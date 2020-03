Mitglieder des HSV-Fanclubs „Nordbadisches Elbufer“ übergaben an das Ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis die stolze Summe von 1887 Euro, die an das Gründungsjahr des HSV erinnert. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) 2002 gründeten sieben Fans des Hamburger Sportvereins (HSV) den offiziell anerkannten HSV-Fanclub "Nordbadisches Elbufer". Inzwischen zählt der Verein mehr als 50 Mitglieder, und pro Saison besuchen sie rund 20 Heim- und Auswärtsspiele ihrer Mannschaft.

Da der sich alle 14 Tage mittwochs im "Ochsen" treffende Stammtisch sein Herz jedoch nicht nur an den HSV verloren hat, verliert man auch soziale Themen nicht aus den Augen: Regelmäßig wird das Ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis unterstützt. Am Samstag übergab der Fanclub eine weitere Spende in Höhe von 1887 Euro. Der Betrag soll dabei an das Gründungsjahr des HSV erinnern und setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: "Beim Weihnachtsessen versteigerten wir ein original unterzeichnetes HSV-Trikot, das die stolze Summe von 880 Euro erbrachte. Den Rest spendete der harte Kern des Fanclubs", informierte Lothar Harlacher nicht ohne Stolz und sprach von einer "Geste der Herzen".

Vorsitzende Felicitas Zürn freute sich über die großzügige Spende und dankte dem Fanclub sowie dem rührigen Vorsitzenden Lothar Harlacher. In einem kurzen Ausriss erläuterte sie die Hintergründe des Ambulanten Kinderhospizes, das lebensverkürzend erkrankte Kinder im ganzen Kreisgebiet betreut. "Lebensverkürzend erkrankt heißt im Klartext, dass diese Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Erwachsenenalter erreichen", erklärte Zürn und betonte, dass die Einrichtung den Kindern in der auch für sie selbst belastenden Gesamtsituation beisteht und auch für die gesunden Geschwisterkinder, Eltern und Angehörigen stets zur Stelle ist.