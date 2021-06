Melanie Dressler (2. v. l.) und Yvonne Köhler (5. v. l.) haben sich in Waldstetten im ehemaligen Möbelhaus Schäfer und Fitz einen Traum erfüllt: Sie eröffneten ihr eigenes Café mit einem Dorfladen für regionale Produkte und Dekoartikel. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen-Waldstetten. (adb) Einladendes Ambiente und ein breites Angebot – kurz "Zeit für dich" – bietet das Café "Vola", das am Donnerstag unter großem Publikumsinteresse im ehemaligen Waldstetter Möbelhaus Schäfer und Fitz neu eröffnet wurde. Betrieben wird es von Melanie Dressler und Yvonne Köhler, die sich einen länger gehegten Traum erfüllten und neben klassischem Cafébetrieb mit Backwaren auch eine Auswahl hochwertiger regionaler Lebensmittel feilbieten.

"In Waldstetten tut sich was"

Die Inhaberinnen freuten sich über zahlreiche Gäste, die trotz Corona-Hygienevorschriften auch aus umliegenden Ortschaften zu Besuch kamen. "Wir sind total froh, dass das alles doch so reibungslos geklappt hat", hoben sie hervor und schilderten, dass die eigentliche Eröffnung sich überraschend kurzfristig ergeben habe. "Das hat sich erst am Montag herauskristallisiert", betonten sie und dankten auch dem emsigen Team sowie allen helfenden Händen.

Auf rund 180 Quadratmetern können Gäste ab sofort Kaffee und Kuchen sowie Snacks und kleine Gerichte genießen bzw. sich mit Backwaren eindecken und gleichzeitig im Dorfladen Produkte vom regionalen Handwerksbäcker, Metzger und Direktvermarktern einkaufen. Fleisch, Wurst, Milch, Käse, Nudeln, Honig, Obstbrände und weitere in der unmittelbaren Umgebung hergestellte Waren gibt es ebenso im Angebot wie Getränke, Zeitschriften und Dekoartikel.

Café und Dorfladen sind also keineswegs strikt voneinander getrennt: "Wir wollen bewusst beides vermischen, sodass die Gäste auch ein bisschen in der Nähe zu den Regalen sitzen." Außerdem wird es eine Kinderecke geben. "So können die Kinder spielen und die Eltern gleichzeitig nebenan entspannt Kaffee und Kuchen genießen", erklärte Melanie Dressler der RNZ.

Ortsvorsteher Andreas Schäfer bezeichnete die Existenzgründung in Corona-Zeiten als bemerkenswertes Sinnbild von Mut, Tatkraft, Entschlossenheit und positivem Denken. Gleichermaßen sprach er von "einem großen Schritt sowohl für Waldstetten als auch für zwei junge Unternehmerinnen" sowie einer kulinarischen Aufwertung des Dorfs, die neben einem Café auch Warenverkauf nach Art eines klassischen Dorfladens umfasst. "In Waldstetten tut sich was", hob er hervor und entrichtete die Grüße von Bürgermeister Adalbert Hauck.