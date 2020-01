Höpfingen. (jam) Ein Bagger mit Greifarm reißt derzeit zahlreiche Bäume auf einer Fläche an der Straße Am Sportplatz aus, um so das Areal für den Neubau eines Seniorenzentrums vorzubereiten. Derzeit ist aber noch unklar, ob der Bauträger, die Firma Schwetlick, das dreistöckige und L-förmige Gebäude wie geplant bis zum Sommer fertigstellen kann, um es dann an den Betreiber, die Geras-Seniorenpflege, zu übergeben.

Wie der Geschäftsführer Udo Schwetlick auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erklärt, bringen ökologische Auflagen derzeit die Planungen ins Stocken. "Die Bürokratie macht uns das Leben schwer", beklagt Schwetlick, der nach eigener Aussage rund 80.000 Euro Kosten für Ausgleichsmaßnahmen bezahlen soll. "Für die Ökopunkte muss ich also fast noch einmal so viel bezahlen wie für das Grundstück", bilanziert der Unternehmer.

Damit ist er nicht der Einzige, der das Prinzip der Ökopunkte kritisiert. Umweltschützer sprechen von einem "modernen Ablasshandel" für die Bauindustrie. Ökopunkte sollen eigentlich das Versiegeln von Flächen kompensieren. Wandelt jemand einen Acker in eine Wiese um, erhält derjenige dafür Ökopunkte, weil Wiesen als ökologisch wertvoller gelten. Diese Punkte darf er dann weiterverkaufen. Solche Ökopunkte gibt es inzwischen in einer eigenen Börse und sogar bei Ebay zu kaufen. Doch Udo Schwetlick möchte einen anderen Weg gehen: "Wir wenden uns direkt an einen Bauern. Damit sparen wir Geld, der Bauer verdient aber trotzdem noch mehr als über die Börse."

Im dreistöckigen Seniorenzentrum an der Höpfinger Ortsdurchfahrt sollen 75 Einzelapartments entstehen. Grafik: Schwetlick Bauträgergesellschaft

Erschwerend kommt noch hinzu, dass ein Teil des Areals an der B27 als Heckenbiotop ausgewiesen ist, wie Bürgermeister Adalbert Hauck erklärt. "Ein solches Biotop lässt sich nicht einfach freikaufen." Stattdessen muss der Bauträger ortsnah für Ersatz sorgen. "Die Gemeinde hat dafür ein Grundstück zur Verfügung gestellt, das die Firma Schwetlick nun aufforsten muss", sagt Hauck weiter. Dieses Areal bleibt im kommunalen Eigentum, damit die Ersatzpflanzung für die Zukunft gesichert ist.

Udo Schwetlick geht davon aus, dass diese Auflagen den Start der Bauarbeiten verzögern. Ursprünglich wollte seine Firma im Februar 2020 mit dem Bau der 75 Einzelapartments in fünf Wohngruppen und des öffentlich zugänglichen Cafébereichs beginnen. Geplant hat die Bauträgergesellschaft Schwetlick übrigens, das Dach zu begrünen – wie alle Dächer ihrer Seniorenzentren. Ökopunkte bekommt das Unternehmen dafür allerdings nicht gutgeschrieben.