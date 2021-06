Die Bäckerei Seitz verlässt Höpfingen Ende September: In das Geschäft in der Heidelberger Straße 22 wird dann die Bäckerei „Gärtnersmühle“ umziehen, die wiederum ihre Filiale in der Hauptstraße 26 aufgeben wird. Foto: Dominik Rechner

Höpfingen. (dore) Die Gerüchte kursierten schon länger in Höpfingen. Nun hat Alfred Seitz, Inhaber der Bäckerei Seitz, dessen Hauptgeschäft sich in Gerichtstetten befindet, bestätigt, dass er seine Filiale in der Heidelberger Straße 22 in Höpfingen Ende September aufgeben wird. Doch statt leerer Räume werden die Kunden dort weiterhin frisches Brot, Brötchen und süße Leckereien finden.

Die Bäckerei "Gärtnersmühle" mit Hauptsitz in Hardheim wird in das Geschäft einziehen. Gleichzeitig wird die aktuelle Filiale der "Gärtnersmühle" in der Hauptstraße 26 in Höpfingen geschlossen. Entsprechende Informationen bestätigte Inhaber Christoph Gärtner auf RNZ-Nachfrage. "Bäckerkollege Seitz ist selbst auf mich zugekommen und wir haben uns auf eine Übergabe Ende September geeinigt. Es waren gute Gespräche, wir Bäcker verstehen uns sowieso gut untereinander", erklärte Gärtner.

Die bessere Lage an der viel befahrenen Heidelberger Straße sei ausschlaggebend für den Umzug der Bäckerei "Gärtnersmühle". Man könne dort gut anhalten, um etwas beim Bäcker mitzunehmen. "Zudem ist der Zugang zur Filiale ebenerdig. Ein barrierefreier Eingang ins Geschäft ist vor allem für unsere älteren Kunden, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wichtig und von Vorteil", so Gärtner. Was die Nachfolgenutzung der Räume in der Hauptstraße 26 anbelangt, konnte Gärtner keine Auskunft geben.

Sein Bäckerkollege Alfred Seitz erklärte gegenüber der RNZ, dass es mehrere Gründe gebe, warum er die Filiale in Höpfingen aufgeben werde. "Zum einen möchte ich altersbedingt kürzer treten und zum anderen gehen insgesamt drei Verkäuferinnen aus unseren Filialen in Rente", so der 64-Jährige, der seit 42 Jahren selbstständig und seit 50 Jahren im Bäckerberuf tätig ist. Konkret seien das zwei Mitarbeiterinnen im Geschäft in Eubigheim und eine der beiden Verkäuferinnen in Höpfingen. Neues Personal zu bekommen, um sie ersetzen zu können, sei schwierig.

Die Höpfinger Filiale sei zudem die "schwächste" im Vergleich mit dem Hauptgeschäft in Gerichtstetten und dem Geschäft in Eubigheim, die beide geöffnet bleiben werden. Entlassungen werde es durch die Schließung in Höpfingen keine geben: "Die Hauptverkäuferin kann in unser Hauptgeschäft in Gerichtstetten wechseln", stellte Seitz klar. Und das neue Café "Vola" in Waldstetten werde man auch weiterhin sonntags mit frischen Backwaren beliefern.