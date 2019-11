Höpfingen. (pol) Ein VW Tiguan und ein VW Sharan sind am Donnerstag in Höpfingen kollidiert. Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass der SUV rückwärts durch ein Blumenbeet schleuderte und gegen eine Hauswand prallte. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, den Sachschaden am Haus schätzen die Beamten auf mindestens 10.000 Euro. Die 35 und 34 Jahre alten Autofahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die auf der Hardheimer Straße fahrende VW-Tiguan-Fahrerin an der Kreuzung Richard-Kaiser-Straße die von rechts kommende VW-Sharan-Lenkerin übersehen hat. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.