Hirschlanden. (F) Ortsvorsteher Martin Herrmann informierte im Ortschaftsrat über den erfolgten Umzug der Dorfmediathek in das neue evangelische Gemeindehaus. Nachdem die vorhandenen Regale nach zweimaligem Auf- und Abbau teilweise beschädigt waren, wurde bei der Firma Wohnfitz in Walldürn ein neues Regalsystem zum Preis von 3200 Euro bestellt, das in Eigenleistung durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer selbst aufgebaut wurde. Nachdem Cassia Schorr schon einen Großteil der Bücher eingeräumt hatte, wurde festgestellt, dass der Platz im eigentlichen Mediatheksraum zu klein ist. Nunmehr wolle man die Kirchengemeinde bitten, dass zusätzlich der Vorraum noch mit benutzt werden darf. Herrmann bedankte sich bei der Gemeinde Rosenberg über einen gewährten Zuschuss von 1000 Euro für das gekaufte Regalsystem. Die restlichen Kosten werden mit 2200 Euro von der Dorfkasse übernommen. Wenn die Corona-Pandemie es zulasse, werde die Einweihung des neuen Gebäudes und der Mediathek erfolgen.

Ortsvorsteher Herrmann erläuterte dann im weiteren Verlauf der Sitzung zwei Anträge, einmal zur Vollausstattung der Mediathek und den geplanten Kauf eines E-Autos zur Nutzung für alle dörflichen Zwecke sowie zum Car-Sharing. Nachdem die Mediathek in Kürze in neuen Räumen eröffnet wird, habe man nunmehr überlegt, in neue Medien und eine umfangreiche technische und auch notwendige Ausstattung zu investieren. Gleichzeitig wäre es ein wesentlicher Vorteil, wenn für die Aktion "Bücher auf Rädern" und für den öffentlichen Fahrdienst sowie den Kisteneinkaufsservice ein Dorf-Auto zur Verfügung stehen würde. Beide Anträge sollen über das Leader-Programm gestellt werden. In einem geplanten Gespräch in Walldürn wolle man die Projekte vorstellen und abklären, ob eine Bezuschussung in Frage kommen würde.

Der nächste Punkt, die Neuregelung für die Nutzung der Wasserentnahmestelle in Hirschlanden habe einige Bürger sehr bewegt, sagte der Ortsvorsteher. Die Entnahmestelle am alten Waaghaus werde inzwischen von 103 schlüsselberechtigten Familien des Dorfes genutzt. In den vergangenen Jahren sei die Niederschlagsmenge zunehmend rückläufig gewesen, was zu einer erheblichen Entnahmemenge geführt habe. Bisher, so Herrmann, war es so geregelt, dass die wöchentliche Entnahmemenge pro Nutzer auf 1000 Liter begrenzt wurde, sobald der Wasserstand der Schulbrunnenstube auf unter 15 Meter gesunken war. Damit bei größeren Entnahmemengen weiter ein dauerhafter Betrieb möglich sei, sollte man die Entnahmemenge weiter deckeln. Gleichzeitig müsse man über Sanktionen nachdenken, für den Fall, dass die bisher festgelegten Regeln nicht eingehalten werden.

Nach kurzer Diskussion sprach sich der Ortschaftsrat einstimmig für neue Nutzregeln der Wasserentnahmestelle aus. Die Entnahmemenge werde künftig auf 500 Liter pro Woche begrenzt. Wer ein 1000-Liter-Fass besitze, dürfe dieses also alle zwei Wochen befüllen. Es sei auch untersagt das Wasser nach außen, in andere Dörfer, zu liefern. Diese neue Regelung soll gewährleisten, dass für alle Entnahmeberechtigten eine möglichst lange und gerechte Nutzung der Wasserstelle gewährleistet sei.

Unter dem Punkt "Verschiedenes" gab es eine Vielzahl von Informationen. Nach Überprüfung der Brandschutzmaßnahmen sei die Nutzung des Vereinsraums im Gemeinschaftshaus bislang auf 15 Personen beschränkt. Bürgermeister Matousek sei es aber gelungen, einen Kompromiss zu erzielen, der aber noch nicht genehmigt wurde. Zudem soll ein Balkon an der Giebelseite des Gebäudes angebaut werden.

Die Baustelleneinrichtung für den geplanten Kanal- und Straßenbau im Eichgarten und Lindenbaum sei erfolgt, so dass der Baubeginn durch die Baufirma Schneider-Bau bevorstehe.

Bürgermeister Matousek gab einen kurzen Sachstandsbericht zum geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Hirschlanden. Wie er sagte, werde sich der Umbau durch die immer teurer werdenden Baupreise gegenüber dem Ansatz erheblich verteuern. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates sollen zwei Gewerke vergeben werden.

In der Sondersitzung des Ortschaftsrats am 6. Mai wurden von Vertretern des Landratsamts Änderungen im Fahrplan im Schülerverkehr zugesagt. Der vormalige Bürgermeister Haas (Ahorn) wollte sich darum kümmern, dass die Schüler von Hirschlanden morgens mit dem Bus der Firma Hettinger mit nach Eubigheim fahren können. Die Fahrplanänderungen seien vorgenommen, allerdings "holpere" es noch etwas bei der Umsetzung.

Bei einer Kontrolle des Spielplatzes vor dem ehemaligen Schulhaus wurde festgestellt, dass die Umzäunung defekt sei und ein Sicherheitsrisiko für die Kinder darstelle. Die Gemeinde werde nunmehr einen neuen Zaun davor bauen.

Die Gemeinde hat den Verkauf des alten Hirschlander Feuerwehrfahrzeugs angekündigt, das nach der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges nicht mehr benötigt werde. Bisher hätten sich auch schon einige private Interessenten gemeldet. Es stehe auch die Überlegung im Raum, dass das Fahrzeug vom Museumsverein erworben werde, damit es für die Vereine des Dorfes erhalten bleiben und somit weiter genutzt werden kann.

Ortsvorsteher Herrmann teilte noch mit, dass die Sparkassen-Bauland-Stiftung einen Betrag von 200 Euro für die Dorfmediathek spendet. Ebenfalls erfreulich sei, dass die Volksbank Kirnau eine Ruhebank spende, die auf dem neu zu gestaltenden Platz am alten Bahnhof aufgestellt werden soll, sobald dieser bepflanzt und angelegt sei. Dekan Rüdiger Krauth bedankte sich bei der Hirschlander Bevölkerung für die große Spendenbereitschaft für den Neubau des Gemeinschaftshauses.