Adelsheim. Die zwei aus Sennfeld stammenden Zwillinge Till und Felix Neumann, auch bekannt als das Hip-Hop-Duo "Zweierpasch", haben mit "Fake" einen Song zur Corona-Krise veröffentlicht – mit ihrem ersten One-Take-Video, also einem Video, das ohne Schnitt das Geschehen "am Stück" zeigt.

"Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist heiß? Was ist kalt?", rappen die lyrischen Grenzgänger. "Das soll ein Denkanstoß sein: Nicht einfach alles glauben, liken und sharen", sagen die zweisprachigen Zwillinge. Der Social-Media-Hype habe seine Schattenseiten.

Der Song greift auch viele Debatten aus Frankreich auf, etwa das "Mouvement #BalanceTonPorc" oder den tränenreichen Kopftuchskandal im französischen Senat. "Die AfD ist da jetzt, spricht Klartext am Rednerpult", heißt es bei Till, der auch Vorurteile gegen Araber, Frauen in der Kirche und die Mobilitätswende thematisiert.

Produziert hat den Track "Troove" alias Leander Neumann. Der weit gereiste Deutsch-Franzose hat zuletzt mehrfach für "Zweierpasch" gearbeitet. Aus seiner Feder sind unter anderem die Remixe zu den "Un peu d’Amour"-Albumsingles "Lichter" und "Globetrotter". Weitere Kollaborationen sind in Arbeit. ",Troove‘ hat ein feines Händchen für Beats und ist soundtechnisch am Puls der Zeit", sagt Till.

In Rekordzeit haben "Zweierpasch", die 2018 den Adenauer-de-Gaulle-Preis erhalten haben, zum Song ein Video produziert. "Unser erstes One-Take, keine Schnitte, man ist als Zuschauer mittendrin", verrät Felix. Regie und Kamera liefen unter der Leitung von Sebastian Lucht von den "Visual Creators". "Er hatte nur eine Woche Zeit", erzählen "Zweierpasch".

Entstanden ist ein Video im Tatortszenario: Protagonisten, Licht und Kameraführung greifen perfekt ineinander. Lucht hat die beiden in einer medial verstrahlten Betonhalle in Szene gesetzt.