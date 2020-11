Die Fahrpläne der Regionalbahn finden Interessierte im DB-Navigator bei Eingabe der Fahrtstrecke oder im Internet unter www.vrn.de.

Die Fahrpläne sind darüber hinaus auf der Homepage der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber unter www.vgmt.de sowie unter www.frankenbahntakt.de eingestellt.

Zudem gibt es auch einen gedruckten Flyer, der die Fahrzeiten der Züge übersichtlich auflistet. Dieser kann beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis angefordert werden. Dort soll man sich beim Amt für Schulen und ÖPNV, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, an Dr. Heiko Schnell unter Tel. 09341/82-5801 oder per E-Mail an heiko.schnell@main-tauber-kreis.de wenden.