> Frank Heilig ("Zum Löwen", Großeicholzheim): "Wir öffnen am heutigen Montag, wobei wir mit sehr gemischten Gefühlen an die Sache herangehen, da wir wissen dass die Umsetzung der Auflagen nicht einfach ist. Wir werden werktags – außer mittwochs – ab 17 Uhr öffnen, am Wochenende dann von 10.30 bis 13.30 Uhr und ab 17 Uhr. Parallel dazu bleibt unser Abholservice bestehen.

> Norbert Kilian ("Beuchertsmühle", Walldürn): "Natürlich freuen wir uns, dass wir wieder öffnen können, aber für uns ist klar, dass das Arbeiten und die Umsätze nicht mit normalen Zeiten vergleichbar sind. Uns fehlen natürlich die ganzen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder andere Familienfeiern. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Wir öffnen am Mittwoch und wir können bei Einhaltung der Abstandsregelungen innen 100 Plätze und auf der Terrasse 28 Plätze anbieten."

> Armin Münster ("Wohlfahrtsmühle" Hardheim): "Wir haben ab Mittwoch zu den üblichen Zeiten geöffnet, wobei wir schauen müssen, wie es anläuft. Die Nachfrage im Restaurant ist aber schon gut, und auch die Zimmerreservierungen ziehen erfreulicherweise wieder an. Die Veranstaltungen fehlen uns aber natürlich weiterhin. Die Vorkehrungen, die wir treffen müssen – von der Hygieneunterweisung bis zum Abstandhalten – ist natürlich immens. Aber wir sind froh, dass es wieder losgeht!"

> Michael Kuhn ("Zum Hirsch", Walldürn): "Wir haben die Hoffnung, dass die Leute es annehmen und uns die Treue halten. Aber wir wissen nicht, was uns erwartet: Wird viel los sein oder wenig? Normalerweise hätten wir in dieser Woche viel zu tun, da über Christi Himmelfahrt das Walldürner Blumen- und Lichterfest wäre. Normalerweise ... Stattdessen fallen uns durch die Abstandsregeln jedoch 50 Prozent der Tische weg. Aber wie gesagt: Wir gehen hoffnungsfroh an die Wiedereröffnung!"

> Kosta Pantelidou ("Akropolis", Walldürn): "Wir haben ab Dienstag wieder geöffnet, allerdings immer erst ab 17 Uhr. Wie es angenommen wird? Ich lasse mich überraschen. Um den Abstandsregeln zu entsprechen lassen wir immer in der Mitte einen Tisch frei."( RNZ)