Buchen-Hettingen. (rüb) Landauf, landab opfern die Floriansjünger Monat für Monat unzählige Stunden ihrer Freizeit zum Wohl der Allgemeinheit. Sich für das Gemeinwohl einzusetzen, liegt den Feuerwehrmännern offensichtlich im Blut. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass sich die Kameraden vielerorts auch noch über ihren regulären Dienst hinaus ehrenamtlich einbringen. Ein gutes Beispiel ist seit einigen Monaten in Hettingen zu bewundern: Dort saniert die Abteilungswehr komplett in Eigenleistung die sanitären Anlagen und weitere Bereiche ihres Feuerwehrhauses. Mehr als 1200 unbezahlte Arbeitsstunden sind seit August zusammengekommen, verrät Abteilungskommandant Rainer Mackert beim Baustellenbesuch.

Gut 50 Jahre alt waren die Toiletten, und dementsprechend war ihr Zustand. "Es musste dringend etwas geschehen", erinnert sich Rainer Mackert, "auch im Blick auf unser Maibaumfest, bei dem die sanitären Anlagen von den Besuchern genutzt werden." Die werden die Räume nun kaum mehr wiedererkennen: Wo früher beengte Verhältnisse herrschten, ist jetzt ausreichend Platz für moderne, hell und freundlich gestaltete Toilettenräume, und sogar eine Dusche wurde eingebaut . "Wir haben alles erneuert und komfortabler sowie ansehnlicher gemacht", erläutert Rainer Mackert.

Rainer Mackert bei den letzten Arbeiten in der Nasszelle: Die neue Dusche des Feuerwehrhauses ist der ganzer Stolz der Wehr.

"Unser Gedanke war: Wenn wir schon etwas machen, dann etwas Richtiges", betont der Abteilungskommandant. Gesagt, getan: Die Wehr nahm Kontakt mit der Stadt auf und ist mit ihrem Anliegen offene Türen eingerannt: Die Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt, und die Stadt bezahlt das Material. Das wird übrigens von Hettinger Firmen geliefert, wie Rainer Mackert betont. Uta Kratochwil von der Stadtverwaltung hat dem Sanierungskonzept der Wehr einen professionellen Anstrich verpasst, und schon konnten die Arbeiten im August losgehen.

Von Elektro über Sanitär bis hin zu Trockenbau und Malerarbeiten: Alle Gewerke wurden komplett in Eigenleistung umgesetzt, was zeigt, wie groß der handwerkliche Sachverstand in den Reihen der Wehr ist. Und wo doch einmal der Fachmann in den eigenen Reihen nicht gefunden wurde, dann sorgten die vielfältigen Kontakte und Beziehungen der Floriansjünger dafür, dass ein Experte für das jeweilige Gewerk gefunden wurde, der aus Verbundenheit zur Wehr mit anpackte, wie Rainer Mackert verrät. Neben den sanitären Anlagen wurden auch die Fahrzeughalle ertüchtigt und der Gang gestrichen.

Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, und das Ergebnis kann sich durchaus sehenlassen: "Es ist wirklich toll geworden", sagt der Abteilungskommandant mit berechtigtem Stolz. Das trifft in besonderer Weise auch auf die neu geschaffene Dusche zu: Sie konnte dadurch eingerichtet werden, indem der Heizraum verkleinert wurde. Eine praktische Neuerung für die Kameraden, die somit nach einem Einsatz erst einmal im Feuerwehrhaus duschen können.

"Wir sind der Stadt sehr dankbar für die Unterstützung", unterstreicht Rainer Mackert, "man hatte dort immer ein offenes Ohr für uns." Nicht nur durch die Übernahme der Materialkosten und die Hilfe bei der Planung war die Stadt unterstützend tätig, sondern auch durch die Mitarbeiter des Bauhofs, die beim Abtransport des Bauschutts behilflich waren. Die Stadt selbst gibt die Komplimente gern zurück: "Wir sind froh und dankbar über dieses Engagement", betont Fachbereichsleiter Günter Müller im Gespräch mit der RNZ.

"Damit ist das Feuerwehrhaus auf Jahre hin wieder auf einem guten Stand", freut sich Rainer Mackert am Ende des Baustellenbesuchs. Auch er zeigt sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft seiner Kameraden: "Wir mussten nur einmal fragen, und sofort waren acht bis zehn Helfer da!" Das Projekt habe den eh’ schon guten Zusammenhalt noch einmal gestärkt, ist er sich sicher. "So etwas funktioniert aber nur, wenn die Kameradschaft stimmt!" Und die stimmt zum Glück bei der Feuerwehr in Hettingen, in Buchen, im Landkreis und darüber hinaus.