Hettingen. (rüb) Eine mögliche Maskenpflicht wird im Zuge der Corona-Krise derzeit viel diskutiert. Noch sind wir in Deutschland nicht so weit wie in Österreich. Aber auch bei uns gehen immer mehr Menschen nur noch mit Stoffmasken aus dem Haus. Um die Nachfrage zu befriedigen, stellen immer mehr Unternehmen ihre Produktion um. Auch die Polsterei Englert in Hettingen hat darauf – und auf die wegbrechenden Aufträge in ihrem Stammsegment – reagiert und stellt seit Mittwoch sogenannte Mund-Nasen-Masken her.

"Die Aufträge brechen uns weg", berichtet Gerhard Englert, der mit seinem sechsköpfigen Team normalerweise für Kunden aus den Bereichen Hoteleinrichtung und Ladenbau arbeitet. Aber auch im privaten Bereich ist die Polsterei tätig – vom Stuhl bis zum Sofa bekommt bei Englert alles den passenden Bezug. Neue Aufträge kommen derzeit aber kaum noch rein. Um die im Zuge der Krise entstandene Auftragslücke zumindest etwas zu füllen, kam Gerhard Englert und seinem Sohn Thomas die Idee, Masken herzustellen.

Der Mundschutz besteht zu einhundert Prozent aus Baumwolle, er ist zweilagig und bei 60 Grad waschbar, also wiederverwendbar. Seitlich ist ein Gummiband angebracht, mit denen der Mundschutz hinter den Ohren fixiert wird. Damit die Maske eng ansitzt, wird ein kleiner Alustreifen eingenäht.

Gerhard Englert betont, dass es sich um keine medizinischen oder zertifizierten Schutzmasken handelt. Aber sie stellen zumindest eine textile Barriere dar. Diese schützt zwar in erster Linie nicht den Träger, sondern vielmehr sein Gegenüber vor einer möglichen Infektion.

Dennoch raten inzwischen auch viele Experten schon, einen solchen Mundschutz beispielsweise beim Einkaufen zu verwenden. Die Nachfrage ist da: Bereits am ersten Tag der Produktion haben sich Kunden bei der Polsterei gemeldet. Auch die Stadt habe bereits welche bestellt. Eine dreistellige Zahl an Masken können Gerhard Englert und sein Team am Tag herstellen. Und machen so aus der Not eine Tugend ...

Info: Die Polsterei Englert hat einen Webshop eingerichtet. Den findet man im Internet unter der Adresse: www.polstereienglert.de.