Buchen. (rüb) Seit 300 Jahren feiert die Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul in Hettingen den Odilientag. Denn seit dem Jahr 1720 besitzt die Pfarrgemeinde Reliquien der heiligen Odilia, der Patronin des Elsass.

Das große Jubiläumsfest mit Erzbischof Stephan Burger (Freiburg) musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch alle sechs aus der Gemeinde stammenden Geistlichen wollten nach Hettingen kommen. Festgottesdienst und Prozession werden beim Odilientag 2021 nachgeholt – im Beisein des Erzbischofs.

Doch sang- und klanglos wollte die Pfarrgemeinde das Ereignis nicht vorübergehen lassen: Der Ortspatronin wurde am Sonntag gleich mehrfach gedacht. So fand am Vormittag ein Gottesdienst statt, bei dem die Zahl der Besucher – wie in diesen Zeiten üblich – begrenzt war.

Vor der Pfarrkirche war die Ortspatronin als Bodenmosaik nachgestellt, und im Gotteshaus konnten die gestalterischen Fähigkeiten der örtlichen Grundschüler und Kindergartenkinder bewundert werden: Dort sind Zeichnungen der heiligen Odilia ausgestellt.