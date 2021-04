Drei mal zwei Meter misst Kevin Kirchgeßner-Prados bisheriges „Meisterwerk“. In der Hand hält der Student aus Hettingen das letzte Teilchen, das zunächst gefehlt hatte. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Das Buchen-Puzzle ist eine schöne Idee", teilt Teresa Prado aus Hettingen der RNZ-Redaktion telefonisch mit. Eigentlich hat sie nur eine Detailfrage zu den Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb, doch dann entwickelt sich schnell ein interessantes Gespräch mit der gebürtigen Peruanerin, die vor über 20 Jahren der Liebe wegen in den Odenwald gekommen ist. Ihr Interesse an dem von der RNZ und der Stadt ins Leben gerufenen Fotowettbewerb kommt nicht von ungefähr: Ihr Sohn Kevin ist ein echter Puzzle-Profi. Erst im vergangenen Jahr hat er sein bisheriges "Meisterwerk" vollendet – ein Puzzle mit mehr als 18.000 Teilen. Das müsste man sich doch einmal genauer ansehen!

Gesagt, getan. Freundlich empfangen die Kirchgeßner-Prados – Sohn Kevin, Mutter Teresa und Vater Manfred Kirchgeßner – den Gast. Gleich darauf erblickt das Auge des Betrachters einige kleinere Puzzles, die den Treppenaufgang zieren. Einmal noch kurz um die Ecke und schon zeigt sich das Mega-Motiv in seiner ganzen imponierenden Schönheit: Der "Paradiesische Sonnenuntergang", so der Titel des Ravensburger-Puzzles, nimmt mit zwei auf drei Metern fast die komplette Wand ein. Die Farbenpracht beeindruckt ebenso wie die Detailfülle.

Hintergrund > Die Stadt Buchen möchte im Herbst ein Buchen-Puzzle aus 1000 Teilen veröffentlichen und hat deshalb gemeinsam mit der RNZ einen Fotowettbewerb gestartet. Gesucht wird das schönste Motiv. Dem Gewinner winkt nicht nur die Ehre, dass sein Foto zum Puzzle wird, sondern auch ein attraktiver [+] Lesen Sie mehr > Die Stadt Buchen möchte im Herbst ein Buchen-Puzzle aus 1000 Teilen veröffentlichen und hat deshalb gemeinsam mit der RNZ einen Fotowettbewerb gestartet. Gesucht wird das schönste Motiv. Dem Gewinner winkt nicht nur die Ehre, dass sein Foto zum Puzzle wird, sondern auch ein attraktiver Hauptpreis. Die ersten Fotos sind bereits eingegangen, doch noch bleibt ausreichend Zeit, sich zu beteiligen. > Teilnehmen darf jedermann: Man muss also nicht unbedingt ein Buchen-er sein, um das Foto für das Buchen-Puzzle zu schießen. Das eingereichte Motiv muss dagegen Buchen oder einen der Stadtteile zeigen. Ortsansichten sind ebenso möglich wie einzelne Gebäude und Straßenzüge oder Landschaften. > Die Fotos müssen in druckfähiger Auflösung im jpg-Format eingereicht werden. Jeder Teilnehmer kann sich mit maximal drei Motiven beteiligen. Die E-Mail-Adresse: red-buchen@rnz.de. Betreff: Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Juni 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. > Durch die Einsendung versichert der Teilnehmer, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Gleichzeitig räumt jeder Teilnehmer der Stadt und der RNZ die Nutzungsrechte an den Fotos ein – für die mögliche Verwendung als Puzzle, aber auch für die Berichterstattung über den Wettbewerb. rüb

"Kevin hat schon als Baby gepuzzelt", berichtet Teresa Prado. Ihr Sohn wurde älter, die Puzzles immer größer. Noch als Kind wagte er sich an Motive mit 1000 und 2000 Teilen – Tiermotive, eine Weltkarte, eine Szene aus der griechischen Mythologie. Inzwischen ist er erwachsen. Die Leidenschaft fürs Puzzlen hat der 23-jährige Chemie-Student aber nicht verloren. "Mich reizt es, immer neue Verbindungen herzustellen, die am Ende ein großes Ganzes ergeben."

Seine schönsten Puzzles hat Kevin Kirchgessner-Prado aufgeklebt und an die Wand gehängt. Dafür benutzt er dünne Sperrholzplatte, die er mit Holzleim einstreicht. Natürlich kann er nicht das ganze Puzzle auf einmal aufkleben, sondern immer nur einzelne Segmente, die aus 20, 30 Puzzleteilen bestehen und die er mit Hilfe eines Teigschabers auf die mit Leim bestrichene Platte hebt.

So hat er es auch mit seinem Meisterwerk gemacht, das er 2018 zu Weihnachten bekam: Der "Paradiesische Sonnenuntergang", verpackt in vier Beuteln mit je 4560 Teilen, also insgesamt 18.240 Teilen. 14 Monate hat der Student dafür gebraucht. Doch wie kriegt man das überhaupt hin? "Vorsortieren ist ganz wichtig."

Wie das geht, zeigt Kevin Kirchgeßner-Prado am Beispiel seines aktuellen Projekts, einem 9000-Teile-Werk mit einem Unterwassermotiv. Er sortiert die Teile nach Farben in verschiedene Puzzle-Boxen und auch für die Randteile gibt es natürlich eine extra Box. "Mit dem Rand fange ich an, das ist das Einfachste."

Um zu sehen, ob zwei Teile zusammenpassen, hält der Student die beiden ans Licht. Ansonsten ist viel Geduld gefragt – Geduld, die sich lohnt, denn das Puzzlen schult nicht nur das räumliche und das logische Denken, sondern es liefert auch viele Glücksmomente. Ein solcher wäre Kevin bei seinem Meisterwerk fasst versagt geblieben: Nach 18.239 gesetzten Teilen war noch eine winzige Lücke freigeblieben: "Ein Teil hat gefehlt!" Doch Ravensburger konnte schließlich helfen. Als Erinnerung daran hat er das fehlende Teil nicht aufgeklebt, sondern nur eingesetzt, wie er lächelnd demonstriert.

Auch wenn es mit 1000 Teilen für ihn keine besondere Herausforderung darstellen wird, ist auch er schon gespannt, welches Motiv beim Buchen-Puzzle das Rennen machen wird. "Für mich wäre der Wartturm im Sonnenuntergang das ideale Motiv", bekennt der 23-Jährige, "mit schönen Himmelsfarben und einem picknickenden Paar im Vordergrund." Lassen wir uns überraschen ...