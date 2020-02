Hettingen. (rüb) Bei "herrlichem Sonnenschein", so Präsident Robin Schmelcher, schlängelte sich am Sonntag der Jubiläumsumzug der "Hettemer Fregger" durch die Straßen des Maurerdorfs. Wer da glaubte, der Ober-"Fregger" habe im närrischen Treiben komplett den Durchblick verloren, der irrte sich: Denn trotz Regen schien im Herzen der Narren die Sonne! Bestens gelaunt, farbenfroh und in ausgelassener Stimmung präsentierten sich die Gastgeber und die auswärtigen Fastnachter dem Publikum. Wetterbedingt waren zwar deutlich weniger Zaungäste als erhofft gekommen. Dennoch war der Umzug zum 66-jährigen Geburtstag rundum gelungen.

Jubiläumsumzug Hettingen - die Fotogalerie















































































































Auf neuen Wegen zog der Gaudiwurm vom Sportplatz über die Alte Buchener Straße zum "Latschari". Traditionell bildeten die Strohbären vom Reiterhof Slepkowitz die Speerspitze. Die wilden Kerle waren von ihren Führern kaum zu bändigen. In starker Besetzung präsentierten sich die "Fregger" – von den kleinsten Gardemädchen bis zum Elferrat und den "Äschesäck" – ein wahrlich jubiläumswürdiger Auftritt: "Fregger – hau ruck!" Es folgten die zahlreichen Gastabordnungen aus nah und fern, ehe sich ganz am Ende noch ein zweiter Jubiläumsverein die Ehre gab: Der örtliche FC beteiligte sich mit einem Beitrag zu seinem 100. Geburtstag.