Die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz am „Hasenwald“ werden von den Kindern mit großer Begeisterung ausprobiert. Foto: Rüdiger Busch

Von Anna-Lena Farrenkopf

Hettingen. Es gibt gute Nachrichten aus dem "Hasenwald": Die Stadt Buchen hat den Spielplatz des beliebten Ausflugsziels durch die Aufstellung neuer Geräte deutlich aufgewertet. Und seit Samstag herrscht in der Gaststätte "Im Hasenwald" wieder Leben. Mit der Familie Harbuzi wurde nach halbjähriger Vakanz wieder ein Pächter gefunden.

Nachdem der vorherige Betreiber der Gastronomie im Januar aus gesundheitlichen Gründen schließen musste, hat die Gaststätte nun wieder geöffnet - sehr zur Freude der engagierten Aktiven der Vogelfreunde Hettingen und der zahlreichen Besucher, die ihren Besuch im "Hasenwald" nun wieder mit einer Einkehr verbinden können.

Die neuen Pächter sind die Eheleute Helena und Sejron Harbuzi aus Buchen. Sie bieten den Besuchern des "Hasenwalds" eine zu einem Ausflugslokal passende Karte mit schnellen Gerichten von Pommes über Würstchen bis hin zu Hamburgern an - und das zu familienfreundlichen Preisen.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung: Seit Kurzem hat der Spielplatz, der zuvor nicht mehr besonders einladend war, eine deutliche Aufwertung erfahren. Dafür hat die Stadt Buchen rund 4500 Euro sowie zahlreiche Arbeitsstunden des Bauhofs investiert, um die Attraktivität des Naherholungsziels zu steigern.

So wurden ein neuer, farbenfroher Rutschturm und ein Drehkarussell angeschafft. Beide Neuheiten kommen bei den Kindern sehr gut an, was sich vor Ort schnell zeigt. Zudem wurden weitere Geräte wie die Schaukel, die Wippe und das Spielhaus instandgesetzt, wie Fachbereichsleiter Günter Müller der RNZ auf Nachfrage erklärte.

Die „Balancierinsel“. Foto: Rüdiger Busch

Außerdem wurde unterhalb des eigentlichen Spielplatzes aus Baumstämmen eine "Balancierinsel" geschaffen, die ebenfalls gut frequentiert wird.

Die Modernisierung des "Hasenwaldes" begann schon im November 2015, als die Förderung des Tierparks durch das "Leader"-Programm beschlossen wurde. In der Folge wurden Gehege instandgesetzt, versetzt oder komplett neu gebaut. Außerdem wurde eine barrierefreie Toilette geschaffen. Fast 400.000 Euro wurden investiert, 60 Prozent kamen von der EU, den Rest hat die Stadt Buchen übernommen.

Mit beachtlichen Eigenleistungen haben auch die Vogelfreunde zum Gelingen des Projekts beigetragen. Doch nicht nur das: Täglich sind die Aktiven - der "harte Kern" besteht aus Vorsitzendem Hans Hauk, seinen Söhnen Sven Hauk und Thorsten Hauk sowie Jochen Kreuzer - vor Ort.

Schließlich müssen die rund 250 Tiere - vom Pfau bis zur afrikanischen Bergzwergziege - gefüttert und die Gehege ausgemistet werden. Allein das Füttern kostet täglich ungefähr drei Stunden Zeit. Rund 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit kommen so im Jahr zusammen, um für das Wohl der Tiere zu sorgen und gleichzeitig Touristen und Einheimischen ein schönes Ausflugsziel zu bieten.

Rund 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten die Verantwortlichen der Vogelfreunde Hettingen - von links Vorsitzender Hans Hauk, Thorsten Hauk, Sven Hauk und Jochen Kreuzer - pro Jahr. Nun freuen sie sich, dass mit Sejron (M.) und Helena Harbuzi neue Pächter für die "Hasenwald"-Gaststätte gefunden wurden. Foto: Busch

"Bei größeren Arbeitseinsätzen können wir auf die Unterstützung weiterer Helfer bauen", freut sich Hans Hauk. Weitere regelmäßige Unterstützung wäre ihm und seinen Mitstreitern aber durchaus willkommen.

Der Verein, der den "Hasenwald"seit 1964 ehrenamtlich betreibt, ist mit dem in den zurückliegenden drei Jahren Erreichten zufrieden. Trotzdem geht die Arbeit nicht aus. Beispielsweise müssen die alte Sittich-Voliere und die Hütte des früheren Ziegengeheges noch abgerissen werden. Auch eine einheitliche Beschilderung ist in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits in Planung.

Doch der Aufwand lohnt sich: "An schönen Tagen ist es oft schwierig, hier überhaupt einen Parkplatz zu finden", sagt Vorsitzender Hans Hauk. Übers Jahr gerechnet kommen circa 500 Besucher pro Monat in den "Hasenwald". 500 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, denen die Vogelfreunde ein kostenloses Freizeiterlebnis bieten.

Doch auch die Ehrenamtlichen haben ihre Freude an ihrem Hobby: Begeistert zeigt Hans Hauk in Richtung des Ziegengeheges: Zwei süße Lämmer erkunden dort gerade die Welt und ziehen die Blicke der Besucher auf sich. Weiterer Nachwuchs hat sich bereits angekündigt. Es gibt also noch viel mehr gute Neuigkeiten aus dem "Hasenwald" ...

Info: Der "Hasenwald" ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Der Verein hat jedoch eine Spendensäule aufgestellt, um die Futterkosten zu decken.