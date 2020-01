Hettingen. (adb) Gleich zu Beginn der "heißen Phase" brannten die Akteure der FG "Hettemer Fregger" bei ihrem Fastnachtsauftakt am Samstag ein dem 66-Jahr-Jubiläum allemal würdiges närrisches Feuerwerk der Extraklasse ab: Donnernde Lachsalven, zündende Büttenreden und aparte Gardetänze schenkten Jung und Alt einen stimmungsvollen Abend im Lindensaal.

Auf den traditionellen "Marsch der Äschesäcke", mit dem die unter Leitung von Walter Stahl den Abend bereichernde Hüngheimer Trachtenkapelle den Einzug untermalte, folgte die Begrüßung von Präsident Robin Schmelcher und Jungpräsident Gino Sutter: "66 Jahre Hettemer Faschenacht – es wird getanzt, gesungen und gelacht", erklärten sie und versprachen Humor und Narretei, zumal das Leben frei nach Udo Jürgens mit 66 Jahren erst losgehe.

Mit launigen Worten stellten sich die Gastabordnungen aus Buchen, Hainstadt, Hettigenbeuern, Bödighem, Seckach und Schweinberg vor, ehe sich der Nachwuchs die Ehre gab: Die "Freggerli" (trainiert von Kirsten Erfurt, Hannah Stewner, Hedi Rösch und Melanie Möller) wirbelten mit Spaß über die Bühne und sorgten für Begeisterung. Mit dem flotten Schautanz "Avatar – Aufbruch in eine neue Welt" und äußerst einfallsreicher Maskerade entführte schließlich die von Helen Esche, Michaela Knöbl und Bianca Frank trainierte Kindergarde in unbekannte Länder.

Von der Tanzfläche ging es nun direkt in die Bütt, wo "Stadtmensch und Landmensch" (Guy Sutter und Arno Kirchgessner) den Unterschied zwischen Metropolen und flachem Land erörterten: Mit viel Wortwitz sinnierten sie darüber, ob es nun schöner sei, beim Spaziergang ausschließlich aus Vereinen bekannte Gesichter zu treffen und gemütlich "beim Albert" einzukaufen oder innerhalb weniger Augenblicke Theater, Bistros und Arenen aufsuchen zu können. Aber während der "Städter" die guten Landbrötchen und die vielen Tiere schätzt, freut sich das "Landei" über ano-nymes Flirten in der Großstadt – der eine so, der andere so!

Als amtierender Narrenring-Vizemeister und ganzer Stolz der "Hettemer Faschenacht" gab sich die von Hanneh Stewner, Jana Kreuter und Robin Schmelcher trainierte "Freggergarde" die Ehre, um mit flinken Füßen für helle Begeisterung zu sorgen.

Kaum hatte Ortsvorsteher Timo Steichler das brauchtümliche Engagement der "Fregger" gewürdigt und den Rathausschlüssel an Robin Schmelcher überreicht, trumpfte auch schon die gemischte Schautanzgruppe der FG "Höhgöiker" Glashofen mit ihrer Revue "Schiff ahoi – Matrosen außer Rand und Band" und ansprechender Kostümierung auf. Mit einem fröhlichen Schunkelwalzer drehten sodann die "Hüngheimer" an der Stimmungsschraube, während Freunde des klassischen Gardetanzes bei der mit stehenden Ovationen umjubelten Juniorengarde (Trainerin Celine Henk) voll auf ihre Kosten kamen.

Ein besonderer – und zu Herzen gehender – Höhepunkt des Abends war ein bis zuletzt mit "Überraschung" betitelter Programmpunkt. Hier brillierten Leonie Svoboda und Peter Balint als "Hettemer Tanzpärchen" und erfüllten damit den Herzenswunsch der 2018 nach schwerer Krankheit verstorbenen Hettinger Gardetänzerin Luisa (die RNZ berichtete über das Schicksal der Schülerin). Ihr Wunsch, einmal mit ihrem Vater Peter aufzutreten, ließ sich leider nicht mehr erfüllen. Stattdessen tanzte der Vater nun mit Luisas Freundin Leonie. Mit ergreifenden Worten wandte sich Peter Balint an das Publikum und dankte allen Weggefährten und Helfern, die den besonderen Auftritt ermöglicht hatten.

Füchse und Gänse teilten sich im Anschluss bei der ausgesprochen originellen Tanzrevue der von Jana Kreuter und Hanneh Stewner trainierten "Freggergarde", um unter der Maxime "Ganz schön ausgefuchst" ein Bühnenspektakel vom Feinsten zu präsentieren.

Dann erfolgte ein "Wandel": Nachdem das bisherige Programm zumeist von weiblichen Akteuren dominiert wurde, gehörte die "Zielgerade" des ansprechenden Abends im einladend geschmückten Lindensaal den Herren. Den Anfang machte das von Angelina Sutter und Nadine Schmitt trainierte Männerballett "Waschbärbäuch" mit der akrobatisch anspruchsvollen Show "Monstermäßig geträumt". Hier gaben sich Frankenstein und Konsorten die Ehre, um bei Kunsteis-Nebel und kraftvollen Beats tänzerische Höhepunkte zu liefern.

Alle Lacher auf seiner Seite hatte zum Schluss der bestens aufgelegte Büttenredner Martin Gehrig (Glashofener "Höhgöiker"), der als "Weichei" aus dem Nähkästchen des ehelichen Wahnsinns plauderte und einen nicht mehr ledigen Mann als "erledigt" bezeichnete. Mit donnerndem Beifall und den Schlussworten von Präsident Robin Schmelcher endete das offizielle Programm, während die fünfte Jahreszeit im "Freggerort" freilich erst richtig in Fahrt kommt.