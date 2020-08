Mit dem großen Asphaltfertiger wurden beide Fahrbahnseiten gleichzeitig asphaltiert. Insgesamt wurde am Mittwoch eine Strecke von 1300 Metern Länge asphaltiert. Unser Foto zeigt Bauoberleiter Otto Kern (Regierungspräsidium Karlsruhe) mit den Straßenbauarbeitern. Foto: Tanja Radan

Hettingen. (tra) Auf der nagelneuen Straße kann ab dem morgigen Freitag wieder gefahren werden: Am gestrigen Mittwoch wurde die Sanierung der Hettinger Ortsdurchfahrt weitestgehend abgeschlossen: Ab sieben Uhr morgens rollte der große Einbaufertiger durch Hettingen. Mit der Spezialmaschine wurden beide Fahrbahnseiten gleichzeitig asphaltiert. Bauleiter Otto Kern war vor Ort, um die Umsetzung der Maßnahme zu begleiten. Das Asphaltieren der Straße zog sich am Mittwoch bis in die frühen Abendstunden.

Mit Splitt wird die neue Straße griffig gemacht. Foto: Tanja Radan

Bei den Asphaltarbeiten wurden über 1000 Tonnen Material verbaut, das komplett aus Walldürn angeliefert wurde. Insgesamt wurde am Mittwoch der gesamte Bereich zwischen dem Sportplatz und dem Ortsausgang Richtung Rinschheim asphaltiert. Die Strecke war 1300 Meter lang und sechs Meter breit. Die Dicke der Deckschicht der neuen Straße beträgt vier Zentimeter.

Nach dem Asphaltieren musste der neue Straßenbelag aushärten und abkühlen. Hierfür war die Witterung günstig, da es nicht heiß war und den ganzen Tag über Wind wehte.

Am heutigen Donnerstag werden noch die Einfahrtsbereiche der neuen Straße vollendet. Die frisch sanierte Hettinger Ortsdurchfahrt wird ab Freitagmorgen wieder befahrbar sein.

In nächster Zeit müssen dann natürlich noch Restarbeiten durchgeführt werden. Dabei kann es für die Verkehrsteilnehmer zu kleineren Behinderungen kommen. Eine Vollsperrung wird es jedoch nicht mehr geben, sodass der Verkehr jederzeit frei durch Hettingen fließen kann.