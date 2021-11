Hettingen. (RNZ) Die Nachfrage nach Impfterminen ist aktuell riesengroß. Dies merkten auch die Verantwortlichen der Impfaktion am Sonntag, 5. Dezember, im Lindensaal in Hettingen: Alle 150 Impftermine sind bereits vergeben. Ein ursprünglich angedachtes offenes Impfen wird es deshalb nicht geben. Für die gemeinsam von der Ortschaftsverwaltung und der FG "Hettemer Fregger" organisierte Aktion wurde zunächst in den örtlichen Vereinen geworben. Die Resonanz war so groß, dass alle Termine schnell vergeben waren, erklärte Ortsvorsteher Timo Steichler der RNZ. Die Impfungen werden von einem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn verabreicht. Impfarzt ist Dr. Tilo Strittmatter, der schon mehrere Impfaktionen in der Region initiiert und begleitet hat.