Hettigenbeuern. (Sch) "Das Dreschen macht mir richtig viel Spaß", ruft der 85-jährige Theodor Farrenkopf bei sehr heißen Temperaturen, trotz Staub und Hitze, gut gelaunt und voller Stolz von seinem Mähdrescher aus zu.

Mit seinem John Deere-Mähdrescher war er auch dieses Jahr an den heißen Tagen auf den Feldern rund um Hettigenbeuern unterwegs. Das Thermometer zeigte beinahe 40 Grad, jeder schwitzte auch schon, ohne sich zu bewegen, ein Schattenplatz war eigentlich das einzige, was zählte. Nicht so bei Theodor Farrenkopf. Alle Jahre wieder - und das schon seit 1963, also seit über 50 Jahren - sitzt er auf seinem Mähdrescher ohne Kabine und drischt gut gelaunt das Korn.

"Solange es mir noch so gut geht, kann ich mir vorstellen, dies noch einige Jahre lang zu tun", teilt er mit. Die Hitze mache ihm nichts aus und die Arbeit halte ihn fit. Er kennt seine Maschine Baujahr 1988, es ist der dritte Mähdrescher, den er besitzt, in- und auswendig.

Kleine Reparaturen führt er schon einmal selbst durch. Den Landwirt Theodor Farrenkopf, mittlerweile hat er seine Landwirtschaft dem Sohn übergeben, kennen viele noch aus der Zeit, als der Tabakanbau in Hettigenbeuern noch boomte, er war der letzte Tabakanbauer im Morretal.

Sicherlich kennen ihn auch noch viele Fahrgäste und Schüler gut von seiner langjährigen Tätigkeit als Busfahrer. Bis zu seinem 77. Lebensjahr im Jahr 2011 fuhr er nämlich noch Omnibus. "Da war morgens um 5 Uhr die Nacht vorbei", erinnert er sich gerne an diese Zeit.

Theodor Farrenkopf ist auch heute noch von morgens bis abends am liebsten in der Natur unterwegs. Er ist Bauer mit Leidenschaft und liebt die Landwirtschaft. In den Sommermonaten fährt er darüber hinaus jeden Tag zum Zeltplatz des Landkreises Miltenberg an der bayrischen Grenze zwischen Zittenfelden und Hettigenbeuern.

Hier schaut er als Eigentümer des Geländes und Platzwart nach dem Rechten und freut sich, wenn es den Kindern und Jugendlichen, es sind jährlich rund 20 Gruppen, die hier ihre Zelte aufschlagen, im Morretal gefällt.

"Es ist einer der schönsten Plätze in dieser Region", schwärmt Theodor Farrenkopf. Die Morre ist direkt am Platz, die Sanitärnalgen haben Warmwasserduschen und für Helligkeit sorgt Solarbeleuchtung. "Die Arbeit in der Natur macht mir Spaß, ich dresche sehr gerne", betont Theodor Farrenkopf abschließend nochmals. "Für dieses Jahr ist die Ernte vorbei, ich freue mich schon auf das nächste Jahr. So Gott will, fahre ich wieder mit meinem Mähdrescher zum Dreschen."