Buchen. (tra) Unter dem Motto "Von Menschen für Menschen" findet am Samstag, 11. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle Buchen die große Benefizveranstaltung "Herztöne" zugunsten der Lebenshilfe Buchen und Umgebung statt. Die mitwirkenden Chöre, Tänzer und auch eine Poetry-Slammerin verzichten auf ihre Gage. Auf der Bühne werden sich insgesamt rund 350 Akteure präsentieren.

"Der Eintritt ist frei, und in der Stadthalle werden Spendenboxen für die Lebenshilfe aufgestellt", sagt Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze", der den Abend zusammen mit Markus Dosch organisiert. Schirmherr ist Landrat Achim Brötel.

Unterstützt wird die Veranstaltung von Videoproduktion Uwe Heck, Veranstaltungstechnik Häfner und dem Jugendfonds Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Moderation des Events übernimmt Stefan Müller-Ruppert, der ebenfalls auf die Gage verzichtet. Er wird gewohnt kurzweilig und unterhaltsam durch das rund vierstündige Programm führen. Die Liste der Auftretenden kann sich sehen lassen. Folgende Gruppen und Künstler sind dabei: Chor und "Vocal Group" des Burghardt-Gymnasiums, das Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn, die "Happytones" der Lebenshilfe, die Combo der Helene-Weber-Schule, der Kinderchor Großeicholzheim, der Kirchen- und Jugendchor St. Oswald, "Maranatha", Poetry-Slammerin Natascha Bienert, die "Sound People", "ZGB-Music" und die Hip-Hop-Gruppe "Zzyzx".

Die Besucher können sich auf einen, so Weinlein, "zügigen Verlauf" einstellen: "Auf der Bühne wird ein Kommen und Gehen sein. Die Akteure werden sich abwechseln und gegenseitig unterstützen."

Das Catering wird von der Lebenshilfe übernommen. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Lebenshilfe mit Spenden unterstützt wird und wollen etwas zurückgeben, indem wir die Bewirtung übernehmen", sagt Bernd Rathmann, der Vorsitzende der Lebenshilfe.

Der Verein, der Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien unterstützt, möchte die gesammelten Spenden für den Bau eines Spielplatzes verwenden, der am Lebenshilfezentrum in Hainstadt geplant ist. "Mit allen Geräten und Utensilien wird der Spielplatz voraussichtlich 8000 bis 10.000 Euro kosten", sagt Rathmann.

Dosch und Weinlein von "Herz statt Hetze" engagieren sich bekannterweise vor allem politisch. Wie sind sie nun darauf gekommen, die Lebenshilfe zu unterstützen? "Wir haben uns mit Leuten unterhalten, die Familienmitglieder mit Behinderung haben. Das hat uns sehr berührt, da wir mit dem Thema vorher wenig Kontakt hatten", erläutert Markus Dosch. Weinlein ergänzt: "Politisches spielt an diesem Abend definitiv keine Rolle. Es soll einfach nur ein solidarischer und bunter Abend werden."

Bernd Rathmann freut sich sehr über die Unterstützung: "In Zeiten, in denen der Egoismus in der Gesellschaft immer mehr um sich greift, ist diese Veranstaltung ein schönes Zeichen."

Und auch die Akteure auf der Bühne waren von Anfang an von der Idee begeistert: "Die Organisation der Benefizveranstaltung wurde fast zum Selbstläufer. Die Gruppen, die nun am 11. Mai auf der Bühne stehen werden, rannten uns quasi die Bude ein, weil sie unbedingt mitmachen wollten", freut sich Alexander Weinlein.

Info: In der Stadthalle wird es Platz für rund 600 Gäste geben. Da es keine Platzreservierungen gibt, empfehlen die Veranstalter den Gästen, relativ frühzeitig in die Stadthalle zu kommen. Einlass ist um 17 Uhr. Wenn alle Plätze besetzt sind, können keine Besucher mehr eingelassen werden.