Hemsbach. (RNZ) Am Samstag gab es in Hemsbach gleich doppelten Grund zum Feiern: Zum einen weihte man den neuen Familienplatz ein, zum anderen veranstaltete man gleichzeitig ein Helferfest, zu dem die Ortschaftsverwaltung eingeladen hatte. Diese dankte der Stadtbäckerei Trabold für das von ihr gesponserte Spanferkel sowie den vielen Helfern für deren Unterstützung bei den Aktionen und Festen in den vergangenen Jahren.

Anfangs begrüßte Ortsvorsteher Christoph Groß die Helfer, Unterstützer und Gäste, die zahlreich erschienen waren, worüber er seiner Freude Ausdruck verlieh. Sein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeister Jürgen Galm sowie Rolf Trabold und seiner Frau Susanne von der Stadtbäckerei Trabold aus Osterburken. Die Stadtbäckerei unterstützt schon seit vielen Jahren das ehrenamtliche Engagement des kleinsten Ortsteiles von Osterburken und war bei vielen Veranstaltungen stiller Unterstützer.

Für das ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer in Hemsbach bedankte sich die Ortschaftsverwaltung mit einem Helferfest, zu dem zahlreiche Gäste kamen. Foto: RNZ

Wie Ortsvorsteher Groß herausstellte, war Rolf Trabold bei der Planung des Festes sofort bereit, sich mit einem Spanferkel als kulinarischen Höhepunkt der Veranstaltung einzubringen. Groß bedankte sich für diese außerordentliche Unterstützung mit einem Präsent bei Rolf und Susanne Trabold und zusätzlich mit dem Hemsbacher Wappen.

"Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns immer wieder unterstützen - sei es bei Diensten, Arbeitseinsätzen, Verpflegungsspenden, Sachspenden oder sonstiger Hilfestellung. Nur durch diese tolle Unterstützung konnten wir die verschiedensten Aktionen in Hemsbach durchführen", so der Ortsvorsteher weiter. Mit diesem Helferfest möchte man diesen Dank zum Ausdruck bringen.

Und es wurde viel bewegt im Osterburkener Ortsteil: unter anderem auf dem Friedhof der Bau der Urnengräber und des barrierefreien Zugangs, das Rückschneiden des Bewuchses sowie die Neugestaltung der Wasserentnahmestelle, dazu noch Arbeiten rund um den Bauwagen, den neuen Familienplatz und den Brunnenplatz. Außerdem wurden einige Feste veranstaltet wie die Sonnwendfeuer 2014 und 2016, das Brunnenfest 2015 und das Trafofest 2016 sowie das Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kindergartens 2018. Darüber hinaus schaffte man 2017 einen Defibrillator an, organisierte viele Feuerwehr-Aktionen und noch einiges mehr.

Auf dem Kirchturm konnte man bis spät abends Fotos der letzten Jahre bestaunen. Foto: RNZ

Ein großer Dank ging auch an die Stadt Osterburken für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung durch den Bauhof Osterburken.

Bürgermeister Jürgen Galm stellte die gelungene Integration des neuen Familienplatzes heraus und ging auch auf die Planung des Platzes ein. Er zeigte seine Freude über das große Engagement aller Beteiligten und verwies auf das gute Miteinander in Hemsbach und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bei den verschiedensten Aktionen im Ortsteil.

In gemütlicher Runde ließ man die letzten Veranstaltungen und Aktionen Revue passieren. Dabei wurden in einer großen Bilderpräsentation, bei der der Kirchturm der Mauritius-Kirche als Leinwand diente, bis in den späten Abend Motive der letzten Jahre gezeigt.