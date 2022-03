Buchen. (tra) Die Fairtrade-Schools-Kampagne ermöglicht Schulen, sich aktiv für fairen Handel und somit für eine gerechtere Welt einzusetzen. Für ihr besonderes Engagement wurde die Helene-Weber-Schule von Fairtrade Deutschland nun mit dem Titel "Fairtrade-School" ausgezeichnet. Die HWS ist die zweite Buchener Schule, die diesen Titel führen darf: 2016 wurde das Burghardt-Gymnasium ausgezeichnet. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es mit der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach nun drei Schulen, die dieses Prädikat tragen, da sie sich an der Schule und im Schulumfeld besonders kreativ und intensiv für fairen Handel einsetzen.

Die HWS wurde am Dienstag im Rahmen einer Feierstunde von Eine-Welt-Fachpromoterin Gundula Büker zur Fairtrade-Schule ernannt. Aufgrund der Pandemie wurde Büker virtuell zugeschaltet. "Jeder kann etwas tun, um die Welt fairer zu gestalten, und der faire Handel ist eine ,Pille’ für eine gerechtere Welt", so Büker. Die HWS sei ein Teil der Fairtrade-Bewegung und ein Vorbild für andere Schulen.

Die Schule wurde insbesondere für die Arbeit der HWS-Juniorfirma ausgezeichnet: Die Klassen des letztjährigen Berufskollegs Pflege/Gesundheit I haben unter Federführung von Schülerin Amelie Walter das schülereigene Bistro fair aufgestellt und dabei alle Anforderungen der Fairtrade-Organisation erfüllt. Im Schülerbistro gibt es regionale, fair gehandelte und saisonale Waren zu kaufen. Die fairen Produkte stabilisieren die Lebensbedingungen und das Einkommen der Kleinbauern und tragen zu mehr Umweltschutz auf den Plantagen bei.

Schulleiter Christof Kieser freute sich sehr darüber, dass die HWS in ihren Bemühungen, Fairtrade-Schule zu werden, erfolgreich war. "Obwohl die Möglichkeiten durch die Pandemie stark eingeschränkt waren, ist es den BK-Klassen gelungen, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Dies ist umso bemerkenswerter, da die Arbeit in Teams durch die Abstands- und Maskenregeln doch sehr beschwerlich sowie die Arbeit im schülereigenen Bistro ebenfalls eingeschränkt war", so Kieser. "Die Schüler haben den Prozess zusammen mit Lehrern in Gang gebracht und sind trotz Corona am Ball geblieben." Der Schulleiter erinnerte auch an den kürzlich verstorbenen stellvertretenden HWS-Leiter Heiko Hinninger, der sich sehr für das Projekt engagiert habe.

Ein großer Teil der Feierstunde wurde von Schülerinnen selbst gestaltet. So stand auch ein virtueller Galerie-Besuch an: Die Schüler der Juniorfirma haben im Vorfeld der Auszeichnungsfeier zur Fairtrade-Schule eine digitale Galerie erstellt, in der Plakate rund um den fairen Handel zu sehen sind, die das Bewusstsein für das eigene Handeln im Kontext einer globalisierten Welt schärfen. Bei der Feier – die durch die Unterstützung der ZGB live in die HWS-Klassenzimmer gestreamt wurde – wurden die Arbeiten präsentiert und können auch auf der Homepage der HWS angeschaut werden. Auch ein selbst gedrehtes Video wurde gezeigt. Zudem sammelten die Schülerinnen bei der Feierstunde in einer digitalen "Wortwolke" Gedanken der Gäste rund um den fairen Handel und testeten in einem digitalen Quiz deren Wissen rund ums Thema.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel war gekommen, um zur Auszeichnung zu gratulieren. Er unterstrich, dass es in Baden-Württemberg insgesamt 5000 Schulen gebe, unter denen nur 190 zertifizierte Fairtrade-Schulen seien. Er lobte die HWS-Schüler für ihren Einsatz: "Ich denke dabei an den Verkauf von fair gehandelten und regionalen Produkten im Bistro, die jährliche Aktion der SMV mit den Rosen und den Schokoladennikoläusen, das regionale ,Schlaufenster‘, das die Schüler in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen gestaltet haben, oder die beeindruckende Galerie auf der Website und die Videobeiträge."

Mit der Abt-Bessel-Realschule und ihrer Nepal-AG sei derzeit eine weitere Schule im Bewerbungsverfahren zur Fairtrade-Schule. Brötel unterstrich: "Unsere Welt ist globalisiert. Umso wichtiger ist es, einen globalen Rahmen für eine faire und nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt zu schaffen und menschenwürdige, genauso aber auch umweltschützende Arbeitsbedingungen für alle durchzusetzen. Das gilt vor unserer eigenen Haustüre genauso wie Tausende von Kilometern entfernt." In einer Welt, die spürbar aus dem Ruder zu laufen drohe, gelte es gegenzusteuern.