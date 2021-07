Über gute Leistungen freuten sich die Abiturienten an der Helene-Weber-Schule in Buchen. Unsere Aufnahme zeigt die Schülerinnen und Schüler der Klasse SGJ2A mit ihren Tutoren Elisa Münster, Sabrina Rau und Matthias Amann sowie Schulleiter Christof Kieser und Stellvertreter Heiko Hinniger. Fotos: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Ein erstklassiger Gesamtnotendurchschnitt von 2,1 und einmal sogar die Traumnote 1,0: Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben die 43 Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Helene-Weber-Schule auffallend gute Leistungen erbracht. Nach dem Abschluss der mündlichen Prüfungen gratulierten Schulleiter Christof Kieser, Abteilungsleiter und stellvertretender Schulleiter Heiko Hinninger sowie die Tutoren Elisa Münster, Sabrina Rau und Matthias Amann den Schülern am Dienstagnachmittag zu ihrem Erfolg.

"Ich sehe zurecht in strahlende Gesichter", betonte Kieser. Er freue sich auch, dass trotz der nicht leichten Umstände so gute Ergebnisse erzielt worden seien und alle Schüler bestanden hätten. Wenn landläufig mitunter geringschätzig vom "Corona-Abitur" die Rede sei, dann sei dies irreführend. In Wahrheit sei das Gegenteil der Fall: "Den Schülern ist nichts geschenkt worden."

Grund zur Freude hatten auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse SGJ2B. Fotos: Rüdiger Busch

"Es waren zwei schwierige Schuljahre – für euch Schüler, aber auch für die Lehrer", sagte Schulleiter Kieser. Deshalb sei das Ergebnis nicht hoch genug einzuschätzen. Aber auch über die reinen Noten hinaus habe sich der Jahrgang rundum positiv präsentiert.

Mehr als 15 der 43 Abiturienten haben bei ihrer Abschlussnote eine eins vor dem Komma. Mit der Traumnote 1,0 schloss Leona Müller aus Schloßau ab.

Nachfolgend die Namen der Abiturienten der Helene-Weber-Schule:

Luisa Albert (Trienz), Eveline Bach (Heidersbach), Maren Bender (Weisbach), Tamara Bock (Unterwittstadt), Jessica Böhle (Schloßau), Laura Brümmer (Osterburken), Federica Cardal (Mosbach), Madeleine Dietrich (Neckarburken), Anna Dorongov (Walldürn), Sarah Ehrenfried (Osterburken), JasminFarrenkopf (Hettigenbeuern), Curly-Ann Fischer (Scheidental), Olivia Frankhauser (Langenelz), Merritt Gossmann (Limbach), Tamara Grimm (Waldauerbach), Lena Grohs (Schweinberg), Luca Miguel Hackl (Hardheim), Sabina Hadzic (Mudau), Charlotte Hentschel (Kleinheubach), Tamara Herkel (Oberschefflenz), Tabea Herkert (Rüdenau), Madlen Hügel (Seckach), Zoe Kappes (Altheim), Lea Kautzmann (Sindolsheim), Kim-Joana Kreuter, Marie-Sofie Mackert (beide Hettingen), Diana Maier (Buchen), Anna Maria Müller (Erlenbach), Leona Müller (Schloßau), Kristin Münch (Hainstadt), Emma Müssig (Walldürn), Hanna Niklas (Osterburken), Jule Pfeifer (Neckarburken), Marie Römer (Amorbach), Melissa Schneider (Wettersdorf), Anna-Lena Schölch (Mudau), Nina Schuster (Waldbrunn), Olivia Thürl (Osterburken), Sarah-Marie Tratz (Mudau), Katja Weiß (Katzental), Donata Weniger (Hardheim), Moritz Weniger (Gerichtstetten), Zaklina Zmuda (Hettingen).