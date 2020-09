Walldürn/Kassel. (pm/RNZ) Vier Soldaten des Logistikbataillons 461 der Streitkräftebasis aus Walldürn haben kürzlich auf der A7 bei Melsungen mithilfe eines Bundeswehr-Lkw einen sogenannten "Roadblock" gestellt, um damit eine Unfallstelle mit einem brennenden Auto abzusichern. Dabei konnten sie auf ihre militärische Ausbildung für Auslandseinsätze zurückgreifen.

"Die vier Soldaten haben auf der A7 bei Kassel Mut und Entschlossenheit bewiesen", teilt die Kompanieführung nach der gelungenen Hilfeleistung mit. Unterwegs Richtung Munster hatten die Logistiker ein brennendes Fahrzeug auf der Standspur entdeckt und kurzerhand die Gefahrenstelle mit einer Straßensperre gesichert und so Schlimmeres verhindert. Sie brachten das Feuer unter Kontrolle und ließen sich von den heraneilenden Rettungskräften in die weitere Unfallabsicherung integrieren. Denn der Bundeswehr-Lkw hatte sich auf der vielbefahrenen Autobahn als überaus nützlich erwiesen.

Die Oberstabsgefreiten Edin, Manuel, Dennis und Severin waren an diesem Tag im Rahmen eines Materialtransports mit zwei Scania-Lkw unterwegs von ihrer Heimatkaserne in Walldürn nach Munster. Für die erfahreneren Kraftfahrer war diese Aufgabe ein Routinejob – zumindest bis sie auf der Autobahn A7 bei Melsungen das brennende Fahrzeug bemerkten. "Zunächst ist uns eine Benzinspur auf dem Standstreifen aufgefallen", berichtet Edin. "Hinter einer Kuppe sahen wir dann ein Fahrzeug auf der Standspur stehen, aus dem bereits Rauch aufstieg."

Da die Soldaten keine Rettungskräfte erkannten und sie nicht einschätzen konnten, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden, handelten sie sofort. Gemäß ihrer militärischen Kraftfahrausbildung sicherten sie zunächst die Gefahrenstelle. "Ich wies Dennis an, einen Roadblock für zwei Fahrspuren zu stellen, damit der Verkehr weitflächig an dem Fahrzeug vorbeigelenkt wird", so der Oberstabsgefreite. Solch eine Straßensperre wird häufig in Auslandseinsätzen verwendet, wenn militärische Einheiten mit ihren Fahrzeugen die Kontrolle über Bewegungen auf Straßen oder Wegen aufrechterhalten müssen.

Dies erwies sich an diesem Tag auf der vielbefahrenen A7 als zielführend. Die Besatzung des zweiten Bundeswehr-Lkw kümmerte sich unterdessen darum, einen Überblick zu gewinnen und – falls nötig – Erste Hilfe zu leisten. Schnell erkannten sie, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden: Der Besitzer des VW hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, schien aber leicht unter Schock zu stehen.

Während sich einer der Soldaten um den Fahrer kümmerte und ihn von der Unglücksstelle wegführte, begann ein anderer Soldat, mit seinen fahrzeugeigenen Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. "Mir war klar, dass das Fahrzeug wohl nicht mehr zu retten war. Allerdings hatte ich gesehen, dass die Wiese neben dem Auto bereits begonnen hatte zu brennen und sich dieses Feuer in Richtung eines angrenzenden Waldes ausbreitete." Die Walldürner Soldaten mussten alle vier Feuerlöscher der Bundeswehr-Lkw verwenden, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern und den Brand einzudämmen.

Die Soldaten unterstützten die Feuerwehr. Foto: Bundeswehr

Als die Rettungskräfte kurz darauf eintrafen, wich die Anspannung bei den Männern. "Wir haben die Polizei und Feuerwehr dann eingewiesen und erklärt, was passiert war", so einer der Oberstabsgefreiten. "Da unser Roadblock den Verkehr sehr gut an der Gefahrenstelle vorbeilenkte, bat uns die Polizei, mit unserem Lkw noch so stehen zu bleiben", erzählt der Soldat weiter. So arbeiteten die Transportsoldaten des Logistikbataillons 461 aus Walldürn an diesem Tag Hand in Hand mit den Rettungskräften. Einziger Wermutstropfen: Für den VW kam jede Hilfe zu spät, das Fahrzeug brannte – kontrolliert durch die Feuerwehr – komplett aus.

Dass Bundeswehrsoldaten bei Bränden auf der Autobahn die Rettungskräfte unterstützen, ist keine Seltenheit. Bei einem weiteren Fall – ebenfalls Anfang August, ebenfalls auf der A7, nur diesmal bei Burgbernheim – verhinderten Soldaten des Transporthubschrauberregiments 30 aus Niederstetten mit ihrem beherzten Eingreifen, dass sich bei einem Fahrzeugbrand Personen verletzten. Die vier Brandschutzsoldaten waren mit zwei Feuerlöschkraftfahrzeugen "FLKfz 1000" auf dem Rückweg vom Truppenübungsplatz Hammelburg in die Hermann-Köhl-Kaserne, als sie das brennende Fahrzeug auf dem Standstreifen bemerkten. Geistesgegenwärtig übernahmen sie Verantwortung, sicherten die Brandstelle ab und begannen mit den Löscharbeiten. Dabei gingen sie so effektiv vor, dass die nachrückende Feuerwehr aus Burgbernheim lediglich kleinere Nachlöscharbeiten übernehmen musste.