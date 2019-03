Walldürn. (Sti.) Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Walldürner Fastnacht ist seit vielen Jahren der "Schmutziche Dunnerschdaach". Bei trockenem Wetter und halbwegs angenehmen Temperaturen ging es einmal mehr in die Vollen.

Viele "Dürmer Klohns" sowie viele bunte Fastnachtsmasken und einfallsreich kostümierte Fastnachtsgruppen belebten traditionsgemäß bis in die späte Nacht hinein - ja, viele sogar bis in die frühen Morgenstunden - die vielen Gaststätten und Säle. Die Feierfreudigen sorgten überall für viel Stimmung und ausgelassenen närrischen Frohsinn.

Die Sperrstunde an diesem "Schmutziche Dunnerschdaach in Groß-Dürn" war natürlich aufgehoben, und so zogen unzählige Maskierte und verkleidete Gruppen fast die ganze Nacht durch die Straßen und Lokale der "Affenstadt" Walldürn, denn es war in dieser Nacht ja "Freinacht". Dreh- und Angelpunkt waren immer wieder die Gaststätten in der Walldürner Altstadt, wo überall gefeiert und getanzt wurde, und wo jeweils DJs für ausgelassene närrische Stimmung sorgten.

Eine sehr große Resonanz fand auch in diesem Jahr die im Vereinsheim veranstaltete legendäre "Affenfete" der Kolpingfamilie Walldürn, bei der das -DJ-Duo "Crazy und Maio" den ganzen Abend über für eine Super-Partystim-mung und beste närrische Laune sorgten. Wie in jedem Jahr war diese "Affenfete" einer der Mittelpunkte des närrischen Treibens. Mit der längsten Theke der Stadt und einem reichhaltigen Getränkeangebot lockte die Kolpingfamilie närrische Gäste aus nah und fern nach Walldürn.

