Hainstadt. (adb) Deutsche Schlager sind weitaus mehr als von Computern generierte Unterhaltungsmusik, sondern ein Lebensgefühl – gerade in diesen Zeiten sind die Fans hungrig nach fröhlichen und hintersinnigen Texten, zum Mittanzen einladenden Rhythmen und lockeren Melodien. Dies stellte am Samstag "Lianes Schlagernacht" im Hainstadter Gewerbepark mit einem Stelldichein der Stars eindrucksvoll unter Beweis.

Vor den ersten Takten heizte Moderator Ingo Blenn die Stimmung an, ehe Liane mit dem Schlager "Ich lass nur noch Sonne in mein Herz" einen Vorgeschmack auf die kommenden Stunden gab. Auf sie folgten der sympathische Sänger Olaf Bleck mit drei überzeugenden Titeln und Peter Süssenbach, der als "die Stimme aus dem Odenwald" mit dem "Schwiegermutter-Song" und dem in flotte Töne verpackten Wunsch "Lass die Luft aus den Gläsern, lieber Wirt" sowie einer modern arrangierten Version des Klassikers "Aber dich gibt’s nur einmal für mich" vor allem die Fans volkstümlicher Schlager begeisterte.

Als echter Gute-Laune-Garant erwies sich das auf tanzbare Popschlager eingestellte Duo "Freudenherz". Hatten die sympathischen Badener anfangs "Den Regler auf Glück gedreht", gewannen sie danach "Sechs Richtige" und träumten den romantischen "Traum von Rhodos", ehe das Trinklied "In vino veritas" Weinliebhabern aus der Seele sprach.

Nicht minder begeistert war das Publikum von der erst 23-jährigen Newcomerin Natalie Lament, die bereits zum zweiten Mal im Monat die Region besuchte: Vor zwei Wochen hatte sie das badische Frankenland bereits zum Videodreh mit "Melodie TV" kennengelernt und mit ihrem natürlichen Charme im Waldstetter Café "Vola" begeistert. Auch in Hainstadt fand sie rasch den Draht zu ihren Fans. Flotte und eingängige Schlager über "Das Geheimnis Mann" und die Situation "Im Universum", die Sehnsucht nach dem "Jungen Kapitän vom Lago Maggiore" und das als neue Single veröffentlichte gesungene Kompliment "Du bist perfekt" sorgten für beste Laune.

Lokalmatadorin Liane aus Walldürn hatte leichtes Spiel, das Publikum am Samstag bei ihrer Schlagernacht in Hainstadt für sich zu gewinnen. Foto: Adrian Brosch

Um zwei gediegene Stücke bereicherte Moderator und Wortakrobat Ingo Blenn den Abend und drehte munter singend eine Runde durch den Gewerbepark, ehe er Oliver Thomas auf die Bühne holte. Der mittlerweile in Berlin sesshafte Südbadener ist seit den 90er-Jahren im Bereich des Schlagers unterwegs – erst eher volkstümlich, inzwischen poppig. Er gewährte hörenswerte Kostproben aus beiden Schaffensphasen – natürlich live: Neue Hits wie "Lichter einer Nacht" und "Schreib’ deinen Namen an die Tür" überzeugten ebenso wie sein erster Erfolg "Mädchen sind was Wunderbares" und der ursprünglich von Danyel Gérard 1971 präsentierte Schlagerklassiker "Butterfly". Da gingen die Hände in den Himmel, da wurde mitgesungen und mitgeklatscht – wie damals in der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.

Wer konnte das noch toppen? Keine Frage: Liane. Die Lokalmatadorin aus Walldürn hatte ihr Soloprogramm mitgebracht, das neben Erfolgstiteln wie "Ein Tag, eine Nacht, eine Stunde", "Wenn im November Rosen blühen", "Ich küss’ die Sonne für dich wach" sowie "Unendlich weit" auch stimmungsvolle Medleys umfasste. Mit ihrer herzlichen Art, den gefühlsbetonten Texten und mitreißenden Rhythmen sorgte Liane für besonders emotionale Momente und dankte allen Wegbegleitern inklusive ihrer anwesenden Familie: "Dass ich meinen Traum leben darf, habe ich euch allen zu verdanken!", freute sie sich und beschenkte ihre Anhänger mit ihrer neuesten Single "Durch die Hölle geh’n". Danach wurde Liane beschenkt – und zwar von ihren Fanclubleitern aus Deutschland und den Niederlanden: Sie überraschten die gerührte Walldürnerin mit einem Rosengruß auf der Bühne.

Zu später Stunde komplettierte kein Geringerer als Roberto Blanco die illustre Schar der Stargäste: Mit für 84 Jahre absolut beeindruckender Leichtfüßigkeit drehte der in Tunis geborene Barde an der Stimmungsschraube und gab seine großen Hits zum Besten: Man kann sie nicht alle aufzählen, aber spontan mitsingen, wenn man die ersten Takte hört. So war das auch bei "Mit Musik und Humor", "Las Vegas", der kultigen Ode auf den einmal traurigen und einmal frohen "Puppenspieler von Mexiko" und natürlich "Ein bisschen Spaß muss sein" – Roberto Blanco hatte das Publikum vom ersten Moment an bestens im Griff.

Damit war die Parade noch nicht ganz beendet: Gemeinsam stimmten die Interpreten noch "Einen Stern ..." an. Nicht vergessen wurden dabei der Dank an Manfred Schwing (Blackout Eventmanagement) sowie der Umstand, dass der Abend im Zeichen des guten Zwecks stand: Ein Teil des Erlöses fließt der Initiative "Wir helfen Milo" zu. Damit soll die Familie des dreijährigen Milo unterstützt werden, der an schwerer Leukämie erkrankt ist. So kann gute Musik sogar noch etwas Gutes tun. Und wem es gefallen hat, der kann sich auf die zweite Schlagernacht im nächsten Jahr freuen.