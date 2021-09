Buchen. (ahn) Virtuose Gitarrenmusik im stimmungsvollen Ambiente unterm freien Abendhimmel – in diesen Genuss kamen am letzten Samstag im August rund 500 Zuhörer. Denn das Gitarrenduo "Café del Mundo" hatte erneut zum "Heimat-Sound-Open-Air" an den Wartturm geladen. Für die beiden Buchener Künstler war das gelungene Konzert nicht nur ein Heimspiel, sondern gewissermaßen eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Wir haben uns mit den zwei Vollblutmusikern über das für Künstler und Zuschauer gleichermaßen besondere Erlebnis, über die Pandemie-Bedingungen sowie über eine eventuelle Neuauflage im nächsten Jahr unterhalten.

Seit 2013 veranstaltet und spielt ihr in Buchen Konzerte unter dem Label "Welt-Musik-Stadt-Buchen". Wie zufrieden schaut ihr auf den jüngsten Abend der Reihe?

Alexander Kilian: Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter, das offensichtlich Gitarre mag.

Jan Pascal: Der Star des Abends war – und so soll es genau sein – die Kulisse unserer schönen Heimatstadt Buchen im bzw. am Odenwald. Sie leuchtete, funkelte, glitzerte und hat uns und die vielen Gäste mit ihrer puren Schönheit berührt. Wir sind ganz selig.

Was ist anders bei einem Heimspiel?

Alexander Kilian: Die eigenen Barrieren fallen früher und tiefer. Man ist sich selbst ganz nahe, und das spürt auch das Publikum.

Jan Pascal: Diese emotionalen Momente führen zu einem unbeschreiblichen Musik-Gemeinschaftserlebnis. Das trägt dich sehr lange.

Seid ihr mit dem heimischen Publikumszuspruch zufrieden?

Alexander Kilian: Buchen ist ja bekanntlich meine absolute Lieblingsstadt.

Jan Pascal: Für uns begann hier die große weite Welt. In Buchen etwas Neues zu initiieren, fällt auf fruchtbaren Boden. Ich bin sehr dankbar, dass unser Kulturangebot so gut angenommen wird.

Wie veranstaltet es sich unter Pandemie-Bedingungen?

Alexander Kilian: Das ist etwas komplexer, und wir haben prompt den Fehler gemacht, die seit 16. August entfallene Testpflicht fälschlich als 2G – keine Testung nötig, Abstand genügt – zu deklarieren.

Jan Pascal: Alles verlief sicher und friedlich. Wir hatten größtmögliche Unterstützung in der technischen Umsetzung von Walter Häfner und Tristan Krauss, die jede künstlerische Idee perfekt umzusetzen wissen. Unsere Aufnahme in den Buchener Feriensommer geht weit zurück in die wunderbare Kulturarbeit von Rainer Trunk. Wir haben die volle Unterstützung von unseren Hauptsponsoren, den Stadtwerken Buchen und der Volksbank Franken, denen ich noch einmal ganz ausdrücklich danken möchte. Auch hier sind es die kurzen Wege und die langjährige Zusammenarbeit, die Größeres ermöglichen, was mit dem Besuch der SWR-Landesschau ausgezeichnet wurde.

Also wird es eine Neuauflage 2022 geben?

Alexander Kilian: Trotz der Herausforderung, Veranstalter und Performer in Personalunion zu sein, sehr, sehr gerne, wenn es die Gegebenheiten wieder zulassen.

Jan Pacal: Für mich passt dieses Konzept voll und ganz in die Zeit. Act local (Handle lokal, Anm. d. Red.), bewusste Einfachheit und Glücksmomente erfahrbar machen durch Reduktion. Es braucht nicht viel zum Glücklichsein. Alle negativen Informationen, die Flutkatastrophe, Afghanistan oder die Pandemie, sind für uns als Individuum nicht zu beeinflussen. Aber sie liegen wie Blei auf den Flügeln unserer Seele. Ein kulturelles Lagerfeuer zum Aufwärmen im Gemeinschaftsgefühl, zum Aufladen unseres inneren Akkus kann uns wichtige Energie verleihen, den Alltag zu meistern.

Wie schaut ihr auf die nahe Zukunft der Kulturszene?

Alexander Kilian: Es ist jetzt elementar wichtig, dass wir den Menschen zeigen, dass es wieder sichere Live-Kulturveranstaltungen geben kann, natürlich am besten für alle Menschen.

Jan Pascal: Wir haben aktuell sehr viele Einladungen in Deutschland und der Schweiz. Die meisten Veranstalter schauen mit der zunehmenden Durchimpfung optimistisch in die Zukunft.