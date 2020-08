Alexander Kilian und Jan Pascal Stieber (rechts) genießen den Puls der Metropolen ebenso wie die Unaufgeregtheit des Lebens im Odenwald. Am Samstag spielt „Café del Mundo“ am Buchener Wartturm. Foto: „Café del Mundo“

Buchen. (RNZ) Am Samstag, 15. August, macht das Buchener Duo "Café del Mundo" für ein besonderes Konzert Station: Das erste "Heimat-Sound-Open-Air" am Wartturm steht an, eine Novität im Buchener Kulturkalender. Die RNZ hat sich mit den beiden Buchener Gitarristen Jan Pascal Stieber und Alexander Kilian unterhalten.

Wie fühlt ihr euch vor einem Heimspiel?

Jan Pascal: Das fühlt sich an wie: "Schatz, wir bekommen Gäste." Nur, dass es eben 500 sind.

Alexander Kilian: Für mich hat Buchen eine besondere Bedeutung. Hier sind wir uns bei einem Gitarren-Workshop im Sommer 2007 begegnet. Insofern kann ich sagen, Buchen hat mein Leben verändert.

Es muss also nicht London, Paris, Hamburg oder München sein?

Jan: Ich genieße den Puls der Metropolen sehr. Ich kann mich in ihren Strom fallen lassen, spüre das pralle Leben, die kulturelle Vielfalt, die Geschwindigkeit. Das geht für einige Nächte super gut. Wenn ich dann zurück nach Buchen komme, fühle ich mich komplett wohl. Ich liebe diese Unaufgeregtheit, die gute Luft beim Spaziergang im Odenwald, die guten Lebensmittel.

Alex: Genau. Im Wechsel liegt die Spannung. Man bringt stets eins ins andere mit. In München werden wir als "Volksgitarristen" gefeiert, zuhause sind wir Globetrotter.

Vermisst ihr das Reisen?

Jan: Definitiv ja! Musiker müssen reisen. Es ist Teil des Berufsbildes, Seelen zum Schwingen zu bringen, aber genauso Schwingungen aufzunehmen. Menschen verfügen über erstaunliche kreative, schöpferische Kräfte. Ich bin voller Hoffnung, dass wir nicht nur das Virus überwinden werden, sondern, dass die Krise Potenzial zur Veränderung birgt und wir danach noch nachhaltiger, gerechter und schöner zusammen auf dem Planeten sein können.

Was dürfen die Zuhörer am Samstag musikalisch erwarten?

Alex: Es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Von Bach bis Santana, von U2 bis Manuel Defalla. Das macht genau "Café del Mundo" aus. Alles atmet musikalische Vielfalt, Buntheit. Wir haben die künstlerische Vision, Menschen wieder zusammen zu bringen. Unsere Gesellschaft ist so partikular geworden. Da braucht es Kräfte, die zusammenführen, auf das Wesentliche kommen und das ist in einer sehr rational geprägten Welt: der Raum der Seele. Und wer könnte ihn schöner füllen als die Musik.

Info: Das Open-Air ist eine Kooperation der Initiative Welt-Musik-Stadt-Buchen und der Firma Häfner Veranstaltungstechnik. Infos zu Wetter, Anfahrt, Einlass und Beginn finden sich unter www.welt-musik-stadt-buchen.de. Restkarten gibt es noch bis Freitag bei der Touristinformation am Bild. Die Onlinebestellung mit Versand endet Donnerstag. Die Veranstalter bitten um Vorreservierung.