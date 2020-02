Walldürn. (jam) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag mit der Verabschiedung des Haushaltsplans die Weichen für die weitere Entwicklung der Stadt gestellt. Dafür gab es sowohl Lob als auch Kritik aus den Reihen der Bürgervertreter. Denn: Die Fraktionen beschlossen das Zahlenwerk zwar einstimmig, gegen einzelne Projekte regte sich jedoch Widerstand. Die wichtigsten Inhalte der Fraktionsreden finden sich nachstehend.

> Fabian Berger (CDU): "Sparen bedeutet nicht zwingend, dass man nicht investiert, sondern dass man die richtigen zukunftsorientierten Investitionen tätigt." Er warnte jedoch davor, dass die Entscheidung, den Weg der konsequenten Entschuldung maßvoll zu verlassen, keine Dauerlösung sein dürfe. "Mit einer aktuellen Pro-Kopf-Verschuldung von 1051 Euro liegen wir noch immer über dem Landesdurchschnitt." Als Erfolgsgeschichte bezeichnete er dagegen die Neubaugebiete der Stadt. "Unser Ziel ist es, weiter die Innenstadtverdichtung, aber auch das Bauen auf der grünen Wiese in der Kernstadt und den Ortsteilen zu ermöglichen. Wir müssen schon heute vorsorgen, um bedarfsgerecht Flächen vorzuhalten." Als Großprojekte, die noch auf die Verwaltung zukommen oder bereits in Planung sind, nannte er die Sanierungen des Stadt- und Wallfahrtsmuseums, des historischen Rathauses und der Nibelungenhalle.



> Ralf Beyersdorfer (SPD): "Es liegt an uns, den Bürgern zu verdeutlichen, dass unsere Planungen langfristig und verantwortungsvoll sind und dass sich die verschiedenen Planungen teilweise gegenseitig bedingen." Die dringend notwendige Sanierung der Nibelungenhalle muss demnach warten, bis die Turnhalle in der Keimstraße fertiggestellt ist. Dennoch erinnerte er daran, dass der Handlungsbedarf bei der Nibelungenhalle dringend ist. "Der fast schon provisorische Weiterbetrieb dieser für das sportliche und kulturelle Leben Walldürns wichtigen Einrichtung kann kein Dauerzustand sein." Der SPD zufolge sollen vorrangig innerörtliche Flächen für neue Bauplätze erschlossen werden. "Trotzdem kommen wir mittelfristig nicht um eine Neuerschließung von Baugebieten am Ortsrand herum." Deswegen solle der Geländeerwerb im "Neuen Wasen" zügig vonstatten gehen. Die Fraktion wünsche sich mehr kleine Maßnahmen wie die Neugestaltung des Kreisels im "Spangel", die das Stadtbild aufwerten und einen ökologischen Beitrag leisten.

> Jürgen Schmeiser (DCB): "Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder ersetzen, um nicht nachfolgende Generationen zu belasten." Dieses Grundprinzip des Haushaltsausgleichs habe man "erneut verfehlt". "In Zeiten knapper Kassen und anstehender großer Investitionsvorhaben" lehnt die DCB zum Beispiel die Ausgaben für das Projekt "Stadt als Marke" einschließlich der Ausgaben für ein neues Logo ab. Die Fraktion moniert außerdem die hohen Ausgaben für Gutachten, "die teilweise in Eigenregie erledigt werden könnten". Zudem sieht die DCB die Aufnahme des Wallfahrt- und Heimatmuseums in den Haushalt kritisch. Die zwei Millionen Euro teure Sanierung mit Neubau hätte man auf nachfolgende Haushalte verschieben sollen. "Es wird einfach viel zu viel gleichzeitig in Angriff genommen."

Info: Die AfD-Fraktion gab keine Stellungnahme zum Haushalt ab. Sie stimmte – wie CDU, SPD und DCB – dem Haushaltsplan einstimmig zu.