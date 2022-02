Mit umfangreichen Investitionen in die eigene Infrastruktur will die Stadt Walldürn die Lebensqualität für ihre Bürger in den kommenden Jahren noch weiter erhöhen. Ziel ist es, die Einwohner zu halten und jüngere Familien in die Wallfahrtsstadt anzulocken. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Der Begriff Lebensqualität – ob nun in Zeiten einer Pandemie oder generell in einer ländlich geprägten Kleinstadt – hat sich am Montag wie ein roter Faden durch die Haushaltsrede des Bürgermeisters gezogen. Denn Markus Günther streift dabei traditionell nicht nur das Zahlenwerk seiner Gemeinde, sondern auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die bei ihm im inzwischen dritten Pandemiejahr vor allem für Kopfschütteln sorgt.

Walldürns Bürgermeister beklagt zum einen eine für ihn "völlig unverständliche Impfmüdigkeit einer Minderheit". Sie bedeute für alle anderen eine "Einschränkung der Lebensqualität". Zum anderen sieht er seine Verwaltung und andere Behörden, die die Corona-Verordnungen umsetzen müssen, darin beeinträchtigt, den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Einen Schuldigen dafür, dass manche Behörden "während der Pandemie immer wieder an Grenzen" kamen, hat er identifiziert: "den überbordenden Datenschutz".

Die Generalsanierung der Grundschule soll die Stadt attraktiver für junge Familien machen. Foto: Janek Mayer

Während die Pandemie und so manche politische Entscheidung aktuell die Lebensqualität der Bürger schmälert, setzen die Verwaltung und der Gemeinderat der Stadt Walldürn derzeit alles daran, dem entgegenzuwirken. Dank "konstruktiver Diskussion" und der "Kompromissfähigkeit aller" sei es entgegen vieler Unwägbarkeiten gelungen, ein Haushaltswerk zu schaffen, "mit dem wir zum einen unsere eigene Infrastruktur stärken und ausbauen, aber auch mit großen Schritten die Lebensqualität unserer Bürgerschaft erhöhen", sagt Günther.

Das ist keine Selbstverständlichkeit in einem Jahr, in dem externe Faktoren wie die Systematik des Finanzausgleichs im Haushalt für ein Ergebnis sorgen, "das objektiv erst einmal katastrophal aussieht", wie der Bürgermeister eingesteht. Dennoch bewahrt er sich seine Positivität, denn die Verwaltung hat vorgesorgt: "Sogar ein Defizit von 23,6 Millionen Euro können wir allerdings durch die guten Zahlen aus den Vorjahren – speziell aus dem Jahr 2020 – und den darin gebildeten Rücklagen von 26,5 Millionen Euro mehr als gut ausgleichen."

Tatsächlich gelingt es der Stadt Walldürn sogar im Krisenjahr, ihren Schuldenstand weiter zu drücken. Befand man sich 2008 mit 21 Millionen Euro Schulden "noch in einer absoluten Notlage", so habe es der Gemeinderat mit vereinten Kräften geschafft, diesen Wert im Kernhaushalt auf gerade einmal 9,5 Millionen Euro zu drücken.

Beim Neubau der Atemschutzübungsanlage investiert der Kreis mehr als eine Million Euro in die Stadt Walldürn. Foto: Janek Mayer

Mittelfristig weicht die Stadt jedoch von diesem Kurs ab, wenn sie im kommenden Jahr voraussichtlich einen Kredit über 3,3 Millionen Euro aufnimmt. "Wir müssen uns eine Pause des Abbaus der Schulden gönnen, da in den nächsten drei Jahren Investitionen anstehen in einer Gesamthöhe von sicherlich 20 Millionen Euro." Langfristig gesehen, über alle Jahre bis 2025 verrechnet, verkleinert Walldürn seinen Schuldenberg aber dennoch.

Neben den bereits begonnenen Bauprojekten wie der Sanierung der Grundschulen Walldürn und Rippberg sowie der unmittelbar bevorstehenden Neugestaltung des Stadt- und Wallfahrtsmuseums gibt Günther schon den weiteren Fahrplan vor: "Wenn diese Baumaßnahmen abgeschlossen sind, werden wir uns an das Gebäude der Werkrealschule und an das Gebäude der Grundschule in Altheim heranwagen."

Hintergrund Fraktionen im Gemeinderat beziehen Stellung zum Haushalt Walldürn. (jam) Die drei Fraktionen im Walldürner Gemeinderat haben den Haushalt – trotz mancher Kritik – einstimmig verabschiedet. [+] Lesen Sie mehr Fraktionen im Gemeinderat beziehen Stellung zum Haushalt Walldürn. (jam) Die drei Fraktionen im Walldürner Gemeinderat haben den Haushalt – trotz mancher Kritik – einstimmig verabschiedet. > CDU: Der Fraktionsvorsitzende Fabian Berger beschreibt es als Bestreben seiner CDU-Fraktion, "den Weg des Schuldenabbaus mit Maß und Ziel weiterzugehen sowie generationengerecht zu investieren und zu finanzieren". Als Flächengemeinde mit vielen Ortsteilen ist es der CDU wichtig, die Ortsteile nicht zu vernachlässigen und etwa in die Ortsverwaltungen, Jugendräume und neue Baugebiete zu investieren. Dazu sei es notwendig, "den Haushalt auf noch solidere finanzielle Grundpfeiler zu stellen". Immerhin erlaube es der Etat bereits, Anträge aus den eigenen Reihen umzusetzen: etwa die verstärkte Instandsetzung von Waldwegen oder die angepasste Vereinsförderung. > SPD: Für Jürgen Mellinger, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, ist der Haushalt "in Zahlen gegossene Politik, die alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens tangiert". Mit Blick auf das Rekorddefizit im Jahr 2022 ist es ihm wichtig zu betonen, dass die Stadt nicht über ihren Verhältnissen gelebt hätte, sondern der Finanzmittelbedarf dem Finanzausgleich geschuldet ist. Allerdings warnte er davor, nicht umsetzbare Maßnahmen in den Haushalt aufzunehmen. "Dies [...] fällt uns Gemeinderäten vor die Füße, wenn der Bürger sieht, dass entgegen der Ankündigung der Umsetzung nichts vorwärtsgeht." Eine Lösung für das Problem nennt er gleich: "Entweder wir backen kleinere Brötchen oder wir stellen mehr qualifiziertes Personal ein, das dann in der Lage ist, die Maßnahmen des Haushaltsplans auf den Weg zu bringen." Für Mellinger bleibt es unverständlich, warum Schulen kostenlos sind, für Kindergärten allerdings Elternbeiträge anfallen: "Aus Respekt für unsere Familien haben wir gegen den Widerstand der beiden anderen Fraktionen dafür gesorgt, dass die Kindergartenbeiträge in den letzten beiden Jahren nicht erhöht wurden." > DCB: Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten sind die Demokratischen Christlichen Bürger um ihren Vorsitzenden Jürgen Schmeiser der Ansicht, dass "wir – wie in den Vorjahren auch – stetig über unseren Verhältnissen leben". Dass Walldürn bei der Kreisumlage mit deutlichem Vorsprung auf andere Gemeinden wie Buchen oder Mosbach den "ersten Zahlmeisterplatz" einnimmt, ist für Schmeiser Anlass, an den Bürgermeister zu appellieren, Kreiseinrichtungen in der eigenen Stadt zu etablieren und Unterstützung einzufordern: "Mit einem gewissen Unverständnis haben wir noch die schwierigen Verhandlungen über die Errichtung der Atemschutzübungsanlage in Erinnerung." Schwierig wird laut Schmeiser ebenso als nächstes großes Straßenprojekt die langfristige Schließung der Hauptstraße, die die Geduld der Einwohner Walldürns einem "Härtetest" unterziehen dürfte. Zudem plädiert seine Fraktion dafür, die Sanierungen des Rathauses und des Heimatmuseums hintanzustellen, um das "wichtigere" Projekt Nibelungenhalle anzugehen. Laut Jürgen Schmeiser verhageln nach den Sturmschäden und dem Käferbefall aktuell Dürre und Weltmarkteinflüsse die Ergebnisse im Forstsektor. Deshalb fordert er: "Mit dem Rückgang der Wirtschaftlichkeit muss daher nunmehr die Funktion und Bedeutung des Waldes als Erholungs-, Freizeit- und Umweltschutzfaktor in den Vordergrund treten." > AfD: Die beiden Vertreter der AfD haben – nicht unüblich seit ihrem Einzug in den Gemeinderat – nicht an der Sitzung teilgenommen. Im Vorjahr hatte der AfD-Kreisvorsitzende ohne jegliche Legitimation versucht, anstelle der beiden Stadträte eine Einlassung zu verlesen.

Zudem kündigt er ein innovatives Wärmekonzept für das geplante Baugebiet im "Neuen Wasen" an: "Es versetzt uns in die Lage, völlig ohne CO2-relevante Energie auszukommen." Langfristig – etwa über einen Zeitraum von zehn Jahren – steht die Aufwertung der Innenstadt im Rahmen der Stadtsanierung auf der Agenda. Die Ortsteile gehen ebenfalls nicht leer aus. Mittelfristig sind Investitionen geplant in ein neues Feuerwehrgerätehaus in Glashofen, die Erschließung weiterer Bauplätze in Altheim sowie Reinhardsachsen und die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets in Glashofen.

"Wir hoffen [...], dass wir mit dem derzeitigen Personalstamm alle diese zukunftsweisenden Maßnahmen 2022 und in den folgenden Jahren intensiv bearbeiten können." In diesem Zug lobte er das Engagement seiner Mitarbeiter, die trotz beengter Personalsituation diese vielen Maßnahmen abarbeiten. Das gemeinsame Ziel ist es, den Bürgern "durch die Qualität unserer Infrastruktur eine Lebensqualität [zu] bieten, die inzwischen auch viele jüngere Familien wieder nach ihrem Studium nach Walldürn zurückführt". Mit günstigen Lebenserhaltungskosten kann die Stadt ja ohnehin schon punkten.

In Sachen Lebensqualität will die Stadt auf die zurückgewonnenen Handlungsspielräume dank niedriger Schulden setzen. "Der demokratische und sozioökonomische Wandel zwingt uns eindeutig dazu, um jeden Bürger, um jede Familie zu kämpfen." Gleiches gilt laut Günther für Arbeitskräfte, die im ländlichen Raum eine große Rolle spielen: "Die Situation des Arbeitsmarkts für unsere Unternehmen, aber auch unsere Handwerksbetriebe wird in den nächsten Jahren nicht leichter werden."

Da hilft es, dass "große Player im wirtschaftlichen Bereich sowie Investoren im privaten Wohnungsbau und im Bau von Gewerberaum" Walldürn als "fruchtbaren Investitionsstandort erkannt" hätten: "In den nächsten Jahren werden uns einige sehr interessante private Investitionen auf einen neuen Weg in die Zukunft führen", verspricht der Bürgermeister.