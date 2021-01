Die Turnhalle in der Keimstraße ist fertiggestellt, aber weder eine sportliche Nutzung noch die Einweihung sind coronabedingt möglich. Deshalb stellt die Stadt ihr jüngstes Bauprojekt unter www.wallduern.de/turnhalle in einem kurzen Videobeitrag vor. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Heute können wir den ersten Corona-Haushalt vorstellen – und er ist gut gelungen." Kämmerer Joachim Dörr präsentierte am Montag dem Gemeinderat das finale Zahlenwerk für 2021, bevor das Gremium den Haushaltsplan einstimmig verabschiedete. Zuvor hatten der Kämmerer und Bürgermeister Markus Günther noch einmal die wichtigsten Kennzahlen des Verlustjahres 2021 gestreift und vor dem in finanzieller Hinsicht "desaströsen" Jahr 2022 gewarnt. Mit schwarzen Zahlen rechnet Dörr erst wieder im Jahr 2023.

"Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen werden die städtischen Haushalte sicherlich noch auf Jahre hinaus belasten", betonte der Kämmerer und ergänzte: "Trotzdem müssen alle anstehenden, teilweise auch liegengebliebenen Aufgaben erfüllt werden – und das vor dem Hintergrund roter Zahlen."

Die Abbildung zeigt die zehn Maßnahmen mit den höchsten Investitionsauszahlungen der Stadt Walldürn im Haushaltsjahr 2021. Die Größe der einzelnen Ausgabenpunkte ist in Proportion zu den Gesamtinvestitionen dieser Abbildung gesetzt. Grafik: Stadt Walldürn

Etwas optimistischer betrachtete der Bürgermeister die Entwicklung der Finanzen in der Wallfahrtsstadt. Bei seiner coronabedingt kurzen Haushaltsrede legte er einen ersten Fokus auf die Verschuldung Walldürns. Die hat sich zum Jahresende gegenüber 2007 halbiert – von 21 auf 10,7 Millionen Euro. "Eigentlich ist dies ein Grund zum Feiern", so Günther. Wäre da nicht ein Wermutstropfen: Bereits 2022 muss die Stadt einen Kredit in Höhe von 4,63 Millionen Euro aufnehmen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt präsentieren zu können.

Genehmigungsfähigkeit stand bei der Erstellung des Haushalts für 2020 – noch vor der Corona-Krise – zwar nie zur Debatte, dennoch lohnt sich aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Pandemie der Blick zurück. Dieses "keineswegs normale Jahr" habe Walldürn – unter anderem dank der Unterstützung von Bund und Land – "mit einem blauen Auge überbrückt", so der Bürgermeister. Allerdings musste man aufgrund coronabedingtem Stillstand viele für 2020 geplante Maßnahmen ins aktuelle Jahr übertragen.

Ebenfalls als positiv bewertete Günther die Liquiditätsreserven der Stadt (zum Jahresbeginn 28,4 Millionen Euro) und die Senkung der Kreisumlage, die für Walldürn im Jahr 2021 Minderausgaben von 270.000 Euro bedeuten. Außerdem freute er sich, dass das Land einwohnerschwache Flächengemeinden wie Walldürn künftig finanziell stärker entlastet. Damit – so Günther – könne man "zusätzliche Aufwendungen wie zum Beispiel im Abwasserbereich oder im Bauhof" abfedern, die allein aufgrund Walldürns Größe entstehen.

Weniger erfreulich sind dagegen die roten Zahlen aus dem Wald. Trockene Witterung und Käferbefall sind daran schuld, dass die Stadt für den Forsthaushalt im laufenden Jahr ein Minus von 290.000 Euro vorhersagt. Eine Bundeswaldprämie in Höhe von 191.000 Euro mildert diesen Verlust immerhin etwas ab.

Bei einem Blick auf das "Riesenpaket" im investiven Bereich erwähnte Günther die anstehende Generalsanierung der Grundschule Walldürn, den Kauf von Bauerwartungsland, die jüngst fertiggestellte Turnhalle in der Keimstraße, den bereits gestarteten Neubau der Atemschutzübungsanlage und die Erweiterung der Grundschule Rippberg um ein viertes Klassenzimmer. "Nicht nur touristisch ein Aushängeschild" werden sollen die sanierten Adolf-Kolping-Straße und Obere Vorstadtstraße.

In der etwas ferneren Zukunft stehen noch die Sanierungen des Stadt- und Wallfahrtsmuseums, des alten Rathauses und der Nibelungenhalle auf der Agenda. Trotz all dieser Millionenprojekte wolle die Verwaltung an ihrer Strategie festhalten, Schulden weiterhin maßvoll abzubauen.

Ein großes Lob hatte Günther abschließend nicht nur für den Gemeinderat sowie die Kämmerei mit Joachim Dörr, Kirstin Kuhn-Weidner und Volker Paske an der Spitze, sondern auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung, die sich viele Gemeinden in Zeiten der Pandemie haben "zum Beispiel dienen lassen".