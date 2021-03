Osterburken. (bg) Sozusagen "in einem Aufwasch" und nicht wie üblich an zwei Terminen erfolgten in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montag die Einbringung des Haushaltsplans und dessen Verabschiedung. Der Ergebnishaushalt für 2021 sieht ordentliche Erträge in Höhe von rund 16,5 Millionen Euro vor, denen 16,3 Millionen an Aufwendungen gegenüberstehen. Im Finanzhaushalt sind 15,6 Millionen an Ein- und 14,4 Millionen an Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant.

Zwei gute Nachrichten stellt Bürgermeister Jürgen Galm an den Beginn seiner Haushaltsrede: Zum einen sollen die Hebesätze unverändert bleiben, zum anderen sei für den Kernhaushalt trotz Investitionen von über zehn Millionen erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die späte Einbringung des Haushalts sei auch der Corona-Pandemie geschuldet, wie Galm anmerkte. Der zeitliche Verzug habe aber keine Klarheit gebracht, wohin die finanzielle Reise gehe. Vielmehr sorgten anhaltende Einschränkungen für zunehmende Verunsicherung hinsichtlich der Entwicklung der Steuerkraft und der Finanzen insgesamt.

Der Vorstellung des 2021er Haushalts, der wie üblich mit Augenmaß aufgestellt worden sei, stellte der Bürgermeister zwei erfreuliche Nachrichten voran. Demnach sollen die Steuer-Hebesätze im 17. Jahr unverändert bleiben, und auch im laufenden Jahr wolle man im Kernhaushalt ohne Kreditaufnahme auskommen, sondern die Verschuldung weiter abbauen. Galm fügte mit Blick auf anstehende Großprojekte aber das Wort "noch" hinzu.

Höhere Schulden beim Wasserbetrieb Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 922.270 Euro und Aufwendungen in Höhe von 921.000 Euro vor, sodass ein kleiner Jahresgewinn bleibt. Im Vermögensplan sind Ausgaben in Höhe von 1.372.870 Euro ausgewiesen. Wesentliche Ausgaben sind unter anderem die Restfinanzierung der Erneuerung der Wasserleitung "In den Weinbergen" (50.000 Euro) und im Bereich "Sonnhalde" (200.000 Euro) in Schlierstadt, die Erneuerung der Wasserleitung im Zug des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Schlierstadt (Planung: 250.000 Euro) sowie in Osterburken die Erneuerung der Wasserleitung in der Martinstraße (170.000 Euro), der Hedwigstraße (200.000 Euro) und der Adolf-Kolping-Straße (200.000 Euro). Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.152.530 Euro vorgesehen. Die Verschuldung erhöht sich damit zum Jahresende deutlich auf rund 5,9 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 906,66 Euro. Mit der Zustimmung zum Wirtschaftsplan für 2021 verbunden war das Ja zur Finanzplanung bis 2024. (bg)

Als Investitionsschwerpunkte stellte Galm den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken und den Ausbau der Schlierstadter Ortsdurchfahrt und die damit einhergehende Sanierung bzw. Erneuerung von Kanal- und Abwasserleitungen heraus. Weitere herausragende Vorhaben seien die Erschließung eines Abschnittes im Baugebiet "Stürzwasen" in Schlierstadt sowie die Weichenstellungen für das Baugebiet "Bofsheimer Weg III" in Osterburken.

Die Stadt erschließe jedoch nicht nur neue Flächen, sondern widme sich nicht erst seit den jüngeren Diskussionen zum Thema "Flächenverbrauch", sondern – wie beim Modellprojekt "Melap" bewiesen – seit vielen Jahren auch der innerörtlichen Entwicklung. So stehe in Bofsheim im Dorfentwicklungsprojekt "Krone-Areal" nach Abriss des Altbestandes jetzt der Ausbau der Infrastruktur an, während in Schlierstadt zwei im letzten Jahr erworbene innerörtliche Grundstücke baureif gemacht werden sollen.

Auf der Liste der eingeplanten wichtigsten Maßnahmen stehen, wie Galm weiter aufzeigte, außerdem der Abriss des Altbestandes der Realschule und die Umsetzung des sogenannten Digital-Paktes an den Schulen. Für die Sanierung von Feldwegen habe man 400.000 Euro eingeplant, für die Erneuerung eines weiteren Abschnittes der Gemeindeverbindungsstraße von Osterburken in Richtung Schlierstadt 280.000 Euro. Zudem nannte Galm Maßnahmen in der Hedwig-, der Martin- und der Adolf-Kolping-Straße in Osterburken und im Kirchweg in Bofsheim. Es ließe sich indes weiterer Sanierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe feststellen. Die Prioritäten ergäben sich aber aus den Ergebnissen von Untersuchungen bzw. infolge einer Vielzahl von Wasserrohrbrüchen in bestimmten Straßen.

Für die Stadtsanierung wolle man weitere Mittel bereitstellen. Wer die sich hier ergebenden Chancen nutzen wolle, müsse sich, wie Galm betonte, beeilen, denn das Programm laufe im April 2023 aus. Galm machte auch deutlich, dass der Stadt die junge Generation lieb und teuer sei. Unabhängig von der grundsätzlichen Notwendigkeit eines Kindergartenneubaus müsse jetzt eine weitere Kinderbetreuungsgruppe eingerichtet werden. Für Kinderbetreuung und Schulen seien im Haushalt Ausgaben in Höhe von insgesamt über vier Millionen eingeplant; nach Abzug der Zuschüsse belaufe sich der Deckungsbeitrag der Stadt auf rund 1,7 Millionen Euro.

Für Maßnahmen des Hochwasserschutzes wurden im Haushaltsplan 320.000 Euro angesetzt. Ob die Mittel benötigt würden, stehe aber in den Sternen, sagte Galm mit Blick auf "bürokratische Stolpersteine". Auch hinter weiteren Projekten, bei denen die Entscheidung über die Bezuschussung ausstehe, stünden noch Fragezeichen.

Bei den Personalkosten der Stadt habe es, wie Galm abschließend mitteilte, seit Jahren außer den tariflichen Steigerungen keine Ausgabenerhöhung mehr gegeben. Jetzt haben man erstmals eine neue Stelle im Bereich der IT eingeplant, die unerlässlich sei, um die Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung bei den Schulen und in der Verwaltung meistern zu können.

Die Fraktionen verzichteten in diesem Jahr auf das Verlesen ihrer Stellungnahmen zum ausgiebig vorberatenen Haushalt. Die Statements werden vielmehr dem Sitzungsprotokoll beigefügt. Im Statement der FWV wird das beachtliche Investitionsvolumen von 10,5 Millionen herausgestellt. Erfreulicherweise könne man dank der in den Vorjahren gebildeten Rücklagen auf eine Kreditaufnahme verzichten.

Auch in der Stellungnahme der CDU kommt zum Ausdruck, dass das solide finanzielle Handeln der Vergangenheit es möglich machte, in schwierigen Zeiten der Pandemie einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, der zudem auch widerspiegele, dass man die Kernstadt und die Ortsteile gleichberechtigt wachsen sehen wolle.

Die SPD zitiert in ihrem Statement den griechischen Philosophen Plutarch, wonach derjenige Haushalt der beste ist, "worin man nichts Überflüssiges will und nichts Notwendiges entbehrt." Der Osterburkener Haushalt für 2021 trage diesem Ziel Rechnung.

Das Zahlenwerk wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Die Jahre ohne Neuverschuldung gehen zu Ende

Die Eckdaten des diesjährigen Osterburkener Haushaltsplans - In den Jahren 2022 und 2023 Millionenkredite nötig

Zum 2021er Haushalt der Stadt Osterburken legte Kämmerer Horst Mechler in der Sitzung des Gemeinderats am Montag die wichtigsten Eckdaten vor. Wie dabei im Ausblick auf die Folgejahre herausgestellt wurde, stehen nach längerer Zeit, in der die Kommune ohne Schulden im Kernhaushalt ausgekommen ist, in den Jahren 2022 und 2023 hohe Kreditaufnahmen an.

Der Ergebnishaushalt für 2021, der alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen enthält, sieht ordentliche Erträge in Höhe von 16.556.690 Euro vor, denen Aufwendungen in Höhe von 16.323.850 Euro gegenüberstehen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 232.840 Euro.

Im Finanzhaushalt ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit knapp 15,6 Millionen Euro veranschlagt; der Gesamtbetrag der Auszahlungen beträgt laut Plan rund 14,4 Millionen. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.143.700 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen in Höhe von 10.591.600 Euro und Einzahlungen in Höhe von 3,27 Millionen vorgesehen. 118.600 sind für Tilgungen eingeplant. Die Kreisumlage fällt mit knapp 2,5 Millionen Euro um 300.000 Euro geringer aus als im Vorjahr.

Dank des Finanzierungsmittelstandes wird der Kernhaushalt der Stadt auch 2021 ohne Kreditaufnahmen auskommen. Allerdings ist bis Jahresende mit einer Abnahme des Bestands um 6.296.100 Euro zu rechnen.

Da nach dem neuen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr gebildet werden, müssen Projekte, die 2020 nicht abgeschlossen werden konnten, 2021 erneut veranschlagt werden. Nachstehend die größten Vorhaben im diesjährigen Plan:

> Rathaus: Umgestaltungen und Austausch des Fahrstuhls: 271.500 Euro.

> Neubau Feuerwehrhaus: erste Tranche mit zwei Millionen Euro.

> Digitalisierung von Schulen: Die Stadt erhält 387.000 Euro, wobei die Kommune 20 Prozent der Kosten selbst tragen muss.

> Altgebäude Realschule: Der Abriss und die Errichtung einer Feuerwehrzufahrt schlagen mit 400.000 Euro zu Buche.

> Astrid-Lindgren-Schule: Für die Restabwicklung der energetischen Sanierung stehen 141.000 Euro bereit.

> Dorfentwicklungsprojekt: In Bofsheim sind an restlichen Kosten 391.000 Euro veranschlagt (Zuschussbescheid über 368.500 Euro liegt vor).

> Stadtsanierung Altstadt Osterburken: Zur Fortführung sind 425.000 Euro ausgabeseitig und 285.000 Euro einnahmeseitig vorgesehen.

> Maßnahmen im Abwassernetz: 985.000 Euro für Umrüstung RÜB Hemsbach sowie Leitungsaustausch in der Hedwig-, Martin- und Adolf-Kolping Straße.

> Begleitenden Maßnahmen: 1.575.000 Euro im Wasser-, Abwasserbereich, an Gehwegen und Straßenbeleuchtung im Zug des Ausbaus der Ortsdurchfahrt.

> Schlierstadter Straße: Hier wird ein dritter Abschnitt für rund 280.000 Euro saniert.

Im Jahr 2020 kam die Stadt ohne Kreditaufnahme im Kernhaushalt aus, sodass der Schuldenstand zum 31. Dezember 2020 bei 1.995.016 Euro lag. Da auch für das Jahr 2021 keine neue Verschuldung vorgesehen ist, wird davon ausgegangen, dass der Schuldenstand zum Jahresende bei 1.876.496 Euro liegt, was bei einer Einwohnerzahl von 6532 (Stand 30. Juni 2020) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 287,28 Euro entspräche (beim Rechnungsabschluss 2019 waren es 329,44 Euro).

In nächster Zukunft wird der Schuldenstand indes kräftig steigen. Nachdem der Bestand an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum bis auf den gesetzlichen Mindestbestand sinkt, sind zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte beträchtliche Kreditaufnahmen vorgesehen, die im Jahr 2022 bei voraussichtlich knapp sieben Millionen Euro und im Folgejahr bei 5,8 Millionen Euro liegen und damit zu steigenden Zins- und Tilgungsleistungen führen. Jedoch könne die Stadt, wie Kämmerer Mechler prognostizierte, im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis und somit auch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaften.