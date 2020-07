Mudau. (lm) Die Gemeinde Mudau beteiligt sich am Betriebskostendefizit des örtlichen katholischen Kindergartens mit einem Anteil von 90 Prozent. "Diese Höhe der Beteiligung reicht künftig nicht mehr aus, so dass die katholische Kirchengemeinde Mudau mehr als die ihr zur Verfügung stehenden Mittel aufwenden muss, was den unterschiedlichsten Faktoren zu schulden ist", sagte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Odenwaldhalle.

Basierend auf erhöhtem Personalbedarf, längeren und flexibleren Betreuungszeiten (der Elternbeitrag muss daher angepasst werden) sowie steigenden Sach- und Energiekosten sowie Investitionskosten, stimmte das Gemeindegremium einem neuen Kindergartenbedarfsplan zu, den Hauptamtsleiter Herbert Knapp und Frau Haas von der kirchlichen Verrechnungsstelle vorstellten, wobei sie betonten, dass man mit einer Punktlandung den derzeitigen Bedarf an Plätzen decken könne.

Demnach beschloss das Gremium für den Kindergarten Mudau (Langenelzer Straße) zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, zwei Ganztagsgruppen zeitgemischt mit verlängerter Regelöffnungszeit und eine Gruppe zeitgemischt mit verlängerter- und Regelöffnungszeit. Am Standort der ehemaligen Grundschule gibt es zwei Kleinkindgruppen (U3) mit VÖ und Ganztagsbetreuung. Der Kindergarten in Schloßau besteht aus einer VÖ-Gruppe, einer altersgemischten Gruppe mit VÖ (U3 bis Ü3) sowie einer Krippengruppe im Nebengebäude.

Ein Sachstandsbericht über den Krippenneubau mit provisorischer Lösung in der Grundschule Mudau schloss sich durch Rippberger an. Demnach fehlten nur noch die Möblierung und der Zaun sowie die Spielgeräte für die Außenanlage, so dass dem Umzug nach der Sommerpause nichts im Weg steht.

Bezüglich des Krippenneubaus beim bestehenden Kindergarten arbeitet Architektin Wolfram derzeit an den Plänen. Herbert Knapp erläuterte das Betreuungsprogramm der Verlässlichen Grundschule, das sich steigender Nachfrage erfreut. Jeweils im Anschluss an den Unterricht übernehmen die Betreuungskräfte die angemeldeten Kinder und stellen sicher, dass die Kinder bis maximal 14.30 Uhr (Mudau) und 15.30 Uhr (Schloßau) in Obhut sind.

Parallel dazu stellen die Schulen eine Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung, mit Kräften, die über das Jugendbegleiterprogramm finanziert werden. In der Grundschule Mudau nehmen 24 Kinder das Betreuungsangebot wahr, in Schloßau sind es 22 Kinder.

Weiteres Thema war der Regionalplan: Auf das Verbandsgebiet bezogen beinhaltet der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar die Entwicklung einer zukunftsfähigen regionalen Siedlungsstruktur für die Funktionen Wohnen und Gewerbe. Aus diesem Grund wurde die Gemeinde aufgefordert, bis zum 5. August Planungsrelevantes dem Regionalverband Rhein-Neckar mitzuteilen.

Dann wurden die beschlossenen Zahlen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgestellt, wofür sowohl Andreas Schölch für die FUB als auch Franz Brenneis für die CDU sowie auch der Bürgermeister Kämmerin Marianne Neubauer dankten.

Allerdings galt es im Vorfeld, in harten Sitzungen den veranschlagten Finanzierungsbedarf von rund 4,3 Millionen Euro zu minimieren. Nach Gesprächen mit den Ortsvorstehern, der Feuerwehr und vielen anderen wurden Investitionen und Planungen neu bewertet. So kommt man auf ein Minus von 1.169.510 Euro im Ergebnishaushalt und von 1.777.625 Euro im Finanzhaushalt.

Insgesamt wurde der Haushaltsplan in Folge der Corona-Krise wie folgt festgesetzt: Dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 10.452.900 Euro stehen im Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen von 11.622.410 Euro gegenüber.

Auch der Finanzhaushalt steht aktuell mit einem Negativwert zu Buche. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Fördermaßnahmen wurde auf 2.700.000 Euro festgesetzt und der Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt 2.000.000 Euro.

Die Steuersätze betragen für Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 370, Grundsteuer B (Grundstücke) 380 und für weitere 380. Für den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Mudau wurde festgesetzt: Erträge 706.300 Euro, Aufwendungen in Höhe von 716.300 Euro. Somit sieht der Erfolgsplan ein Jahresverlust von 10.000 Euro vor.

Der Vermögensplan steht bei Einnahmen und Ausgaben mit 575.000 Euro. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen steht mit 288.800 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite mit 500.000 Euro zu Buche. Wie Dr. Rippberger aber auch ankündigte, müssen die Gebühren für die gemeindeeigenen Einrichtungen und auch Steuern geprüft werden. Auch die neuen Bauplätze dürfen nicht mehr "unter Preis" angeboten werden. Wichtig sei außerdem, dass Bund und Land den Gemeinden ebenso Unterstützung gewähren wie den Wirtschaftsbetrieben.