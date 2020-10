Hardheim. (dore) "Im Moment sind wir noch relativ gut aufgestellt, was die Gemeindefinanzen fürs laufende Jahr betrifft", erklärte Bürgermeister Volker Rohm zu Beginn seiner Rede zur Einbringung des ersten Nachtragshaushalts 2020 in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Allerdings würden die kommenden Jahre 2021 bis 2023 aufgrund erheblicher Verluste bei Einkommen- und Umsatzsteueranteilen der Gemeinde harte Jahre werden.

Dank der Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter sei es im laufenden Jahr trotz Corona gelungen, den Normalbetrieb in Verwaltung und Bauhof aufrecht zu erhalten, sagte das Gemeindeoberhaupt. "So konnten viele geplante Maßnahmen trotz Einhaltung und Beachtung der Verordnungen zum Wohl unserer Bürger umgesetzt werden."

Durch Mehrerträge verbessere sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis um rund 227.000 Euro. Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge belaufe sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf ein Minus von rund 742.400 Euro und falle damit wesentlich positiver aus als im ursprünglichen Haushaltsplan angesetzt. Die Kreditermächtigung könne unverändert bei 640.000 Euro bleiben, der Finanzierungssaldo des Finanzhaushalts als Ausdruck der Liquidität bleibe mit rund 42.000 Euro unverändert. Im Zeitraum bis zum Jahr 2023 verschlechtere sich die Liquidität gegenüber der ursprünglichen Haushaltplanung enorm um rund 1,3 Millionen Euro, so Rohm. "Das hat zur Folge, dass das Finanzplanungsjahr 2023 nach derzeitigem Stand nicht ohne Kreditaufnahme auskommen wird. Geplant sind 400.000 Euro." Durch eine höhere Tilgungsleistung sei damit jedoch keine Nettoneuverschuldung verbunden.

Bei den Grundsteuern ergäben sich über bereits veranschlagte Mehrerträge aufgrund der Anpassung der Hebesätze zusätzliche Erträge von rund 34.000 Euro für Nachveranlagungen. "Trotz Corona und der zu Jahresbeginn relativ bescheidenen Ertragserwartung aus Gewerbesteuern hat sich eine eher positive Entwicklung ergeben", erklärte Rohm. Diese erlaube eine Anpassung des Planansatzes auf 1,795 Millionen Euro. Von den von Bund und Land bereitgestellten Mitteln fallen voraussichtlich rund 520.000 Euro auf Hardheim ab. "Ein Auszahlungstermin steht jedoch derzeit noch nicht fest." Deshalb ist dies in der Nachtragsplanung nicht berücksichtigt.

Die Situation beim Forstbetrieb ist laut Bürgermeister Volker Rohm dramatisch. „Wenn sich die trockenen und warmen Witterungsverläufe verstetigen, werden sich insbesondere die Fichte und auch die Buche in einigen Jahren aus Mitteleuropa verabschieden“, sagte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Fotos: Janek Mayer / Rüdiger Busch

Beim Einkommensteueranteil werde man deutliche Einbußen zu verkraften haben, so Rohm. Auf der Grundlage der September-Steuerschätzung 2020 sei mit Mindereinnahmen von 375.000 Euro zu planen. Da das öffentliche Leben zeitweise komplett heruntergefahren wurde, hätten sich Mindererträge bei den Entgelten für die Kinderbetreuung sowie die Nutzung der Erftalhalle und der Wolfsgrubenhütte ergeben. Mehraufwendungen seien pandemiebedingt für Masken und Hygieneartikel angefallen. Das Land habe eine Soforthilfe zur Verfügung zur Verfügung gestellt, um die Ertragsausfälle abzumildern.

Im weiteren Verlauf sprach der Bürgermeister die dramatische Lage beim Forstbetrieb an. Unabhängig von den Einschränkungen durch Corona hätten sich durch die im dritten Jahr in Folge sehr trockenen und warmen Witterungsverläufe erhebliche Schäden ergeben. "Sofern sich diese Verhältnisse, wie prognostiziert, verstetigen, werden sich insbesondere die Fichte als bisherige ,Brotbaumart’ sowie auch die Buche in einigen Jahren aus Mitteleuropa verabschieden", zeichnete Rohm ein düsteres Szenario. Die Forstbetriebsleitung gehe von einem Jahresergebnis aus, das um rund 80.000 bis 85.000 Euro hinter den Erwartungen in der Haushaltsplanung zurückbleibe. Teilweise könne ein Ausgleich über entsprechende Förderprogramme sowie die Pachteinnahmen aus der Windkraft erreicht werden.

Bei den Investitionen ergebe sich auf Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen Anpassungsbedarf. So wurde beispielsweise der Radlader des Bauhofs durch eine gebrauchte Arbeitsmaschine ersetzt.

"Erfreulicherweise ist Bewegung in die Grundstückssituation für künftige Baugebiete gekommen", teilte Rohm mit. Damit der Ankauf zur Erschließung benötigter Grundstücke weiterhin möglich ist, sei der Ansatz für den Grunderwerb anzupassen. Das neu erschlossene Baugebiet "Trieb" erfreue sich großer Beliebtheit. Dementsprechend seien die zu Jahresbeginn im Losverfahren vergebenen Baugrundstücke zum Großteil bereits veräußert worden. Der Verkauf eines Parkplatzgrundstücks im Erfapark sei in der ursprünglichen Haushaltsplanung berücksichtigt, die Zahlung werde jedoch nicht mehr dieses Jahr fällig. Deshalb sei der Planansatz für Grundstücksveräußerungen entsprechend zurückgenommen worden.

Die Lücke beim Radweg zwischen Erfeld und Gerichtstetten werde erst im kommenden Jahr geschlossen. Der Baubeginn sei für April 2021 geplant, damit die Arbeiten in der trockeneren Jahreszeit kostengünstiger ausgeführt werden können. Für Planungskosten verblieben lediglich 50.000 Euro in der Haushaltsplanung 2020.

Rohm erklärte zudem, dass sich bei der Erschließung des ersten Bauabschnitts im Baugebiet Trieb voraussichtlich eine Kostenverschiebung von der Kanalisation hin zum Straßenbau ergebe. "Die geprüften Schlussrechnungen liegen derzeit jedoch noch nicht vor." Im ersten Nachtragshaushalt 2020 sei eine Nachfinanzierung von 30.000 Euro beim Straßenbau berücksichtigt.