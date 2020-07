Um etwas Geld in die klamme Kasse der Gemeinde zu spülen, hat der Gemeinderat am Montag beschlossen, die Nutzungsgebühr für die Waldhütte zu erhöhen. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Nachdem die Umstellung des Haushaltswesens auf die Doppik schonungslos die finanziellen Probleme Höpfingens aufgedeckt hat, muss der Rotstift angesetzt werden. Das betrifft die Erhöhung der Benutzungsgebühren für Obst- und Festhalle, Waldhütte und die Waldstetter Bürgerstube. Allerdings gab es in der Gemeinderatssitzung vom Montag eine Überraschung: Während die Verwaltung eine zehnprozentige Erhöhung vorgeschlagen hatte, sprach sich das Gremium, wie ursprünglich vorberaten, für eine Verdoppelung auf 20 Prozent aus.

Als "heißes Eisen" lassen sich dafür weitere Einsparpotenziale beschreiben, die Bürgermeister Hauck vorstellte. Der Plan sieht unter anderem die Kürzungen der Bauhofleistungen für den Weihnachtsmarkt auf zwei Tage und Neuregelungen etwa bezüglich Gebührenübernahmen vor. Hier könne man im laufenden Haushaltsjahr etwa 14.401 Euro sparen. Danach rechne man mit einem Einsparvolumen von jährlich 51.091 Euro.

Hintergrund > Glasfaserausbau: In der Sitzung des Gemeinderats wurden Pläne für den flächendeckenden Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis vorgestellt. Aussiedlerhöfe wie auf Höpfinger Gemarkung etwa die "Hohle Eiche" oder das Fuchsenloch gelten dabei als "Sonderprojekte". Mit einer Realisierung [+] Lesen Sie mehr > Glasfaserausbau: In der Sitzung des Gemeinderats wurden Pläne für den flächendeckenden Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis vorgestellt. Aussiedlerhöfe wie auf Höpfinger Gemarkung etwa die "Hohle Eiche" oder das Fuchsenloch gelten dabei als "Sonderprojekte". Mit einer Realisierung sei in spätestens vier Jahren zu rechnen. Wie Bürgermeister Hauck avisierte, werde man eine öffentliche Informationsveranstaltung einberufen. > Elternbeiträge erlassen: Die Gemeinde erlässt die Elternbeiträge zur "Verlässlichen Grundschule" für die Monate April bis Juli. "Wir können keine Beiträge für ein Angebot erheben, das coronabedingt nicht stattfinden konnte", so Bürgermeister Hauck. > Straßensanierung:Die Sanierung der maroden Waldstetter Dr.-Thomas-Nörber-Straße übernimmt die Firma Konrad-Bau aus Gerlachsheim für 649.301 Euro. Für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination sorgt die Firma IST für einen Preis von 7747 Euro. > Radfahrer spendeten: Erfreut zeigte sich Hauck über eine Spende des TSV Höpfingen (Abteilung Radfahren) über 500 Euro für die Schule. > Kneippanlage und Sporthalle: Daniela Kaiser-Hauk und Helmut Häfner baten darum, die Schließung der Kneippanlage zu überdenken und neue Regelungen zur Sporthallennutzung zu verhängen. > Beschwerden über Altautos: Helmut Häfner informierte über zwei abgemeldete, bisher mehrfach von Anwohnern gerügte Altautos im Bereich zwischen Rudolf-Engel-Weg und Kolpingstraße. adb

[-] Weniger anzeigen

Zwar befürwortete der Gemeinderat auch diese Vorschläge, doch entwickelte sich daraus eine recht rege Diskussion. Thomas Greulich fiel es "schwer, angesichts dieser kleinen Beiträge passende Worte zu finden". Es sei gerade in Zeiten steigender Kreisumlagen unverständlich, wie man über derartig geringe Summen debattieren müsse, um lediglich 0,8 Prozent des Gesamthaushalts einzusparen. In diesem Sinne monierte Greulich, dass das Land kleine Gemeinden vergesse, und propagierte einen Lösungsvorschlag: "Entweder steht Baden-Württemberg zu seiner derzeitigen kommunalen Gemeindestruktur mit kleinen Landgemeinden und stattet diese mit einer ausreichenden Finanzdecke zur Regelung ihrer Pflichtausgaben aus oder führt man schnellstmöglich eine Kommunalreform durch." Er rief dazu auf, die freiwilligen Leistungen zur Erhaltung der Lebensqualität – darunter das Familienbad – aufrechtzuerhalten.

"Das Land vergisst die kleinen Gemeinden"

Andreas Fürst bezeichnete die beschlossenen Einsparmaßnahmen als Signal und Willen des Gemeinderats, an der Verbesserung der angespannten Haushaltssituation mitzuarbeiten. Er hoffte, dass dies bei den entsprechenden Stellen als solches registriert und von dort Zeichen des Entgegenkommens signalisiert werden. "Allerdings muss der Löwenanteil hier vom Bauhof durch die Nichtbesetzung einer freiwerdenden Stelle getragen werden", gab Fürst zu bedenken und forderte die Verwaltung auf, ihren Personalbereich ebenfalls auf den Prüfstand zu stellen. Die weiteren Einsparungen seien zum Teil so marginal, dass hier die mehr als "ausgequetschte Lage" deutlich sichtbar werde.

In diesem Zusammenhang berichtete Fürst noch über die Rückmeldung von Regierungspräsidentin Felder auf seinen offenen Brief, der in der Presse veröffentlicht wurde. Er freute sich darüber, dass sie sich persönlich gemeldet habe und Fürst die Situation der Gemeinde Höpfingen in einem Telefonat darlegen konnte. So gab Fürst den Ball an Bürgermeister Hauck weiter und forderte ihn auf, die "offizielle Einladung" der Gemeinde nun noch auszusprechen, damit die Gespräche vor Ort stattfinden können.