Buchen. (rüb) Wie ein Rückblick auf eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war, gestaltete sich die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Buchen in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Stadthalle. Denn die positiven Zahlen mit einem ordentlichen Ergebnis – also einem Überschuss – von 3,8 Millionen Euro zeigten, dass Corona damals noch ganz weit weg war. Übermäßige Freude löste das eigentlich so erfreuliche Zahlenwerk, das Beigeordneter Benjamin Laber den Stadträten vorlegte, aber verständlicherweise nicht aus: Fast acht Monate nach Abschluss des Jahres 2019 ist die Welt eine andere, am Konjunkturhimmel sind dunkle Wolken aufgezogen, und die Unsicherheit dominiert beim Ausblick auf die Zukunft.

Statt einem kleinen Plus von rund 100.000 Euro hat Buchen das vergangene Jahr mit einem ordentlichen Ergebnis von fast vier Millionen Euro abgeschlossen. Diese "positive Überraschung" sei höheren Steuereinnahmen, Umlagen, aber auch höheren Pachtzahlungen aus der Windkraftnutzung zu verdanken. Aus dem Forst gab es zwar auch höhere Einnahmen als geplant. Hier habe die Stadt aber unterm Strich Geld verloren, da die Kosten für die Aufarbeitung des Schadholzes höher waren als die Erlöse. Der Grund: die Trockenheit und der Käferbefall hätten dafür gesorgt hätten, dass die Preise im Keller sind.

Beim Blick auf die wesentlichen Investitionen 2019 zeigte Benjamin Laber auf, dass nicht nur die Kernstadt, sondern auch die Stadtteile berücksichtigt werden. Die Maßnahmen reichten vom Mammutprojekt BGB-Erweiterung über die Einrichtung des Waldkindergartens bis hin zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße bei Götzingen.

Sehr erfreulich fiel der Blick auf die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung aus: Sie konnte um 75 Euro von 467 auf knapp 392 Euro gesenkt werden: "Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden ist dies ein sehr guter Wert", betonte der Beigeordnete.

Gleiches gilt für das Vermögen (plus 5 Millionen) und den Sparsäckel der Stadt. Da der Überschuss in Höhe von 3,8 Millionen Euro in die Rücklage fließt, hat sie nun 38 Millionen Euro auf der hohen Kante. "Buchen ist damit auch für schlechte Jahre gewappnet", betonte Benjamin Laber.

Diese Einschätzung teilte Bürgermeister Roland Burger, der von einem "guten Rechnungsergebnis" sprach, die Freude aber gleich dämpfte: "Wir haben große Aufgaben vor uns wie das BGB und die Erschließung neuer Baugebiete." Die Verschuldung werde – beim Blick auf die Folgen der Coronakrise – sicherlich auch wieder ansteigen.

Kurz beleuchteten Beigeordneter Benjamin Laber und Fachdienstleiterin Tanja Zöller die Jahresrechnungen des Eigenbetriebs Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) und des Spitalfonds Buchen. Statt 132.000 Euro Verlust steht beim Spitalfonds ein Plus von knapp 20.000 Euro unterm Strich. Dies liege aber vor allem daran, dass geplante Sanierungsarbeiten verschoben wurden. Der EDB schloss mit einem Jahresgewinn von 257.000 Euro ab, was den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke zu verdanken sei. Bei den Einnahmen aus den Bädern ergab sich ein Minus von 21 Prozent gegenüber 2018, was dem schlechteren Wetter im Sommer geschuldet sei.

"Es ist eine eigenartige Situation: Wir richten gerade den Blick sehnsüchtig zurück auf die normale Welt von gestern mit einem erfolgreichen Jahresabschluss 2019", sagte Klemens Gramlich (CDU). Rücklagen und Vermögen wurden erhöht und gleichzeitig Schulden abgebaut: "Das ist ein gutes Fundament für kommende Herausforderungen." Dennoch bereite ihm der Blick in die Zukunft Sorgen.

Als "sehr erfreulich" wertete Martin Hahn (Freie Wähler) die vorgestellten Zahlen, schränkte aber gleich ein: "Wir haben nun keinen Raum für neue Wünsche, sondern dieses Polster muss uns helfen, die Corona-bedingten Ausfälle, die mit Sicherheit kommen werden, abzufangen." Ob das reichen werde, werde man in naher Zukunft sehen.

Das gute Ergebnis 2019 sei "einigermaßen beruhigend – mehr aber auch nicht", so die Einschätzung von Johannes Volk (SPD/Grün-Links). Denn Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zeichneten sich schon jetzt ab. Für Wünsche müsse aber immer Raum sein, sagte Volk: "Lediglich deren Verwirklichung könnte sich etwas schwieriger gestalten. Aber ganz so düster sehe ich die Zukunft nicht."