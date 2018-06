Buchen-Hettingen. (tra) "Das Haus atmet Geschichte. Das wird schon beim Greifen der originalen Türklinke von Egon Eiermann spürbar", sagt Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger, Ausstellungsleiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, beim Rundgang durch das Eiermann-Magnani-Haus.

Und beim Betreten des kleinen Siedlungshauses in der Adolf-Kolping-Straße, das am kommenden Sonntag als neues Museum eröffnet wird, hat man in der Tat das Gefühl, in die Zeit nach 1946 versetzt zu werden: Alte Fensterflügel, die man im Schuppen gefunden hatte, wurden repariert und wieder eingesetzt. Farb- und Tapezierschichten aus früheren Jahren wurden freigelegt, und unter den Füßen der Besucher knarrt der alte, hölzerne Dielenboden.

Auch der Garten, der wieder bewirtschaftet wird, "atmet Geschichte": Dort wachsen unter anderem Dahlien, die in den 1950er Jahren beliebt waren. Das Siedlungshaus ist wieder lebendig und kann am Sonntag, 17. Juni, erstmals besichtigt werden.

"Die Sanierung und das Museum machen sowohl die ursprüngliche Planung des Architekten als auch das Leben der Siedlungsbewohner sichtbar", so Paula Lutum-Lenger.

In der Adolf-Kolping-Straße hatten der bekannte Architekt Egon Eiermann und Ortspfarrer Heinrich Magnani nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Dorf Hettingen, das 1500 Einwohner zählte und rund 500 Vertriebene aufnehmen musste, ein soziales Vorzeigeprojekt geschaffen.

Magnani setzte sich mit der Baugenossenschaft "Neue Heimat" dafür ein, die Vertriebenen würdig unterzubringen. Architekt Eiermann schuf in den Siedlungshäusern auf engem Raum großzügige, offene Wohnbereiche und plante die Ausstattung bis ins Detail.

In Hettingen entstand ein echtes Vorzeigeprojekt: eine der ersten Genossenschaftssiedlungen für Heimatvertriebene und Einheimische.

Fast alle Siedlungshäuser Hettingens wurden im Laufe der Jahrzehnte tiefgreifend umgebaut, nur das kleine Haus, das am Sonntag als Museum eröffnet wird, wurde von den Bewohnern kaum verändert. Der Verein Eiermann-Magnani- Dokumentationsstätte erwarb das Gebäude im Jahr 2011.

2012 nahm die Wüstenrot Stiftung das Haus in ihr Denkmalprogramm auf und setzte es instand. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg hat die Ausstellung erarbeitet und eingerichtet. Das Museum macht Architektur- und Sozialgeschichte erlebbar: Es erzählt vom frühen Hauptwerk des großen Architekten Eiermann und berichtet von der Integration der Heimatvertriebenen in Hettingen.

Der Kachelofen im Wohn- und Essbereich beheizte früher das ganze Haus. Foto: Tanja Radan

"Die Idee zu diesem Projekt entstand noch vor der aktuellen Geflüchtetenwelle und der Verschärfung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Trotzdem könnte es ein Vorbild für heute sein", sagte Prof. Dr. Thomas Schnabel, der Leiter des Hauses der Geschichte, beim Vor-Ort-Besuch in Hettingen am Dienstag. In ganz Baden-Württemberg gebe es kein vergleichbares Museum.

"Durch die Instandsetzung wurde das große Potenzial des Hauses sichtbar. Dazu gehören die fast vollständig erhaltenen Spuren der Bewohner, die sensibel herausgearbeitet wurden", sagte Prof. Philip Kurz, der Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung.

"Fünf Jahre wurden an der Instandsetzung und Ausstellung gearbeitet und 500.000 Euro investiert. Heute sind wir froh und stolz, dass das Haus als Zeugnis von Not, Aufbruch, Kreativität und Integration für jedermann zugänglich gemacht werden kann." Eigentümer und Betreiber des Museums ist der Verein Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte.

"Der Bau der Hettinger Siedlung war von größter Bedeutung für die Heimatvertriebenen, die Hilfe erwarteten. Pfarrer Magnani hat nicht nur von Hilfe geredet, sondern schnell und tatkräftig gehandelt. Er leistete Vorbildliches für die Integration der Vertriebenen", würdigte Vorsitzender Hans-Eberhard Müller das Engagement des Hettinger Geistlichen.

Das Haus wurde denkmalpflegerisch instand gesetzt: Die Einrichtungsgegenstände, die vorhanden waren, wurden saniert. Zusätzliche Möbel, um den Wohnstil der damaligen Zeit nachzuahmen, wurden nicht aufgestellt. Tafeln und Zitate, die im Haus verteilt sind, versorgen die Besucher mit Informationen.

Das ist das Treppenhaus im Obergeschoss. Foto: Tanja Radan

Im unteren Geschoss befindet sich der Wohn- und Essbereich mit großem Kachelofen und großzügigen Fenstern. Im oberen Stock sind das Badezimmer - mit Badewanne -, die ehemaligen Schlafräume sowie ein begehbarer Kleiderschrank. In einem Raum wurde für die letzten Bewohner des Hauses eine Erinnerungsvitrine eingerichtet, in der persönliche Gegenstände der Familie ausgestellt werden.

"Im Außenbereich wurde zudem eine Bank aufgestellt. Man kann sich setzen und die besondere Architektur auf sich wirken lassen", sagt Paula Lutum-Lenger.

Das Museum wird bis Oktober an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr geöffnet sein. Von November bis April ist es jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Eröffnung ist am 17. Juni ab 11 Uhr. An diesem Tag kann das Haus kostenlos besichtigt werden. Weitere Infos gibt es bei Hans-Eberhard Müller (Telefon 06281/2443) und Karl Mackert (Telefon 06281/3037).