Hardheim/Walldürn. (dore/pm) Das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim können nach derzeitigem Stand pünktlich zum geplanten Zeitpunkt in Betrieb gehen. "Aus heutiger, infrastruktureller Sicht kann der Betrieb in beiden Liegenschaften zum 1. April wieder aufgenommen werden", teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Nachfrage der RNZ mit.

In beiden Lagern sind Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an diversen Gebäuden und den Versorgungsanlagen der Liegenschaften durchzuführen. Für die Wiederinbetriebnahme des Materiallagers Hardheim sind Investitionen in Höhe von rund vier Millionen Euro vorgesehen, zuzüglich der Bauunterhaltung aus den Jahren 2020 und 2021 von rund 2,2 Millionen Euro. Für die Reaktivierung des Munitionslagers Altheim werden 2,8 Millionen Euro investiert. Dazu kommen Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung in den Jahren 2020 bis 2022 von rund 5,3 Millionen Euro. "Mit heutigem Stand ist die Realisierung der für die Wiederinbetriebnahme der genannten Liegenschaften erforderlichen Baumaßnahmen im Zeitplan", informierte der Sprecher.

Im Februar 2021 waren noch andere Investitionssummen genannt worden: Von ungefähr zwölf Millionen Euro für das Munitionsdepot Altheim mit Bundeswehrfeuerwache und etwa 16 Millionen Euro für das Materiallager in Hardheim war damals die Rede.

Im Materiallager Hardheim sollen verschiedene Artikel gelagert und zur Versorgung der Streitkräfte vorgehalten werden. "Dies beinhaltet zum Beispiel die Lagerung von Querschnittsmaterial, Verzurrmaterial zur Ladungssicherung, aber auch anteilig Gefahrstoffe sowie persönliche Schutzausstattung des Pandemievorrats der Bundeswehr", so die Informationen. Darüber hinaus wird eine Fertigungsstätte zur Herstellung von Radbaugruppen für unterschiedliche Fahrzeuge aufgebaut (Fähigkeit zur Demontage, Aufbereitung und Montage).

Für den Betrieb des Materiallagers Hardheim sind nach Auskunft des Sprechers aktuell fünf Soldaten und circa 70 zivile Mitarbeiter vorgesehen. "Die Mitarbeiter werden sowohl in der Betriebsführung, im Warenein- und -ausgang, bei Materialübernahmen und -kontrollen als auch für Lagerungsarbeiten sowie in der Instandhaltung und Fertigung von Material eingesetzt werden", sagte der Sprecher.

Im Munitionslager Altheim sollen künftig neun Soldaten und circa 40 zivile Mitarbeiter eingesetzt werden. Ab 2026 wird der Personalumfang um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von 16 zivilen Mitarbeitern erhöht. Archivfoto: Rüdiger Busch

Das Munitionslager Altheim wird zukünftig für die werterhaltende Lagerung und Instandsetzung – insbesondere von luftwaffenspezifischer Munition aber auch Artilleriemunition – verantwortlich sein. Nach erfolgter infrastruktureller Erweiterung soll der Artikelkreis der dort gelagerten Munition unter anderem auch um weitere Munition des Heeres erweitert werden. Im Munitionslager Altheim werden zukünftig voraussichtlich neun Soldaten und circa 40 zivile Mitarbeiter eingesetzt. Ab 2026 wird der Personalumfang um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von aktuell 16 zivilen Mitarbeitern erhöht.

Am Standort Altheim werden die Mitarbeiter ebenfalls in der Betriebsführung eingesetzt und "alle erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Lagerung und Instandhaltung der dort gelagerten Munition durchführen", so der Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber der RNZ.

Auf die Frage, welchen Stellenwert die beiden Standorte für die Bundeswehr haben, erklärte der Sprecher: "Auf Grund der Refokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung unter gleichzeitiger Beibehaltung der Einsatzverpflichtungen im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements wird es notwendig sein, im Umfang steigende Munitions- und Materialumfänge werterhaltend zu lagern." Vor dem Hintergrund sei am 11. Januar 2019 durch das Bundesministerium der Verteidigung die Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme von drei Munitions- und fünf Materiallagern getroffen worden. Infolgedessen würden unter anderem das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim jeweils zum 1. April dieses Jahres wieder in Betrieb genommen, sodass diese "einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Auftragserfüllung der Streitkräfte leisten".

Die Schließung der beiden Liegenschaften war ursprünglich 2011 beschlossen worden. Das Hardheimer Materiallager auf dem Wurmberg, in dem vor allem Drohnen gelagert und Reifen montiert wurden, war am 18. Dezember 2018 außer Dienst gestellt worden, im Januar 2019 wurde die Schließung jedoch wieder aufgehoben. Im Frühjahr starten das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim nun nach Zeitplan in eine neue Zukunft.