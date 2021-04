Hardheim/Walldürn. (pm/RNZ) Die drei Genehmigungsverfahren für die fünf geplanten Windkraftanlagen am Kornberg wurden am Montag gestartet (die RNZ berichtete). Der Flugsportclub Odenwald Walldürn (FSCO) und die Bau- und Betriebs-GmbH als Betreiber des Verkehrslandeplatzes Walldürn lehnen den Windpark "Kornberg/Dreimärker" jedoch weiterhin ab. Es existieren konkrete Bedenken in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit des Verkehrslandeplatzes Walldürn. Der Verkehrslandeplatz ist Teil der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur des Landes und dient mit seinen Betriebsregelungen der allgemeinen Luftfahrt. "Mit der Realisierung des Projektes würden neben der Gefährdung von Leben auch gegebenenfalls Anpassungen der Regelungen des Flugplatzverkehrs einhergehen, die eine Erfüllung der Betriebspflicht, die wirtschaftlichen Grundlagen und eine bedarfsgerechte Entwicklung in Frage stellen", erklären Oliver Stumpf von der Bau- und Betriebs-GmbH des Verkehrslandeplatzes Walldürn sowie Marcel Häfner, Claus Kapferer und Dr. Christian Kuhn vom Vorstandsteam des FSCO. Im Interview sprechen sie über die aktuelle Situation.

Der Projektierer hatte bereits vor über einem Jahr den Genehmigungsantrag beim Landratsamt eingereicht, jetzt wird das Verfahren offiziell eröffnet. Wie sehen sie die aktuelle Situation?

Dr. Kuhn: Wir sind selbstverständlich enttäuscht, dass nicht die Vernunft und Einsicht beim Projektierer gewonnen hat. Er steht eben mit dem Rücken an der Wand, hat durch das miserable eigene Projekt- und Risikomanagement schon viel Geld ausgegeben und ist den Anteilseignern dadurch Rechenschaft schuldig. Klar ist jedoch jetzt auch, dass durch die Nichtberücksichtigung im Regionalplan und fehlende Zustimmung im GVV das Projekt allein durch den finanziellen Profit der Projektgesellschaften motiviert ist. Es existiert kein lokaler und regionaler Rückhalt für dieses Projekt, auch nicht bei weiten Teilen der Bürgerschaft. Wir bezweifeln weiterhin, dass dieses Vorgehen sinnvoll und im nachhaltigen Sinne der Anteilseigner und Kunden des Vorhabenträgers ist. Wir finden das Vorgehen unverständlich und sehr fragwürdig, zumal der Projektierer ja schon seit 2014 die Bedenken des FSCO kennt und auf keiner Ebene ausräumen konnte, auch nicht bei den zuständigen Flugsicherheitsbehörden.

Welches Vorgehen würden Sie sich stattdessen wünschen?

Kapferer: Leider gab es trotz mehrfacher Einladungen und Aufforderungen vonseiten des FSCO keinen konstruktiven Dialog mit dem Projektierer, um die konkreten Probleme aufzuzeigen und eventuelle Alternativen zu besprechen. Dafür ist es aber nie zu spät, auf dem Verbandsgebiet können sich ja auch andere Möglichkeiten ergeben. Die aktuellen Standorte auf dem Kornberg sind aufgrund vieler Kriterien ungeeignet und müssen aufgegeben werden, und zwar jetzt, um nicht noch mehr Geld, Zeit und Aufwand zu verschwenden. Wir werden unsere transparente Informationspolitik fortführen und sind weiterhin offen für Gespräche und Diskussionen mit allen Beteiligten des Verfahrens, gerne auch öffentlich. Übrigens: Ein gutes Beispiel für einen konstruktiven Dialog ist das Projekt des Windparks "Altheim III", hier waren wir von Anfang an inhaltlich involviert.

Wie geht es jetzt aber konkret weiter?

Stumpf: Das Landratsamt als Verfahrensträger hat die Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet. Wir werden die Antragsunterlagen ausführlich prüfen und unsere Einwände kommunizieren. Wir bitten auch alle betroffenen Bürger und Organisationen um aktive Teilnahme an der Öffentlichkeitsbeteiligung und entsprechende Äußerung von Einwänden, die aufgrund der aktuellen Beschränkungen wohl leider erstmal nur schriftlich geäußert werden können. Leider zeigen die Antragsdokumente auch eine sehr einseitige Sicht, deshalb werden wir auf unserer Homepage (www.fsco.de) weitere Dokumente wie Gutachten zur Verfügung stellen und aktualisieren, damit sich die Öffentlichkeit ein objektives Gesamtbild machen kann.

Für das Genehmigungsverfahren werden auch Fachbehörden angehört. Das zuständige Referat für Luftverkehr und Sicherheit im Regierungspräsidium Stuttgart muss den Antrag prüfen, zusammen mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) hinsichtlich Relevanz für die Flugsicherheit bewerten und eine fachliche Stellungnahme abgeben. Wir sind mit dem Referat in Kontakt und haben bereits alle relevanten Dokumente und Analysen übergeben. Wir gehen davon aus, dass die bisherige Ablehnung der drei kritischen Standorte bestehen bleibt, trotz der politischen Einflussnahme und unmittelbarem Druck von manchen politischen Gruppierungen und Lobby-Verbänden. In diesem Zusammenhang ist ein Zitat des zuständigen Ministerialdirektors Dr. Dahlheimer (Leiter des Referates Luftverkehr im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg) bezeichnend: "Der politische Wind bläst uns ins Gesicht. Aber wir als Luftfahrtbehörden stehen und lassen uns nicht umpusten. Wir werden für die Sicherheit in der Luftfahrt sorgen und haben unseren Job gemacht." Wir alle hoffen und glauben, dass die Flugsicherheitsbehörden dem Druck standhalten, und sichern natürlich hierzu unsere volle Unterstützung zu.

Aber hat sich durch Studien der Projektierer nicht eventuell eine neue Situation ergeben?

Dr. Kuhn: Nein, entgegen der Aussage der Zeag gab es bisher kein einziges Gutachten oder Stellungnahme von Experten, die ein Risiko für den Flugverkehr durch den Windpark Kornberg ausgeschlossen haben. Selbst das Privatgutachten von Prof. Levedag bezieht sich nur auf einen speziellen aerodynamischen Einfluss (Windscherungen) und explizit nicht auf ein Gesamt-Risikopotenzial. Aber auch dieses Gutachten ist inhaltlich sehr umstritten und wurde jetzt wiederum durch Experten widerlegt und invalidiert. Die Zeag verallgemeinert spezifische Einzelaspekte und leitet daraus dann eine gänzliche Risikofreiheit ab. Dieses Vorgehen ist natürlich vollkommen unzulässig und sogar vorsätzlich.

Als Genehmigungsauflage wurde vom Regierungspräsidium mehrfach die Durchführung einer "Aeronautical Study" angemahnt, eine gesamtheitliche Flugbetriebsanalyse mit Sicherheitsbewertung unter Betrachtung aller Risikofaktoren nach Vorgaben der internationalen und europäischen Flugsicherheitsorganisationen. Diese wurde nach unserem Wissen bis heute von Seiten der Zeag nicht beauftragt. Im Sinne der Transparenz und Offenheit ist der FSCO selbst tätig geworden und hat beim renommierten und zugelassenen Unternehmen Airsight eine solche offizielle Studie beauftragt. Die Ergebnisse liegen vor und wurden dem Regierungspräsidium übergeben. Damit ist endgültig klar und dann auch offiziell, d.h. rechts- und gerichtssicher belegt, dass der geplante Windpark Kornberg sehr wohl negative Einflüsse auf die Flugsicherheit und den Flugbetrieb am Verkehrslandeplatz Walldürn hat. In der Studie wird zusammengefasst beurteilt: "Aufgrund der Nähe zum Flugplatz Walldürn bestehen für einzelne Windenergieanlagen (WEA) bzw. Teile des Windvorranggebietes erhöhte oder inakzeptabel hohe Risiken." "Es wird empfohlen, vom Bau einzelner WEA abzusehen und weitere WEA nach Möglichkeit im Standort anzupassen." Damit ist klar und nicht mehr wegzudiskutieren: die Windkraftanlagen am Kornberg sind in der geplanten Form ein erhebliches Risiko für die Flugsicherheit.

Die Flugsicherheit wird von Stellungnahmen der Fachbehörden beurteilt, allerdings nur auf Basis der aktuellen Gegebenheiten. Gibt es hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Flugplatzes weitere relevante und wichtige Argumente gegen die Projektrealisierung auf dem Kornberg?

Häfner: Natürlich, es bestehen große regionalwirtschaftliche Interessen an einer bedarfsgerechten Flugplatzinfrastruktur, und dies wurde im Regionalplan Rhein-Neckar bestätigt. Diesbezügliche Faktoren sollten und müssen in den Anhörungen berücksichtigt werden. Hierzu zählen die wirtschaftlichen Nachteile durch mögliche offizielle und auch praktische Einschränkungen des Flugverkehrs und damit Abwanderung und Nichtgewinnung von Kunden des Verkehrslandeplatzes, außerdem die Betrachtung der möglichen Ausweichrouten von Flugzeugen um den Windindustriepark über die umliegenden Gemeinden. Besonders kritisch sehen wir aber auch neue Sicherheitsmaßnahmen, die von der europäischen Flugsicherheitsbehörde bereits empfohlen werden und einen sicheren Anflug auch bei mäßigem Wetter über GPS-Technologie unterstützen. Diese zukunftssichernde Maßnahme würde uns durch die bis zu 240 Meter hohen Anlagen verbaut. Um deutlich zu sein: Die wirtschaftliche Selbstständigkeit und Existenz des Vereins und des Verkehrslandeplatzes ist bei Realisierung des Windparks auf dem Kornberg unmittelbar gefährdet! Für uns besonders bitter, da wir viel ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der Region einsetzen. Und es kann auch nicht im Sinne des GVV sein, dass sich eine Gemeinde auf Kosten einer anderen bereichert.

Sie stehen mit Ihrer Sicht aber nicht alleine da?

Kapferer: Nein, sicher nicht. Wir bekommen sehr viel Unterstützung, sowohl von unseren Verbänden als auch von der Öffentlichkeit. Wir wollen uns deshalb auch bei der Stadt Walldürn und dem Gemeinderat für den Beistand bedanken, aber auch bei vielen Bürgern, Vereinen und Organisationen in den GVV-Gemeinden und der Region, die uns beständig in den Aktivitäten zur Sicherung des Verkehrslandeplatzes Walldürn unterstützen und ermutigen. Dies motiviert uns sehr, diesen Weg weiterzugehen!

Info: Die Planungsunterlagen und Anträge zum Windpark Kornberg sind von Dienstag, 27. April, bis Mittwoch, 26. Mai, auf der Internetseite des Landratsamtes einsehbar (unter der Rubrik Kreisrecht/Bekanntmachungen). Zudem liegen sie im Landratsamt sowie in den Rathäusern der Kommunen Hardheim, Höpfingen und Walldürn zur Einsichtnahme aus.