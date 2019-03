Hardheim/Stuttgart. (pm/RNZ) Das Umweltministerium stellt den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg im laufenden Jahr im Förderprogramm "Wasserwirtschaft und Altlasten" rund 164 Millionen Euro zur Verfügung.

Sieben Millionen davon werden für die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen investiert. Damit wird der Bau eines neuen Klärbeckens gefördert, so dass die Anlage künftig zweistraßig geführt werden kann. Dieser Neubau, der gut 10 Millionen Euro kostet, ist zentraler Bestandteil des Erneuerungskonzepts. Hinzu kommt ein zweiter Bauabschnitt, der die Sanierung des Bestands beinhaltet. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 13,2 Millionen Euro veranschlagt, bestätigte Kämmerer Bernd Schretzmann der RNZ.

"Mit dem aus Mitteln ermöglichen wir den Kommunen Investitionen in den Umweltschutz von weit über 200 Millionen Euro", sagte Umweltminister Untersteller am Donnerstag in Stuttgart. Neben der umweltschonende Abwasserbeseitigung stehen eine moderne Wasserversorgung, Hochwasserschutz und ökologisch Verbesserungen an Flüssen und Seen im Fokus des Förderprogramms.