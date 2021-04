Am Kornberg könnten auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung bald fünf Windkraftanlagen gebaut werden. Das Landratsamt hat am gestrigen Montag die drei beantragten Genehmigungsverfahren gestartet. Symbolfoto: Rüdiger Busch

Hardheim/Höpfingen. (rüb/dore/lra) Seit mehr als fünf Jahren erhitzen die Pläne des Energiekonzerns Zeag (Heilbronn) und der Gemeinden Hardheim und Höpfingen die Gemüter, vor allem in Bretzingen und Waldstetten. Nun nimmt die Planung für den Windpark "Kornberg-Dreimärker" Fahrt auf: Am Montag hat das Landratsamt drei separate Genehmigungsverfahren für die insgesamt fünf Windkraftanlagen gestartet. Die Genehmigungsverfahren haben nach gesetzlicher Regelfrist eine Dauer von sieben Monaten, sie können aber von der Behörde verlängert werden, wenn es erforderlich sei, teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, mit.

Die Vorhaben wurden auf der Internetseite des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis (www.neckar-odenwald-kreis.de) öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurden die Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Vorhaben berührt wird, um Stellungnahme gebeten.

Als Bauherren treten dabei die Zeag-Tochterunternehmen EE Bürgerenergie Hardheim GmbH & Co. KG und EE Bürgerenergie Höpfingen GmbH & Co. KG auf. Drei Anlagen sind auf Gemarkung Hardheim, zwei auf Gemarkung Höpfingen geplant.

Das erste Genehmigungsverfahren umfasst die beiden Anlagen "HAR-1" und "HAR-2", die innerhalb des FFH-Gebietes "Odenwald und Bauland Hardheim" auf Gemarkung Bretzingen liegen. Im zweiten Verfahren geht es um das Windrad "HAR-3", ebenfalls auf Bretzinger Gemarkung. An diesen drei Standorten sollen Anlagen des deutschen Herstellers Enercon E-138 EP3 E2 gebaut werden. Sie weisen eine Nabenhöhe von 130,8 Metern, einen Rotordurchmesser von 138,25 Metern, eine Gesamthöhe von 199,9 Meter und eine Nennleistung von 4,2 Megawatt auf.

Das dritte Verfahren umfasst die beiden Anlagen "HÖP-1" und "HÖP-2". Der erste Standort liegt teilweise auf Höpfinger und auf Bretzinger Gemarkung im Walddistrikt "Kornberg". Die beantragte Anlage ist vom Typ Enercon E-115 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 148,8 Metern, einem Rotordurchmesser von 115,7 Metern, einer Gesamthöhe von 206,65 Metern und einer Nennleistung von 4,0 Megawatt.

Der Höpfinger Standort zwei liegt auf Gemarkung Waldstetten im Walddistrikt "Hardheimer Höhe". Vorgesehen ist der Bau einer Anlage des Typs Enercon E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe von 160 Metern, einen Rotordurchmesser von 138,25 Metern, einer Gesamthöhe von 229,1 Metern und einer Nennleistung von 4,2 Megawatt.

Die Planungsunterlagen und die Anträge sind von Dienstag, 27. April, bis einschließlich Mittwoch, 26. Mai, auf der Internetseite des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis einsehbar (unter der Rubrik Kreisrecht/Bekanntmachungen). Zudem liegen sie im genannten Zeitraum im Landratsamt sowie in den Rathäusern der Kommunen Hardheim, Höpfingen und Walldürn zur Einsichtnahme aus.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus ist eine Einsichtnahme in die Anträge und die beigefügten Unterlagen nur nach telefonischer Anmeldung und Terminvereinbarung möglich, da die Dienstgebäude für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen sind. Bis 28. Juni können Einwendungen erhoben werden.

Falls Einwendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach pflichtgemäßem Ermessen, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. In diese Entscheidung können die geltenden Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbreitung des Virus berücksichtigt werden. Ein möglicher Erörterungstermin ist auf Dienstag, 20. Juli, ab 10 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim terminiert.

Hardheims Bürgermeister Volker Rohm erklärte auf Nachfrage der RNZ, dass die Planung eines Windparks auf dem Kornberg bereits in den Jahren 2013, 2015 und 2016 eine große Zustimmung im Gemeinderat erfahren habe, und diesen Kurs habe man auch beibehalten. "Wir befürworten auch weiterhin die Nutzung des Kornbergs als Gebiet für den Windpark", so Rohm. Es sei ein Projekt, das die Gemeinde Hardheim seit Jahren begleite, und leider vor allem in der Anfangszeit jedoch mit heftigen Emotionen verbunden gewesen sei.

Rohm ist überzeugt, dass die Zeag alle für die Genehmigung zu überprüfenden Unterlagen eingereicht habe und es keine fachlichen Einwände gegen das Projekt "Kornberg" geben werde. Alles Weitere müsse jedoch im Laufe des Verfahrens bei Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger abgewartet werden.

Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck würde es ebenfalls "persönlich weiterhin begrüßen, dass die Windkraftanlagen gebaut werden". Er habe schon bei seiner Wahl zum Bürgermeister 2013 gesagt, dass er die Windkraft positiv sehe. "Wichtig ist uns als Kommune, dass das Risiko nicht auf die Bürger übertragen wird." Erst wenn der Bau der Windkraftanlagen genehmigt sei, sollen sich die Bürger an dem Projekt beteiligen können (Anm. d. Red.: Bürger können durch ihre Beteiligung am Windpark wirtschaftlich vom Erfolg der Anlagen profitieren). Wie die Aussichten auf eine Genehmigung seien, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, denn: "Das liegt in der Hand der Fachbehörden." Dass jetzt das Genehmigungsverfahren starte, sei nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Windpark "Kornberg". "Neben den Behörden werden der FSCO Walldürn und die Bürgerinitiative im Laufe des Verfahrens sicherlich auch noch dazu Stellung nehmen."

Bei der Zeag ist man weiterhin davon überzeugt, dass das Projekt genehmigt wird: "Wir stehen voll dahinter und sind sehr zuversichtlich", teilte Anja Leipold, zuständig für den Bereich Kommunikation und Marketing bei dem Heilbronner Unternehmen, mit.