Dunkle Wolken über einem Windpark in Norddeutschland. Geht es nach der Bürgerinitiative für „Gesundheit und Naturschutz Hardheim“ sieht es auch für das Projekt am Kornberg düster aus. Die Vertreter der BI sind überzeugt, dass die Windkraftanlagen, die am Kornberg entstehen sollen, nicht genehmigungsfähig sind. Symbolfoto: dpa

Hardheim/Höpfingen. (pm/RNZ) Nachdem die drei Genehmigungsverfahren für die fünf Windkraftanlagen am Kornberg am Montag gestartet wurden, hat die RNZ auch die Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz Hardheim (BGN) um eine aktuelle Stellungnahme zum geplanten Projekt gebeten.

Die BGN ist demnach nach wie vor der Überzeugung, dass die Windkraftanlagen, die am Kornberg entstehen sollen, nicht genehmigungsfähig sind. In nunmehr über sieben Jahren seien zahlreiche Gründe zusammengetragen und schon mehrfach kommuniziert worden, die dies eindeutig belegten, so die BGN weiter.

Die Gemeinden Hardheim und Höpfingen hätten aufgrund der viel zu vorschnell abgeschlossenen Nutzungsverträge mit der Zeag das Heft aus der Hand gegeben und könnten selbst nicht mehr handeln. Davor habe die BGN immer gewarnt.

Mehrere auch schriftlich erteilte Gesprächsangebote der BGN an die beiden Bürgermeister von Hardheim und Höpfingen seien bisher nicht angenommen worden. "Man versucht nur, seinen Standpunkt durchzubringen, und schreckt dabei auch nicht davor zurück, seinen Partner, die Stadt Walldürn zu brüskieren, indem man den Fortbestand des Walldürner Flugplatzes riskiert. Darüber hinaus setzt man vonseiten der beiden Gemeinden die Zukunft des GVV aufs Spiel, was die BGN nicht nachvollziehen kann", so die Bürgerinitiative. Die Stadt Walldürn sei inzwischen auch außen vor und werde nur noch als Träger öffentlicher Belange gehört. Sie könne lediglich noch ihren Unmut kundtun.

Nach den letzten Erkenntnissen unterstütze die Stadt Walldürn auch weiterhin den FSCO und sei somit gegen den Bau der Windkraftanlagen am Kornberg. "Durch juristische Winkelzüge wurde der Flächennutzungsplan umgangen und somit das Einverständnis des GVV nicht eingeholt. Dies widerspricht der Aussage von Herrn Flore von der Zeag, dass man das Projekt nicht mit allen Mitteln durchzusetzen versucht. Ob Herr Flore sein Wort hält und nicht als letztes Mittel auch noch vor Gericht ziehen wird, bleibt abzuwarten (siehe RNZ-Artikel vom Oktober 2017)", prangert die BGN an.

Die BGN könne weiterhin nicht nachvollziehen, warum man das Projekt auf Biegen und Brechen durchziehen wolle, obwohl der Rückhalt aus der Bevölkerung zu diesem Vorhaben fehle. Sie stellt die Frage: "Wie lange soll das noch so weitergehen? Wir sehen schon heute die immense ,Verspargelung‘ der Landschaft. Und in Altheim und Pülfringen sollen weitere Windkraftanlagen gebaut werden." Käme der Bau der Windkraftanlagen am Kornberg dazu, würde das u. a. eine erhebliche Verschlechterung der Lebensqualität der Anwohner bedeuten. Kaum auszudenken sei, wenn dann im Gebiet des GVV noch weitere Anlagen gebaut würden.

Der Abstand zur Wohnbebauung ist für die BGN mit circa 750 Metern deutlich zu gering und nicht verantwortbar, vor allem auch nicht an so einer exponierten Stelle wie am Kornberg, in unmittelbarer Nähe zu vier Ortschaften (Hardheim, Höpfingen, Waldstetten und Bretzingen). Die BGN plädiert für einen Mindestabstand von 1500 Metern. Bei den Nachbarn in Bayern schreibe der Gesetzgeber sogar einen Abstand vom zehnfachen der Anlagenhöhe vor. Das seien im Fall des Projekts Kornberg circa 2000 Meter. In Altheim oder im Hettinger Wald würden die von der BGN geforderten Mindestabstände eingehalten. Dort sei auch im Gegensatz zum Kornberg die Bevölkerung frühzeitig informiert und mitgenommen worden.

Laut BGN sei das Gutachten von Zeag-Gutachter Beck von mehreren von der BGN eingesetzten Gutachtern widerlegt worden. Die BGN habe auch durch eigene Beobachtungen nachweisen können, dass es sich bei den von Beck ausgestellten Gutachten um hingebogene "Gefälligkeitsgutachten" gehandelt habe. "Es wurden Tatsachen verschwiegen und sogar z. B. nachweislich Flugrouten geschützter Vogelarten gefälscht. Die BGN stand seinerzeit in engem Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde. Bei regelmäßigen gemeinsamen Begehungen des Gebietes überzeugte sich der damalige Sachbearbeiter von der Richtigkeit der Ausführungen der BGN-Gutachten und bestätigte diese", schreibt die BGN. Dies sei vermutlich auch der Grund, warum bisher noch nicht gebaut wurde. Denn die Behörden hätten ebenfalls die Fehlerhaftigkeit der Gutachten von Beck festgestellt und hätten darüber hinaus die Empfehlung abgegeben, das Vorhaben am Kornberg gänzlich zu überdenken.

"Der schon einmal gestellte Bauantrag führte damals nicht zum Erfolg", so die BGN. Es sei doch ein sehr zweifelhaftes Vorgehen, wenn einfach immer wieder von Neuem versucht werde, einen Bauantrag durchzubringen. Das Vertrauen darauf, dass der Bauantrag genehmigungsfähig ist, wie es von der Zeag immer wieder betont werde, könne nicht sehr groß sein, sonst würde man jetzt nicht für ein Projekt gleich drei Bauanträge stellen, in der Hoffnung, dass einer schon genehmigt werde. Hier versuche die Zeag alle Register zu ziehen: "Koste es, was es wolle."

Die BGN habe ihre Beobachtungen im Gebiet fortgeführt, während Zeag-Gutachter Beck so gut wie nicht mehr am Kornberg gesehen worden sei. Da sich die naturschutzrechtlichen Belange vor Ort nach den Beobachtungen der BGN in den letzten Jahren bis heute nicht geändert hätten, sei die BGN der vollen Überzeugung, dass die Anlagen nicht gebaut werden dürfen. Daran werde auch ein neues "Gefälligkeitsgutachten" nichts ändern.

"Den vielen Unterstützern aus Hardheim und Höpfingen, die sich offen durch ihre Unterschrift unter das Bürgerbegehren gegen den Bau der Anlagen positioniert haben, sowie allen Mitgliedern der Bürgerinitiative sagt die BGN ausdrücklich ein herzliches Dankeschön für die zahlreiche Hilfe in den letzten Jahren. Die BGN sieht es deshalb als ihre Verpflichtung an, all diejenigen nicht zu enttäuschen", stellt die Bürgerinitiative klar.

Zum Schutz der Menschen und ihrer Gesundheit sowie im Interesse der Natur und der Tierwelt werde sich die BGN weiterhin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und aller Entschlossenheit gegen das geplante Projekt am Kornberg einsetzen.

Die BGN hat gemeinsam mit dem FSCO Walldürn einen Rechtsanwalt beauftragt, der, wenn nötig, ihre Interessen vertritt.