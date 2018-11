Hardheim. Der Duft von Tannengrün und Glühwein zieht über den festlich beleuchteten Schlossplatz, weihnachtliche Klänge erwärmen das Herz, und die Buden mit ihrem vielfältigen Angebot wecken die Vorfreude auf das Fest: Der Hardheimer Weihnachtsmarkt lockt von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, mit seiner besonderen Atmosphäre und der eindrucksvollen Kulisse von Schloss, Marstall und Erftalhalle.

Das Programm:

Freitag, 30. November: (Markt geöffnet von 17.30 bis 21 Uhr)

17.30 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts durch Bürgermeister Volker Rohm unter Mitwirkung der "Singstrolche", der "Ohrwürmer GmbH & Co. KG", des gemischten Chors des Gesangvereins "Liederkranz" und von "No name product". Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchen den Weihnachtsmarkt und beschenken die Kinder.

18.30 bis 19 Uhr: Weihnachtsfotoshooting mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht.

17 bis 21 Uhr: Das Jugendhaus hat geöffnet.

17.30 bis 21 Uhr: Die Weihnachtskrippe auf der Altane im Schloss ist während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes zu besichtigen. Darüber hinaus kann die Krippe auch während den Öffnungszeiten im Rathaus bis Dreikönig besucht werden.

17.30 bis 21 Uhr: Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle.

18.15 bis 19.15 Uhr: "Weihnachtslieder" mit der Musikkapelle Bretzingen.

19.30 bis 20.30 Uhr: "Die Schaufensterband - 3 Voices in Harmonie".

Samstag, 1. Dezember: (Markt geöffnet von 15 bis 21 Uhr)

15 bis 21 Uhr: Die Weihnachtskrippe auf der Altane im Schloss ist während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes zu besichtigen. Darüber hinaus kann die Krippe auch während den Öffnungszeiten im Rathaus bis Dreikönig besucht werden.

15 bis 21 Uhr: Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle.

15.45 bis 16.30 Uhr: "Vorweihnachtliches Musizieren" - Schüler der Musikschule Hardheim spielen vorweihnachtliche Lieder.

17.15 Uhr: "Weihnachtliche Lieder" - ein Beitrag des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt".

18 Uhr: musikalische Adventsandacht im Kerzenschein in der evangelischen Kirche. Anschließend gemütliches Beisammensein bei Glühwein und Punsch.

18.30 bis 21 Uhr: Weihnachtsklassiker und moderne Weihnachtshits mit "Die 3 von der Tanke" (Siegfried Buchelt, Sven Buchelt und Sängerin Yvonne von den "Mudbachtalern").

Sonntag, 2. Dezember: (Markt geöffnet von 13 bis 20 Uhr)

10 Uhr: Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche mit feierlicher Gründung des Pfadfinderstamms "Badisch Sibirien".

13 bis 20 Uhr: Die Weihnachtskrippe auf der Altane im Schloss ist während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes zu besichtigen. Darüber hinaus kann die Krippe auch während den Öffnungszeiten im Rathaus bis Dreikönig besucht werden.

13 bis 20 Uhr: Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle.

13 bis 15 Uhr: Möglichkeit zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten der Gruppen der "Kindervilla Kunterbunt" im Dietzbau des Schulzentrums.

13.30 bis 14.15 Uhr und 14.45 bis 15.30 Uhr: Konzert "Kinder musizieren für Kinder" unter Leitung von Musikschulleiterin Bärbel Mitsch in der Aula des Schulzentrums.

14.15 bis 15.15 Uhr: "Weihnachtliche Panflötenklänge" mit Felix Breunig aus Bürgstadt am Main.

15.30 bis 17 Uhr: "Weihnachtliche Klänge" mit den Bürgstadter Alphornbläsern.

16 bis 20 Uhr: Das Jugendhaus hat geöffnet.

16 Uhr: Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchen den Weihnachtsmarkt und beschenken die Kinder.

16.30 bis 17 Uhr: Weihnachtsfotoshooting mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht.

17.15 Uhr: Auftritt des katholischen Kindergartens St. Burkardus Gerichtstetten mit dem Singspiel "Zehn kleine Nikoläuse".

18 bis 18.30 Uhr: Auftritt der Jagdhornbläsergruppe "Hubertus Erftal" aus Bretzingen.

Sofern nicht anders angegeben, finden die Programmpunkte auf dem Schlossplatz statt.