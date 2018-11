Hardheim. (rüb) Der festlich beleuchtete Marstall und das Schloss bilden die perfekte Kulisse für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit einzigartiger Atmosphäre. Dies zeigte sich am heutigen Freitagabend bei der Eröffnung des Hardheimer Weihnachtsmarkts. Noch bis Sonntag erstrahlt der Schlossplatz in warmem Lichterglanz, Glühweinduft zieht durch die liebevoll dekorierten Stände, und weihnachtliche Klänge versetzen die Besucher in Vorfreude auf das Fest. Einziger Wermutstropfen: Das nasskalte Wetter trübte das Vergnügen.

Trotzdem konnte Bürgermeister Volker Rohm eine stattliche Zahle an Besuchern zur Eröffnung begrüßen. Mit passenden Liedern unterhielten die "Singstrolche", die "Ohrwürmer GmbH & Co. KG", der gemischte Chor des Gesangvereins "Liederkranz" und der Chor "No name product" die Besucher. Musikschulleiterin Bärbel Mitsch warb dabei für den Beitritt in einen der jungen Chöre, da die zahl der Sänger schwinde.

Die süßen Gaben des Nikolauses sind auch bei Dauerregen begehrt. Foto: Rüdiger Busch

Rohm dankte allen Organisatoren und Helfern, allen Standbetreibern und Musikern. "Wir hatten Schnee beim Josefsmarkt und jetzt Regen beim Weihnachtsmarkt", wies der Bürgermeister auf diese "verkehrte Welt" hin. Mit einem Gedicht und einem gemeinsam gesungenen Lied wurde die Zeit bis zum Eintreffen des von den Kindern sehnsüchtig erwarteten Nikolaus verkürzt. Bevor dieser gemeinsam mit Knecht Ruprecht die Kinder bescherte, galt es zunächst einmal, gemeinsam ein Weihnachtslied zu singen: "Lasst uns froh und munter sein". Alle sangen fleißig mit, so dass der Nikolaus sich sehr zufrieden zeigte. Lob gab es von ihm auch für die Spielplatzaktionen in der Gemeinde und für den neuen Pfadfinderstamm der evangelischen Kirchengemeinde.

Das Programm am Samstag und am Sonntag:

> Samstag, 1. Dezember: (Markt geöffnet von 15 bis 21 Uhr)

15 bis 21 Uhr: Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle.

15.45 bis 16.30 Uhr: "Vorweihnachtliches Musizieren" - Schüler der Musikschule spielen vorweihnachtliche Lieder.

17.15 Uhr: "Weihnachtliche Lieder" - ein Beitrag des Gemeindekindergartens.

18 Uhr: musikalische Adventsandacht im Kerzenschein in der evangelischen Kirche. Anschließend gemütliches Beisammensein bei Glühwein und Punsch.

18.30 bis 21 Uhr: Weihnachtsklassiker und moderne Weihnachtshits mit "Die 3 von der Tanke" (Siegfried Buchelt, Sven Buchelt und Sängerin Yvonne von den "Mudbachtalern").

> Sonntag, 2. Dezember: (Markt geöffnet von 13 bis 20 Uhr)

10 Uhr: Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche mit Gründung des Pfadfinderstamms "Badisch Sibirien".

13 bis 20 Uhr: Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle.

13 bis 15 Uhr: Möglichkeit zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten der Gruppen der "Kindervilla Kunterbunt" im Dietzbau des Schulzentrums.

13.30 bis 14.15 Uhr und 14.45 bis 15.30 Uhr: Konzert "Kinder musizieren für Kinder" unter Leitung von Musikschulleiterin Bärbel Mitsch in der Aula des Schulzentrums.

14.15 bis 15.15 Uhr: "Weihnachtliche Panflötenklänge" mit Felix Breunig aus Bürgstadt am Main.

15.30 bis 17 Uhr: "Weihnachtliche Klänge" mit den Bürgstadter Alphornbläsern.

16 bis 20 Uhr: Das Jugendhaus hat geöffnet.

16 Uhr: Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchen den Weihnachtsmarkt und beschenken die Kinder.

16.30 bis 17 Uhr: Weihnachtsfotoshooting mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht.

17.15 Uhr: Auftritt des katholischen Kindergartens St. Burkardus Gerichtstetten mit dem Singspiel "Zehn kleine Nikoläuse".

18 bis 18.30 Uhr: Auftritt der Jagdhornbläsergruppe "Hubertus Erftal".