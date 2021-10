Die ersten Soldaten der zweiten Kompanie (dritte Kampfkompanie) des Panzerbataillons 363 wurden mit einem Appell in der Carl-Schurz-Kaserne willkommen geheißen. Foto: Rechner

Von Dominik Rechner

Hardheim. Das Kaiserwetter passte wie bestellt zum Anlass, zahlreiche Ehrengäste waren gekommen und die Nationalhymne wurde gespielt und gesungen: Der 1. Oktober 2021 war ein ganz besonderer Tag für die Carl-Schurz-Kaserne, Hardheim und den Neckar-Odenwald-Kreis. Auf dem Exerzierplatz wurden die ersten Soldaten der zweiten Kompanie (dritte Kampfkompanie) mit einem feierlichen Appell willkommen geheißen.

Mit der Aufstellung dieser Kompanie verfügt das Panzerbataillon 363 Hardheim nun erstmals über alle Einheiten eines Panzerbataillons und stellt die Ausbildungs- und Einsatzbereitschaft, ausgerichtet auf Landes- und Bündnisverteidigung, sowie für Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen her. Während des Appells wurde zudem die Patenschaft des Verbands mit dem Neckar-Odenwald-Kreis offiziell begründet.

"Die Büffelfamilie ist endlich vollzählig", freute sich Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane in Anlehnung an das Bataillonswappen, auf dem ein Büffel abgebildet ist. Vollständig im Sinne der personellen und materiellen Lage sei man damit aber noch lange nicht – der Aufbau und das Herstellen der Einsatzbereitschaft nähmen noch Zeit in Anspruch.

Pane warf dann einen Blick zurück auf die vergangenen Monate, in denen die Pandemie den Aufbau des Panzerbataillons erheblich erschwert habe. Zu Beginn des Jahres habe die gesamte Ausbildung eingestellt werden müssen. "Mit vereinten Kräften konnten wir die Amtshilfeeinsätze schultern", so der Kommandeur. "Sie haben Ihren Auftrag erfüllt und den durch die Ministerin versprochenen Beitrag der Bundeswehr hervorragend sichergestellt", lobte Pane die Soldaten. "Trotz dieser erheblichen, vor allem zeitlichen Belastung konnten die erste Panzerausbildung und der anschließende erste Truppenübungsplatzaufenthalt als Bataillon im Mai in Bergen sichergestellt werden." Der erste Schuss, das ATN-Schießen der vierten Kompanie und die Ausbildungsvorhaben der ersten Kompanie habe man erfolgreich gemeistert. Das alles sei nur möglich gewesen, weil jeder Soldat mehr geleistet habe, als es der eigentliche Dienstposten erfordere.

Dann sprach Pane die Vorhaben an, die noch im vierten Quartal zu bewältigen seien: die Aufnahme weiterer Kräfte der aufzubauenden zweiten Kompanie, die Vorbereitung der Ausbildung der ersten Offizieranwärter im Bataillon, die Fortführung der weiteren Panzerausbildung und zu guter Letzt die Vorbereitung des zweiten Truppenübungsplatzaufenthalts des Bataillons in Baumholder im November mit all den dazu notwendigen, vorhergehenden Ausbildungen.

Außerdem zeichnete Pane Hauptfeldwebel H. mit einer förmlichen Anerkennung für eine hervorragende Einzeltat aus. Dieser habe am Abend des 20. September ein brennendes Auto am Straßenrand gesehen, sofort Erste Hilfe für die Unfallbetroffenen geleistet und weitere Maßnahmen eingeleitet. Der ausgezeichnete Soldat sei ein Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung für alle Soldaten des Bataillons.

Zur Aufstellung der neuen zweiten Kompanie sagte Pane, dass Veränderungen im Soldatenleben Normalität und keine Ausnahme seien. Auf viele der Soldaten der zweiten Kompanie kämen große Veränderungen zu. Sie hätten bisher ihre militärische Heimat an anderen Standorten in der ganzen Republik gefunden. "Ihnen allen, die nach Hardheim gekommen sind und noch kommen werden, gebührt meine Anerkennung", betonte der Kommandeur. Ab dem zweiten Quartal 2022 gehe es für sie mit der Ausbildung los.

Das Panzerbataillon 363 habe ein klares Ziel vor Augen: "den ersten Durchgang des Bataillons im Gefechtsübungszentrum des Deutschen Heeres Ende 2022". Dieses klare Ziel werde bereits durch den ersten Einsatzauftrag erweitert, so Pane. Es sei beabsichtigt, dass das Bataillon im zweiten Halbjahr 2023 als Leitverband die Mission "Enhanced Forward Presence" der Nato in Litauen übernimmt.

Als Zeichen der Indienststellung der zweiten Kompanie übergab Kommandeur Pane den Wimpel der Kompanie und das Wimpelband an Hauptmann Schneemann (l.). Foto: Dominik Rechner

Dann übergab Kommandeur Pane als Zeichen der Indienststellung der zweiten Kompanie den Wimpel der Kompanie und das Wimpelband an Hauptmann Tim Schneemann.

Landrat Dr. Achim Brötel erklärte im Anschluss: "Für uns geht heute ein Traum in Erfüllung." Der 1. Oktober sei mehr als nur der Appell für die letzte noch fehlende Einheit des Panzerbataillons, weil die Bundeswehr jetzt dorthin zurückgekehrt sei, wo sie "einfach hingehört". Hardheim und die Bundeswehr – das habe eine lange Tradition und jetzt auch wieder eine ganz konkrete Zukunft.

Der Bund investiere 120 Millionen Euro in die weitere Ertüchtigung der Carl-Schurz-Kaserne und damit in die Zukunft der Soldaten sowie vor allem auch für "unsere Sicherheit".

Brötel erklärte zudem, dass die bundeswehrfreundliche Grundstimmung im Landkreis ein ganz zentraler Faktor dafür gewesen sei, dass die Wahl der politischen und der militärischen Führung der Bundeswehr am Ende auf Hardheim gefallen ist. Daran wolle man mit Blick auf die Zukunft nicht nur festhalten, sondern diesen Ansatz sogar noch weiter ausbauen.

Oberst Krone (Brigadekommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“), Bürgermeister Rohm, Landrat Brötel, Kommandeur Oberstleutnant Pane und der scheidende Bundestagsabgeordnete Gerig freuen sich über die Besiegelung der Patenschaft. Fotos: Dominik Rechner

Deshalb habe der Kreistag schon im Februar 2019, also kurz nach der Bekanntgabe der Stationierungsentscheidung, beschlossen, dass der Landkreis die offizielle Patenschaft für das neue Panzerbataillon 363 übernimmt. "Ich freue mich, dass wir das mit unseren Unterschriften heute auch ganz förmlich besiegeln werden", sagte Brötel.

Es sei auch ein Tag, um "danke" zu sagen. In erster Linie gelte der Dank der früheren Bundesverteidigungsministerin und jetzigen EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen. Sie habe erkannt, was für ein gigantisches Potenzial in der Carl-Schurz-Kaserne stecke, und habe konsequent danach gehandelt. Brötel dankte auch dem scheidenden Wahlkreisabgeordneten im Bundestag, Alois Gerig (CDU), der mit seiner Kollegin und Nachfolgerin im Direktmandat, Nina Warken, unermüdlich für die Bundeswehrrückkehr gekämpft habe. Beide waren beim Appell anwesend. Nicht unerwähnt dürfe auch die Hardheimer Bevölkerung mit Bürgermeister Volker Rohm an der Spitze bleiben.

Als symbolisches Zeichen der Patenschaft pflanzten Pane und Brötel einen Baum vor dem Casino. Foto: Dominik Rechner

An die Soldaten gerichtet, sagte der Landrat: "Sie haben den Frieden zum Beruf." Diesem Leitbild, das der Landkreis ganz bewusst in den Text der Patenschaftsurkunde übernommen habe, fühle man sich gemeinsam verpflichtet. "Radikale – gleich welcher Couleur – haben bei uns keinen Platz", betonte Brötel. "Wir müssen als Demokraten innerhalb und außerhalb der Bundeswehr deshalb ganz klar Kante zeigen", stellte er klar.

Im Anschluss wurde die Patenschaft offiziell mit den Unterschriften von Landrat Brötel und Kommandeur Pane besiegelt. Nachdem der Appell mit dem Abspielen und Singen der Nationalhymne beendet war, pflanzten die beiden als symbolisches Zeichen der Patenschaft einen Baum vor dem Casino-Gebäude. Ein zweiter Baum wird dann am 19. Oktober vor dem Landratsamt in Mosbach eine Heimat finden.