Hardheim. (rüb) Bei einem solchen Start ins neue Jahr kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Ein volles Haus, gehaltvolle Reden, ansprechende Musikbeiträge, eine erfreuliche Spende, die Ehrung verdienter Bürger und - im Anschluss an den offiziellen Teil - angenehme Gespräche in freundlicher Atmosphäre prägten den Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag in der Erftalhalle. Neben dem dankbaren Rückblick auf ein für Hardheim "sehr gutes Jahr", so Bürgermeister Rohm, ging der Blick optimistisch in die Zukunft, wo die Erweiterung des Krankenhauses, die Schaffung neuer Bauplätze und die Stationierung des neuen Panzerbataillons die prägenden Themen der nächsten Monate sein werden.

Musiklehrer Bernhard Trabold von der Musikschule Hardheim und sein aus Ula Duschek, Franz Mayerhöfer und Simon Kreis bestehendes Gitarrenensemble setzten zwischen den einzelnen Programmpunkten musikalische Akzente. Passend zum Dreikönigstag gab sich auch eine Abordnung der Hardheimer Sternsinger, angeführt von Caroline Keller und Oberministrant Max Mayerhöfer, die Ehre. Zwischen zwei gesanglichen Kostproben stellte Mayerhöfer die Hilfsaktion vor: 80 katholische und evangelische Sternsinger und ihre Begleiter waren am Samstag und Sonntag in der Gemeinde unterwegs, um Spenden für notleidende Kinder zu sammeln.

Mit einem Jahresrückblick in Bildern - zusammengestellt von den Auszubildenden Johanna Gress, Jacline Marschner, Anna Leiblein und Moritz Weimann - wurden die Besucher an alles erinnert, was 2018 in Hardheim und der Welt von besonderem Interesse war: Die Bilder spannten den Bogen von der Stationierungsentscheidung von Verteidigungsministerin von der Leyen über die aus deutscher Sicht so missglückte Fußball-WM bis zur Hitzewelle.

Bürgermeister Rohm begrüßte die Gäste, darunter zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens, und stellte erfreut fest: "2018 war für unsere Gemeinde ein sehr gutes, ja zukunftsbestimmendes Jahr." Die wichtigste Nachricht des Jahres sei für Hardheim ohne Zweifel die dauerhafte Wiederbelebung der Kaserne gewesen. Rohm dankte allen Unterstützern, denn der Erfolg habe viele Mütter und Väter. "Mit dem selben Engagement gilt es nun, auch um das gerade außer Dienst gestellte Materiallager zu kämpfen", sagte Rohm. Freud und Leid lägen aber eng nebeneinander, betonte das Gemeindeoberhaupt, und erinnerte beispielhaft an den Tod von Ehrenbürger Hubert Eirich: "Wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten."

"Wir schaffen mit den anstehenden Investitionen Werte für die Zukunft",erklärte Rohm beim Ausblick auf das neue Jahr. Die Erweiterung des Krankenhauses, die bis Mai in Rekordzeit abgeschlossen werden soll, die Erschließung neuer Bauplätze, die Modernisierung der Kläranlage, die Kosten für die Kinderbetreuung und die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans würden den Haushalt der Gemeinde in den nächsten Jahren stark belasten und den Handlungsspielraum deutlich einengen. "Dies ist aber unumgänglich", unterstrich der Bürgermeister, um Hardheim gerade für junge Familien, aber auch für die neuen Soldaten als Wohnort, Arbeitsstätte, Einkaufsort und Schulstandort attraktiv zu halten.

Da das alles nicht zum Nulltarif zu haben sein werde, müssten möglicherweise neue Schulden gemacht sowie Gebühren und Umlagen auf den Prüfstand gestellt werden - auch wenn es dafür wohl keinen Beifall geben werde. Die Gemeinde werde den Gürtel enger schnallen müssen, sagte Rohm, versicherte aber gleichzeitig, dass "Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung jenseits aller parteilichen und menschlichen Meinungsverschiedenheiten es als ihr höchstes Ziel sehen", die Zukunft Hardheims positiv zu gestalten.

Ein packendes Plädoyer für Optimismus und gegen Nörgelei und Unzufriedenheit hielt Landrat Dr. Achim Brötel. Der "leidenschaftliche Grußwortredner" (Brötel über Brötel) überzeugte einmal mehr mit einem perfekt angelegten Vortrag, der nicht nur Lachsalven erzeugte, sondern den Zuhören auch tiefergehende Gedanken - auf angenehme Weise verpackt - vermittelte.

Der Landkreis steht sehr gut da: Das war Brötels wichtigste Botschaft. Noch nie habe es im Neckar-Odenwald-Kreis so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gegeben wie derzeit - fast 47.000. Innerhalb von zehn Jahren sei diese Zahl um 7000 gestiegen: "Das sind Steigerungsraten, die sehr deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen." Hinzu komme eine Arbeitslosenquote, die nahe an der Vollbeschäftigung liege. Und der Bedarf an Mitarbeitern sei bei den heimischen Betrieben nicht gestillt: "Viele würden sofort weitere Mitarbeiter einstellen, wenn sie denn welche bekämen, der Markt ist aber wie leergefegt. Der Fachkräftemangel wird auch bei uns mehr und mehr zu einem ernsten Problem."

"Die Soldaten sind bei uns herzlich willkommen", sagte Brötel mit Blick auf die Stationierung des neuen Panzerbataillons in der Carl-Schurz-Kaserne. Die enge Verbundenheit mit dem Landkreis und der Bundeswehr solle in der Übernahme der Patenschaft für das neue Panzerbataillon 363 sichtbar gemacht werden. Ein Wermutstropfen sei die Außerdienststellung des Materiallagers. Der Landrat zeigte sich aber überzeugt davon, dass dies nur ein Abschied auf Zeit sein werde.

"Wir sind ein Volk von Nörglern geworden", stellte Brötel fest und warb für mehr Optimismus und Gottvertrauen - zwei wichtige Wegbegleiter in jeder Lebenslage. Für den Glauben an eine gute Zukunft spreche auch die Tatsache, dass der Neckar-Odenwald-Kreis die höchste Geburtenrate in ganz Baden-Württemberg habe und bundesweit auf Platz sieben liege. Über die Gründe könne man nur spekulieren: "Am Landrat liegt es ausnahmsweise nicht ..."