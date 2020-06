Von Torsten Englert

Hardheim. Vor 65 Jahren, im Jahr 1955, erreichte die Diskussion, ob Hardheim Bundeswehrstandort werden sollte, ihren Höhepunkt. In der Bevölkerung, insbesondere in den lokalen Zeitungen des damaligen Kreises Buchen, gab es heftigste Diskussionen, und Leserbriefe waren an der Tagesordnung. Der Verfall von Sitte und Moral sowie die Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe wegen der Verkleinerung der Anbaufläche wurden von den Gegnern als wichtigste Gründe aufgeführt und von den Befürwortern der voraussichtliche wirtschaftliche Aufschwung, die Entwicklung der Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Völlig ruhig und im Stillen verlief dagegen die Planung und Inbetriebnahme des Materiallagers auf dem Wurmberg. Im Jahr 1961 begann die Planung, ein Großgerätelager mit circa 10.000 Quadratmetern Lagerfläche zu errichten. Am 22. April 1963 fiel mit der Arbeitsaufnahme des Vorauspersonals unter der Führung von Major Dr. Bopp der Startschuss für das Depot auf dem Wurmberg. Die Stabsstelle befand sich damals jedoch in Ermangelung geeigneter Gebäude noch nicht auf dem Wurmberg, sondern im Gebäude der "Alten Post" (heute Walldürner Straße 15, Elekto-Birnbreier). Mit dieser offiziellen Inbetriebnahme wurde Hardheim im Jahr 1963 zur Garnisonsgemeinde.

Hintergrund > Die Geschichte der Garnisonsgemeinde Hardheim von den 1950er Jahren und den Anfängen bis ins Jahr 2006 wurde vom Erfatal-Museum aufgearbeitet und ausführlich dokumentiert und der Bevölkerung mit der Sonderausstellung "Hardheim – Partner der Bundeswehr" von April bis Oktober 2006 präsentiert. Die Festrede hielt der ehemalige Kommandeur des [+] Lesen Sie mehr > Die Geschichte der Garnisonsgemeinde Hardheim von den 1950er Jahren und den Anfängen bis ins Jahr 2006 wurde vom Erfatal-Museum aufgearbeitet und ausführlich dokumentiert und der Bevölkerung mit der Sonderausstellung "Hardheim – Partner der Bundeswehr" von April bis Oktober 2006 präsentiert. Die Festrede hielt der ehemalige Kommandeur des Panzerflugabwehrkanonenbataillons und spätere Chef des Amts für Heeresentwicklung, Generalmajor Wolfgang Köpke. Weithin Beachtung fand sein Zitat: "Hardheim – lebenswert, liebenswert. Ein attraktiver Standort, Hardheim ist spitze." Die Sonderausstellung zählte zu den erfolgreichsten Ausstellungen seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 1991.

Heute dehnt sich auf etwa 22 Hektar Fläche das Areal des Materiallagers auf dem Wurmberg aus, das früher bei der Eröffnung ein Gerätedepot und später sogar ein Gerätehauptdepot war. Ehemals befanden sich auf einem Teil des Geländes der Steinbruch und die Werkstätten der Firma Hohmann.

Das Richtfest für die ersten Gebäude des Gerätedepots wurde im Juli 1963 gefeiert, einige Monate später folgte der erste Materialzulauf. Dank reger Baumaßnahmen entwickelte sich das Depot zu einer modernen logistischen Anlage von rund 24 Hektar Gesamtfläche und 25.000 Quadratmetern gedeckter Lagerfläche. Im Jahr 1965 begannen die Bauarbeiten für die Wasserversorgung und Abwasserführung. 1966 ging es mit dem provisorischen Ausbau der Umleitung zum Depot über die Ortschaft Bretzingen weiter. Im April 1967 wurde das leidliche Wasserproblem des Depots endgültig gelöst: Ein neuer Hochbehälter auf dem Wurmberg wurde in Betrieb genommen und das Depot an die Wasserzufuhr angeschlossen. 1968 endete die Umleitung über Bretzingen, denn die Zufahrtsstraße über den Friedhof wurde fertiggestellt und bereits 1969 wurde mit der Erweiterung des Depots begonnen.

1970 wurden vier Lagerhallen mit insgesamt rund 10.000 Quadratmetern Fläche fertiggestellt. Ab 1971 begann der Bau eines Verwaltungs- und Sozialgebäudes mit Wirtschaftsgebäude, der 1973 fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde. Außerdem wurde das Wachgebäude erweitert. Im Jahr 1976 wurde das Werkstattgebäude mit Einrichtungen für Kfz-Schlosser, Maler, Sattler, Schlosser, Elektriker und Schreiner übergeben. 1986 folgte wieder ein Neubau einer modernen Lagerhalle und einer Halle für die Annahme/Versand und Rücklieferungen. Die Lagerhalle für besondere Arbeitsstoffe wurde 1991 fertiggestellt und 1993 wurde eine Gefahrguthalle in Betrieb genommen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr in Hardheim eine besondere Ausstattung bekam.

Die Umgliederung zum Gerätehauptdepot erfolgte 1994. Am 30. März 2006 wurde das Gerätehauptdepot dann in ein Materiallager umgegliedert, was es bis heute ist. Die Anpassung des Depots an die Anforderungen einer modernen Logistik wurden als Daueraufgabe betrachtet und führten ständig zu Optimierungen und Verbesserungen. Insgesamt befinden sich heute 18 Hallen auf dem Areal, in Spitzenzeiten waren knapp 300 Personen bei der Bundeswehrliegenschaft auf dem Wurmberg beschäftigt.

Im Rahmen der Neustrukturierung und Reform der Bundeswehr gab es am 26. Oktober 2011 die Mitteilung, dass das Materiallager auf dem Wurmberg in Hardheim Ende 2019 geschlossen werde.

Doch dann kam alles anders: Am 9. Mai 2018 teilte die Bundeswehr mit, dass die Liegenschaft des Materiallagers auf dem Wurmberg in funktionsfähigem Zustand gehalten werde und das Gelände nicht an die BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zurückgegeben werde. Zwar wurde das Materiallager zum 31. Dezember 2018 außer Dienst gestellt und geräumt, die Bundeswehr plant jedoch mit der Wiederinbetriebnahme, die nach derzeitigem Stand 2021 beginnend realisiert werden soll, circa 90 neue zivile und zehn militärische Dienstposten einzurichten und nach ersten Überlegungen 16 Millionen Euro zu investieren. Der logistische Betrieb soll ab 2023 aufgenommen werden, um damit die Erfolgsgeschichte der Bundeswehr auf dem Wurmberg fortzuführen.

Bedingt durch die veränderte weltweite Sicherheitslage hatte Hardheim nach den Angaben von Landrat Dr. Achim Brötel mit der Wiederbelebung der Hardheimer Kaserne und der Aussetzung der Schließung des Materiallagers auf dem Wurmberg – ebenso wie die des Munitionslagers Altheim – einen "Siebener im Lotto".