Hardheim. (pol/dore) Diese Fahrt war für den Bauern wahrlich kein gutes Geschäft: Ein bislang unbekannter Landwirt war am Donnerstag gegen 15 Uhr auf Höhe des Erfaparks in der Würzburger Straße in Hardheim mit Traktor und Getreideanhänger unterwegs, als er plötzlich seine Ladung verlor. Das teilte die Polizei auf RNZ-Nachfrage mit.

Ein Teil der Würzburger Straße war komplett mit Getreide bedeckt. Laut Polizei hatte sich aus bislang ungeklärten Gründen während der Fahrt eine Seitenwand des Anhängers geöffnet. Die Fahrbahn war nach Polizeiangaben eine gute Stunde lang zur Reinigung gesperrt. Um 16.23 Uhr war die Straße demnach wieder frei.