Hardheim. (rüb) Die Gastronomie steckt derzeit in der heftigsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik: Corona spuckt den Wirten seit einem Jahr so heftig in die Suppe, dass die Existenz vieler Häuser gefährdet ist. Da ist es für manchen Spitzengastronom vielleicht wenigstens ein kleiner Trost, dass herausragende Leistungen in Küche und Service auch in Corona-Zeiten die verdiente Würdigung erfahren. Das kürzlich veröffentlichte Ranking des "Guide Michelin" weist nicht nur die mit Sternen ausgezeichneten Restaurants aus, sondern wie gewohnt auch Adressen, in denen gute Küche zu moderaten Preisen angeboten wird. Diese werden mit dem "Bib Gourmand" geadelt. Wie in den Vorjahren zählt auch das Waldhotel "Wohlfahrtsmühle" zu den Geehrten.

In der Bewertung ist zu lesen: "Ländlichen Charme versprüht dieses hübsche Anwesen: draußen Teiche, Bachläufe und viel Grün, drinnen gemütliche Stuben, in denen man gut isst, so zum Beispiel Wild aus eigener Jagd und Forellen aus eigener Zucht." Als Auszug aus der Speisekarte empfiehlt der Tester: "Rehcarpaccio mit Trüffelcrème, Forellenfilet auf Pastinakenpüree mit rosa Butter und feinen Nudeln, Nougatmousse mit Vanillebuchteln und weißem Schokoladeneis."

Einmal mehr erfahren die Gastgeber Armin und Sabine Münster durch diese Auszeichnung mit dem "Bib Gourmand" die verdiente Würdigung für ihr Wirken. In den Vorjahren werteten die beiden Gastronomen die Auszeichnung immer als Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams, wie sie immer herausstellten.

In diesem Jahr sind trotz der Einschränkungen durch die Pandemie 17 neue "Bib Gourmand"-Adressen hinzugekommen. Somit sind insgesamt 327 Häuser aufgeführt.

In der weiteren Region sind dies – neben der "Wohlfahrtsmühle" folgende Restaurants:

> Das Restaurant "Anne-Sophie" in Künzelsau.

> Das Restaurant " Bistro Laurentius" in Weikersheim.

> Das Restaurant "Bestenheider Stuben" in Wertheim.

> Das Restaurant "Weinhaus Stern" in Bürgstadt.

> Das Restaurant "Zur Krone" in Großheubach.

> Das Restaurant "Weinhaus Anker" in Marktheidenfeld.

Wie Michelin in einer Pressemitteilung schreibt, habe sich das hohe Niveau der deutschen Gastronomie trotz der schwierigen vergangenen Monate bestätigt. Neben den 327 "Bib-Gourmand"-Restaurants gibt es 310 Sterne-Restaurants, darunter ein neues Drei-Sterne-Restaurant, drei neue Zwei-Sterne-Restaurants und 25 neue Restaurants mit einem Stern.

"Die Gastronomie durchlebt aufgrund der Pandemie weiterhin außergewöhnlich schwierige Zeiten. Dennoch haben die Küchenchefs Mut und Einfallsreichtum bewiesen, um weiterhin für ihre Gäste da zu sein und an ihrem hohen kulinarischen Niveau festzuhalten", lobt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des "Guide Michelin".

Bleibt zu hoffen, dass die Küchenchefs und ihre Teams ihr Können bald wieder ihren Gästen vor Ort präsentieren dürfen. Stand jetzt ist eine Öffnung der Außengastronomie frühestens ab 22. März vorgesehen. Wann die Gaststätten ihre Innenbereiche öffnen dürfen, ist derzeit noch völlig offen. Angesichts der Temperaturen im Odenwald ist dies keine zufriedenstellende Perspektive für einen Restaurantbesuch – und vor allem für die hiesigen Wirte.