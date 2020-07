Von Torsten Englert

Hardheim. Wer heute die Erf von ihrer Quelle bei Buch am Ahorn bis zu ihrer Mündung in den Main bei Bürgstadt entlang folgt, der wird auf "stumme Zeugen" und Reste der früheren Nutzung der Wasserkraft stoßen. Dazu gehören die ehemaligen Mühlen, die noch Relikte einer früheren Blütezeit sind und eine ganz besondere Nostalgie mit ihren Wasserrädern ausstrahlen. Durch den starken Konkurrenzkampf ab den 1960er Jahren sind von den einst 18.000 Mühlen heute noch etwa 1800 übrig geblieben, die dem Broterwerb dienen. Im oberen Erftal zwischen Gerichtstetten und Hardheim gab es früher insgesamt bis zu 17 Mühlen.

An der Grenze zwischen dem oberen und unteren Erftal befindet sich idyllisch gelegen die Wohlfahrtsmühle. Sie wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts erstmals als "Dechantsmühle" urkundlich erwähnt. Seit 1820 betrieb Joseph Anton Gärtner die Wohlfahrtsmühle und verkaufte diese im Jahr 1834 an seinen Bruder Sebastian Gärtner für 3300 Gulden. Somit können die Eheleute Armin und Sabine Münster als Nachfahren der Familie Gärtner in diesem Jahr auf 200 Jahre "Familienbesitz Wohlfahrtsmühle" zurückblicken.

Altes Foto der „Wohlfahrtsmühle“ aus dem Nachlass von R. Henn um 1900. Foto/Repro: En

Durch einen Blitzeinschlag brannte die Mühle 1927 bis auf die Grundmauern ab und wurde vom damaligen Müller Eugen Martin Gärtner und seiner Ehefrau Lina Franziska Löffler wiederaufgebaut. Bereits früh hatte die Familie Gärtner außer dem Mühlenbetrieb und der dazugehörenden Landwirtschaft mit einer Gastwirtschaft für ein weiteres Standbein gesorgt. Auch in der Wohlfahrtsmühle wurde nach einer Boom-Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Nachfrage geringer. Deshalb entschlossen sich die damaligen Betreiber, Lina Gärtner mit ihren Kindern Hubert, Elisabeth, Egon und Waltraud, ein Jahr nach dem Tod des "Wohlfahrtsmüllers" Eugen Martin Gärtner, im Jahr 1964 den Mühlenbetrieb aufzugeben und die Mühle umzubauen. Die bereits bestehende Gastwirtschaft wurde um einen Hotelbetrieb erweitert.

Bis heute genießt das Waldhotel und Restaurant einen ausgezeichneten Ruf weit über die Grenzen Hardheims hinweg, was zahlreiche Preise und Auszeichnungen dokumentieren. Damit hat die "Wohlfahrtsmühle" in den Zeiten des Strukturwandels den Erhalt der Tradition und den Wandel von einer Mehl- und Getreidemühle zu einem renommierten Waldhotel mit Restaurant erfolgreich vollzogen.

Die Familie Gärtner gehört zum sogenannten Hardheimer "Bachadel", einer alteingesessenen "Müller-Dynastie". Sie lässt sich bis ins 17. Jahrhundert in Hardheim zurückverfolgen. Der Erste in der Ahnenreihe ist Sebastian Gärtner, der im Ried wohnt und dessen Sohn Johann Jacob Gärtner in die "Gerbertsmühle" (wie die heutige "Gärtnersmühle" früher bezeichnet wurde) einheiratet. Bis heute ist diese Mühle, mit Christoph und Marion Gärtner, in Familienbesitz geblieben. Der Ur-Enkel von Johann Jacob Gärtner, Sebastian Gärtner, ist zusammen mit seiner Ehefrau Franziska Berberich der Begründer der Gärtnerschen Müller-Tradition in der "Wohlfahrtsmühle".

Als nächster "Wohlfahrtsmüller" in der Familie Gärtner folgten Karl Gärtner und seine Ehefrau Maria Genofeva Mai. Danach Wilhelm Gärtner und Maria Karolina Ott und Eugen Martin Gärtner und seine Ehefrau Lina Franziska Löffler. Von 1963 bis 1986 wurde der Betrieb der "Wohlfahrtsmühle" von Lina Gärtner zusammen mit ihren Kindern Hubert, Elisabeth (verheiratete Münster), Waltraud und Egon geführt. Nach dem Tod der Mutter betrieben die Geschwister Gärtner die "Wohlfahrtsmühle".

Im Jahr 1990 übernahm mit Armin Münster (Sohn von Elisabeth und Josef Münster) die nächste Generation Verantwortung in der "Wohlfahrtsmühle". Er betreibt zusammen mit seiner Ehefrau Sabine seither das Waldhotel und Restaurant "Wohlfahrtsmühle" und kredenzt den Besuchern regionale Köstlichkeiten der näheren Umgebung. Armin Münsters Ziel war es von Anfang an "eine neuzeitlich orientierte Küche mit regionalem Einschlag anzubieten".

Die Arbeit hat sich gelohnt, davon zeugen viele Preise, die Armin und Sabine Münster über die Jahre erhalten haben. Zu diesen Preisen gehören der "Gastronomiepreis Franken", Gastronomiepreis der Touristikgemeinschaft Odenwald in der Kategorie "Hotel" für Innovation 2008, im Jahr 2013 die Wahl zu den "Schönsten Landhotels im Südwesten" des Südwestrundfunk (SWR) sowie die mehrfache positive Erwähnung im Restaurantführer "Bib Gourmand" aus dem Hause Michelin.

Die "Wohlfahrtsmühle" ist damit heute ein gastronomisches Aushängeschild und kulinarischer Botschafter für die ganze Region und ein beliebtes Feinschmeckerrestaurant und Landhotel für die nähere und weitere Umgebung.